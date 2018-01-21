خانقين تطلق حملة وطنية لزرع روح المحبة والتسامح

ديالى: شق مجرى حران الجديد وتأهيل ست آبار

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اطلقت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى حمله وطنيه اسمتها من ” اجل خانقين الحبيبة ” ، فيما اكدت انها تهدف الى زرع روح المحبة والتسامح بين ابناء القضاء .

وقال قائممقام القضاء محمد ملا حسن لــ (الزمان) امس انه (تم اطلاق حملة وطنية اسميناها من اجل خانقين الحبيبة تهدف الى أن يكون التسامح مبدأ أساسي في ترسيخ علاقاتنا وكذلك نشر المحبة والوئام والتراحم مع بعضنا البعض وان تكون نظافة المدينة من ضمن أولويات حياتنا ويبدأ كل منا بتنظيف منطقته وشارعه وعدم رمي الاوساخ الا في الاماكن المخصصة لها) .

وبين ملا حسن ، ان (اهداف الحملة تضمنت ايضا التعاون فيما بين ابناء القضاء للحفاظ على البيئة لما لها من تأثير مباشر على الصحة ومراعاة الظروف الاقتصادية من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية واجور سيارات الأجرة وأصحاب المهن الحرة وكل حسب ما يمليه عليه ضميره وحبه لأبناء مدينته ، اضافة الى العمل مع ادارات المدارس لتوعية الطلبة بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والبغضاء وجعل العلم رائدهم في الحياة وزرع روح الأخوة والمحبة فيما بينهم والحفاظ على نظافة الاماكن العامة).

ضغوط وعوامل

الى ذلك اوضح رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، إن (جزءا ليس قليلا من التعيينات في الدوائر الامنية والمدنية في ديالى ذهب الى اشخاص ليسوا من اهالي المحافظة خلال السنوات الماضية بسبب ضغوط وعوامل عدة) ، لافتا الى أن (اغلبهم يقدم عقب تعيينه معاملة نقل الى محافظته وتبقى ديالى في دوامة نقص الملاكات) .

وأضاف الدايني لـ (الزمان) ، أن (هناك اتفاقا في مجلس ديالى بأن كل التعيينات القادمة في الدوائر الأمنية والمدنية ستكون حصرا لأهالي المحافظة) ، مؤكداً أن (هذا الاتفاق جاء نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها ديالى ومعدلات البطالة التي وصلت الى مستويات مخيفة جدا) .

وأشار الدايني الى أن (أية قوائم للتعيين تأتي من أي وزارة سواء كانت امنية او مدنية دون موافقة مجلس ديالى لن يقبل بها بعد الان وسترفض) ، مؤكدا أن (اهالي المحافظة لهم الاولوية في التعيين اذا ما توفر في اي مؤسسة او دائرة) .

ومن جانب آخر أكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لــ (الزمان) ، إن (الزخم في مدارس قضاء المقدادية وصل الى حدود لا تطاق ويشكل تحديا امام بناء عملية تعليمية رصينة) ، مؤكدا أن (بعض المدارس باتت صفوفها تضم اربعة طلاب لكل متر اي بمعنى وجود اكثر من 80 طالب في صف صغير للغاية على نحو لا يسمح للمدرس بالدوران حول نفسه) .

وأضاف التميمي ، أن (ما يحدث يمثل فوضى للتعليم في ثاني اكبر مدن ديالى، ويمثل واقع مأساوي يهدد العملية التعليمية برمتها) ، مؤكداً (ضرورة العمل على وضع خطة منظمة تنهي زخم المدارس وتبعد مشاريع بناءها عن المحسوبية والتأثيرات السياسية والعشائرية لاستيعاب زخم الصفوف) .

شق مجرى

واوعز محافظ ديالى مثنى التميمي للجهات المعنية بإعادة تأهيل ستة ابار ارتوازية لتعزيز كميات المياه في انهر السوق وفلشت وجني المخصصة لإرواء بساتين ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز) .

واضاف التميمي لــ (الزمان) ، انه (وجه بتخصيص مبلغ مالي لتعين ستة حراس لمدة ســــــنة لإدارة الابار والحفاظ عليها من العبث والاهمال للحاجة الماسة اليها في الوقت الحاضر نتيجة لشحة الامطار) .

واوضح التميمي ، انه (زار موقع العمل في وادي حران حيث يتم شق مجرى جديد لتجميع وجلب مياه عيون ملا جعفر الى مدينة ناحية مندلي ، واطلع على مراحل العمل الجارية هناك) .

من جانب آخر بـــــــين رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني لـ (الزمان) ، ان (وجود منظمات الامم المتحدة في ديالى لدعم المناطق المتضررة والفقراء والنازحين ضرورة لكن انشطة بعض المنظمات وشركائها المحليين اصبحت تثير الكثير من علامات الاستفهام) ، مشيرا الى انها (تجاوزت جوهر العمل الانساني واصبحت تغض النظر عن الكثير من التجاوزات) .

وهدد الدايني (بإيقاف التعاون مع منظمات الامم المتحدة التي لا تلتزم بالحيادية في انشطتها ، داعيا الامم المتحدة الى فتح تحقيق موسع لان سمعتها باتت على المحك ولدينا الكثير من الادلة التي تبين مخالفات واضحة للعمل في ديالى).

واكد الدايني ، ان (العمل الانساني لمنظمات الامم المتحدة اصبح مسيس للأسف واداة للدعاية الانتخابية المبكرة لساسة متنفذين ، متسائلا (هل تقبل الامــــم المتحدة بما تقوم به منظماتها من فعل ينافي رسالتها الانسانية) .