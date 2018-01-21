حملة لإزالة التجاوزات في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

نظمت مديرية بلدية كربلاء حملة عمل واسعة لإزالة مواد البناء للسكلات العشوائية المنتشرة على الطرق الخارجية وداخل الاحياء السكنية .

وقال مدير إعلام بلدية المحافظة ماجد ناجي لـ ( الزمان) أمس ان المديرية قامت بحملات واسعة لإزالة مواد البناء العشوائية في الساحات مع إتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين ومنها حجز المخالف وإقامة الدعاوي القضائية للمخالفين بسبب استغلالهم اراضي عائدة للحكومة ).

مضيفاً أن ( القسم البلدي السادس قام بحملة واسعة ايضاً لمصادرة تلك المواد كما تم شمول المناطق السكنية كافة من أجل الحد من تلك المظاهر التي باتت تشوه منظر المدينة ).

مشيراً الى أن ( العمل مستمر لإزالة اللوحات الأعلانية وبقية المخالفات الاخرى من معظم شوارع الاحياء السكنية ).

وباشراف مديرية كهرباء كربلاء بحملة لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية مع ربط مقاييس الدور والمحال التجارية لمن لا يمتلك مقياساً كهربائياً في عموم المحافظة.

وقال مدير كهرباء المحافظة محمد الحسناوي في تصريح صحفي أمس.

أن ( الحملة بدأت بالقاطع الشمالي والجنوبي وقاطع الهندية كما رافقها حملة اعلامية عن طريق مكبرات الصوت على الآليات ومساجد العبادة للتنويه على إنهاء التجاوزات ونصب المقاييس بهدف خدمة المواطن واستمرار وديمومة التيار الكهربائي).

داعياً (المواطنين الى التعاون مع الفرق العاملة لغرض نصب مقاييس نظامية للمشتركين وتهيأة المستمسكات الرسمية بالاضافة الى سند الملكية او عقد الايجار لربط المقاييس بشكل اصولي وتخفيف قطع التيار الكهربائي).