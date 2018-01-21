الجبوري والحكيم يبحثان تصويب المسار السياسي وتحقيق الإستقرار

البرنامج الوطني للتعايش يدعو إلى تكاتف الجهود بهدف تجاوز المرحلة

بغداد – رحيم الشمري

أكد المؤتمر الثالث للجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي البرلمانية ضرورة تكاتف الجهود البرلمانية والحكومية والمجتمعية من اجل تجاوز هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق ، مشدداً على ضرورة التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية واستمرار جهود التعايش السلمي. وحضر المؤتمر الذي عقد تحت شعار (التعايش السلمي حصن منيع ضامن لوحدة الشعب ووحدة الوطن) ، في قاعة الانتصار بمبنى المجلس الوطني السابق ، بالاضافة الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رؤساء لجان العشائر والاوقاف والشؤون الدينية النيابية وأعضاء في مجلس النواب وزعماء عشائر ووجهاء وأكاديميون وناشطون وباحثون وإعلاميون ومدير عام دائرة المنظمات في مجلس الوزراء ممثلاً عن الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء ، ومدير العشائر في وزارة الداخلية وممثل عن بعثة الامم المتحدة في بغداد . وافتتح رئيس لجنتي البرنامج الوطني للتعايش ولجنة العشائر النيابيتين عبود العيساوي اعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها ان (اجواء الانتصار على الارهاب التي نعيشها تحققت بدماء شهداء العراق ورسمت صورة الوطن الواحد) ، مضيفاً ان(شهادة اصلنا وانتمائنا وجذورنا المشتركة تعود لقبائل وأقوام عاشت وتعايشت وتبنت حماية التعايش)، واوضح ان (البرنامج الوطني الذي ولد من فكرة المرحوم النائب عبد العظيم العجمان ، توسع وتشكلت لجنة ولجان اخرى من مختلف الانتماءات في المحافظات ، وقامت بفعاليات ونشاطات كسرت الخنادق والحواجز بالتعاون والتكاتف بهدف تحقيق هدف وحدة الوطن). من جهته، شدد الجبوري في كلمته على ان (التعايش والتكامل وبناء الدولة والإنسان والتعدد والتنوع تمثل مصدر التوازن والثراء) ، مشيراً الى ان(احتضان بلادنا للمدارس والأفكار شكل عنواناً للعالم وتجربة فريدة مرت على مختلف العصور) . واضاف ان(الارهاب حاول تفتيت اللحمة الوطنية في غاية من غاياته ، لينشئ فكراً متطرفاً ، فواجهناه جميعا وحافظنا على كرامة العراق)، مشيراً الى ان(المواطنين وقفوا مع المؤسسات الامنية ، وسارت الدولة على مبادىء الديمقراطية والقانون التي ندفع لترسيخها ، ولعل الهجوم الإرهابي الأخير في ساحة الطيران وسط بغداد استهدف الأبرياء ومحاولة فاشلة لضرب الوحدة الوطنية التي لن ينجح احد في تفتيتها على الإطلاق). وبيّن رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب علي العلاق ان (اللجنة وبالتعاون مع اللجان البرلمانية الاخرى نجحت في دفع مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للتعايش السلمي وتمت القراءة الاولى له ونامل في تشريعه قريبا )، مضيفاً (نحن سائرون في مناهج وخطوات لتعزيز المفاهيم الفكرية والاجتماعية التي يمثل العراق منطلقاً لها بوجود مقومات نادرة في العالم من إسناد لمراجع الدين للدولة والمجتمع والمواطن) . بدوره، وأكد رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد التميمي ، أن (الجهود المشتركة يجب ان تتواصل في اعادة الاستقرار والشعور العالي بالوطنية والعيش المشترك ، والدفع بإعادة النازحين والاستقرار والحياة الأمنية في مختلف مناطق البلاد) . من جهته، لفت المستشار علي غالب البياتي الى ان (الطموحات بعمل بيد واحدة من مختلف الأديان والقوميات والجهات التنفيدية والتشريعية تشكل الأمن في بناء دولة قوية ، تساندها شرائح المجتمع المختلفة) . وتطرق مدير عام دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري الى (الوحدة الوطنية وبناء الدولة الدولة التي استند في تاريخها الحديث منذ 97 عاما ، الى الروابط المجتمعية والقابلية والعشائرية) ، مشيراً الى ان(المواطن كان مصدراً للامن وقوة للدولة وبناء الانسان) ، مضيفاً( ونحن نسعى لترسيخ مفاهيم عريقة تواكب حداثة التاريخ ). وعند فتح باب الحوار والنقاش للحاضرين ، لطرحت الآراء والمقترحات ، اجمع المتحدثون على ضرورة تكاتف الجهود البرلمانية الحكومية المجتمعية في تجاوز مرحلة حساسة من تاريخ العراق ، والتمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية واستمرار الجهود التي تشكل ووجد من اجلها البرنامج الوطني التعايش السلمي لتحقيق أهدافه . من جهة اخرى بحث الجبوري مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم متطلبات المرحلة المقبلة واهمية بذل الجهود المشتركة لتصويب المسار السياسي. وبحسب بيان لمكتب الجبوري تلقته (الزمان) السبت فقد استعرض الجانبان (الاوضاع الامنية والسياسية ومستجدات الاحداث على الساحة الاقليمية، ومتطلبات المرحلة المقبلة ).

وأكد اللقاء (اهمية بذل الجهود المشتركة لتصويب المسار السياسي وضمان تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد). وجرى خلال الاجتماع ايضاً (استعراض للخارطة السياسية، وسبل ادامة التواصل والحوارات بين الاطراف العراقية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة).