الابعاد الاستراتيجية للحشد الشعبي – حسين محمد الفيحان

يوم صدرت فتوى الجهاد الكفائي في الرابع عشر من يونيو عام 2014م و أسس على إثرها الحشد الشعبي ، كان قبل ذلك الوضع الأمني في البلاد هشاً و رخواً وصل الى حد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق كبيرة، قدّرها البعض بثلث المساحة الكلية للعراق . لم يكن ثمة اعتراض لدى أي طرف أو مكوّن سياسي بشأن انطلاق هذه القوة قبالة احتلال الموصل ومساحات واسعة من محافظات صلاح الدين و ديالى و الانبار . فقد تم تأسيسه لدور وظيفي ألا وهو محاربة تنظيم (داعش) وتخليص الأراضي العراقية من خطره المتمثلة بأفكاره و أيديولوجياته المتطرفة ،و هو الأمر الذي تحقق تدريجيا ، فبعد ما يقارب الثلاث سنوات من تشكيل الحشد الشعبي، حققت قواته المكونة من عدد من فصائل المقاومة وقوات العشائرانتصارات متتالية على تنظيم داعش الإرهابي بدءاَ من جرف الصخر و ديالى و مرورا بتكريت والى الرمادي وبعض مناطق كركوك ثم الموصل و بعدها عانة و رواة و.

في 27 تشرين الثاني من العام 2016 صوت مجلس النواب العراقي على قانون الحشد الشعبي بطريقة ديمقراطية مستخدما أسلوب الأغلبية السياسية ، وليس التوافقات أو الطائفية أو المكوناتية فالقانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني و الايزيدي ، فكان ديمقراطياً بامتياز ، إذ نص على اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة العراقية .

و بلا شك إن تجربة الحشد الشعبي كانت عقبة كبيرة أمام الذين يحملون مشاريع التقسيم الطائفي والقومي للبلاد فالتقدم و الاندفاع المتواصل و المستمر للقوات المسلحة العراقية ضد التنظيم الإرهابي (داعش) الأعنف في تاريخ التنظيمات المتطرفة ، أثار اعتراضات دولية و اقليمية على وجود الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية للدولة واصفيه بالميليشيات ! ، غير أن الرد العراقي كان على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي في 23 أكتوبر 2017 على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول الحشد أعرب العبادي فيها عن استغرابه من تصريحات تيلرسون ، قائلا: إن الحشد الشعبي قوات وطنية و لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا .

ان بقاء الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ضمن القوات المسلحة العراقية له دوافعه و أسبابه الوطنية بعد نجاحه في الحفاظ على وحدة البلاد و تحرير اراضيه :

– فالهدف من الحشد الشعبي قد تم الإعلان عنه في البداية و هو مقاتلة تنظيم (داعش) ، خاصة و قد حصل على شرعية بذلك ،ليصبح كـجهاز مكافحة الإرهاب و بقية الأجهزة الأمنية.

– طالما اعلنت الحكومة العراقية عن محاربتها الفساد و المفسدين بعد انهاء صفحة (داعش) فالحشد الشعبي هو أداة لدى الحكومة العراقية و سينفـــــــعها و يخدمها بالتأكيد في حربها القادمة على الفساد .

-إنّ الحشد الشعبيّ اصبح قوّة وطنية حكوميّة مستقلّة عن سيطرة الأحزاب السياسيّة عبر الارتباط المباشر بالقائد العام للقوّات المسلّحة حيدر العبادي.

و هنا يمكن ان نقول ان الحشد الشعبي صارَ مشروع استراتيجيي بعد تضحياته من اجل استقرار البلاد و تحريره من الإرهاب الفكري و المسلح و ليس بالقوة العسكرية التي تقاتل وتتراجع إلى الثكنات ، أما بالنسبة لمستقبله فالعراق وحده من يحدده .

فتوحد العراقيين بكل مكوناتهم قد أخرس الأصوات الطائفية التي أرادت تشويه تجربة الحشد من خلال إطلاق الأكاذيب والاتهامات الباطلة بحق هذه القوات التي شهد لها الجميع بالوطنية وبحملها للمفاهيم الإنسانية والالتزام بحقوق الإنسان وتقديم يد العون للمواطنين في كل المدن التي يتم تحريرها من قبضة (داعش) كما إن ترحيب الأهالي هو الدليل على قبول المواطنين في تلك المدن بالقوات الأمنية و رجال الحشد و ترحيب الحكومات المحلية و المسؤولين هناك وفرحتهم بتخليصهم من ظلم التنظيمات الإرهابية التي ظلت جاثمة على صدور أهلنا في تلك المدن.