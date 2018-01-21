مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لـ (الزمان): دعونّا الناخبين لإستلام بطاقاتهم البايومترية

إستعداداً للإستحقاق المرتقب

دهوك – سامر الياس سعيد

حققت محافظة دهوك رقما مهما من حيث اعداد الناخبين المسجلين حينما احتلت الترتيب الاول على مدن الاقليم بنسبة المواطنين المسجلين ، فيما احتلت الترتيب الثالث على عموم محافظات العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار اعداد المواطنين من النازحين والمهجرين ممن استقروا بالمدينة وشملتهم عملية التسجيل ، وللوقوف على اعداد المهجرين ممن قاموا بتحديث بياناتهم فضلا عن اجراءات مكتب دهوك الانتخابي بما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في ايار (مايو ) القادم، التقى مراسل (الزمان)مع مدير مكتب دهوك الانتخابي للمفوضية المستقلة للانتخابات يوسف سلمان حسن براوري الذي اجاب على اسئلتنا وفق الحوار التالي :

{ بداية ،هل لك ان تطلعنا على اجراءات المكتب بما يتعلق بالشروع بعملية تثقيف الناخبين او ما يختص بالية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية ؟

– بالتاكيد ان مكتبنا استهل اجراءاته بدعوة شركاء المفوضية وهم ممثلي الاحزاب السياسية للشروع بدورهم بحث جماهيرهم وتوعيتهم بخصوص استلام البطاقات الانتخابية البايومترية اي قبل موعد صدورها وكان موعد هذا اللقاء منتصف كانون الاول (ديسمبر ) الماضي وقد حضر لهذا الاجتماع جميع ممثلي الاحزاب السياسية وتم خلال اجتماعنا التطرق الى الية وشروط توزيع بطاقات الناخبين واعلامهم بالمستجدات التي تطرا على عمل مراكز التسجيل واشرنا ايضا الى كافة الاستعدادات التي يجريها المكتب بما يتعلق بالشروط الخاصة لتسليم بطاقات الناخبين البايومترية سواء من خلال توزيعها عبر مراكز التسجيل والمستمسكات المطلوبة من المواطنين التي عليهم ابرازها لدى استلامهم للبطاقات المذكورة كما نوهنا خلال الاجتماع الى ان مكتب دهوك قام بمضاعفة مكاتب تسجيل الناخبين ليكون عددها النهائي 41 مكتبا في عموم محافظة دهوك واقضيتها كما تحدثنا عن الية التسجيل التي ستستمر لغاية عام 2022 والتي تتزامن مع عملية توزيع البطاقات كما كان لشعبة المدربين حصة في الاجتماع من خلال تسليطهم الضوء على الية توزيع البطاقات وانواعها وحالاتها كما قمنا بحث ممثلي الاحزاب لدعوة جماهيرهم للاسراع باستلام بطاقاتهم ولم تتحدد دعوتنا في هذا المحور فحسب بل ايضا قمنا بدعوة سائل الاعلام العائدة لبعض الاحزاب لغرض توجيه برامجها بهذا الخصوص والمباشرة بعملية تثقيف في هذا الموضوع..

{ وما هي الخطوة التالية التي اعقبت اجرائكم للمؤتمر الخاص بممثلي الاحزاب السياسية ؟

-عقدنا كخطوة تالية مؤتمرا صحفيا يوم 28 كانون الاول (ديسمبر ) الماضي حيث اعلنا من خلاله عن بدء عملية توزيع البطاقات الانتخابية البايومترية وهي خاصة كوجبة اولى لاهالي مدينة دهوك فحسب اما فيما يتعلق بالنازحين من المستقرين بمدينة دهوك فبطاقاتهم الانتخابية لم تردنا لحد الان واعتقد ان هذه البطاقات سترد لمكتبنا في الوجبة الثانية التي ستنطلق عملية توزيعها في شهر شباط (فبراير ) القادم ..

{ وهل لديكم نسب تسجيل سواء بخصوص اهالي مدينة دهوك اضافة للناخبين من النازحين المستقرين في المدينة ؟

– بالنسبة لتسجيل اهالي مدينة دهوك فقد بلغت نسبة متقدمة بالمقارنة مع باقي محافظات العراق حيث حققت محافظة دهوك ما نسبته 71% لتحتل بهذه النسبة المركز الاول على مدن الاقليم والمركز الثالث على مستوى محافظات العراق اما فيما يتعلق بشؤون النازحين ممن استقروا في المدينة فقد تم توصيف النازح للمواطن الذي وفد للمدينة بعد تاريخ 9كانون الاول (ديسمبر ) عام 2013 وماتلاه وقد سيرنا كمكتب دهوك فرق جوالة مهمتها تسجيل الناخبين من النازحين في مخيمات استقرارهم او خارج تلك المخيمات اضافة للمراكز التي ذكرناها والتي بلغ عددها 41 مركزا للتسجيل وقد بلغت نسبة تسجيل النازحين نحو 85000 نازح والرقم يستحدث بشكل اسبوعي على ضوء الفرق الجوالة وجولاتها في هذا الخصوص ..

{ وماذا عن اطلاقكم للحملة الاعلامية الخاصة بحث المواطنين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية ؟

– بالطبع انطلقت حملتنا الاعلامية التي ستشمل تعليق الفلكسات الداعية لمراجعة مراكز التسجيل من اجل استلام البطاقات الانتخابية فضلا عن التعاقد مع القنوات ووسائل الاعلام من اجل بث اعلانات تدعو المواطنين كما يتم توزيع مطبوعات اعلامية فضلا عن تسيير فرقة جوالة مهمتها دعوة المواطنين بواسطة مكبرات الصوت كما ستتم خلال الايام القادمة دعوة المنظمات والجمعيات والاتحادات المعنية بالمراة لغرض دعوة النساء حول استلام بطاقاتهم الانتخابية وسيشمل الامر ايضا عقد لقاء مماثل مع مدير عام الاوقاف للتعاون والتنسيق من خلال عقد لقاءات مع رجال الدين من مختلف الاديان والطوائف للحديث في نفس الموضوع ..

{ وما هي المعوقات التي تواجهونها في عملكم ؟

-لعل التحدي الاكبر الذي يواجهنا هو تثقيف المواطن ودعوته لاستلام بطاقته او تحديث بياناته من اجل تسهيل عملية التصويت فرغم اننا بدانا متاخرين لكن عملنا يجري بانسيابية ونملك كمكتب دهوك تجربة مهمة في هذا الخصوص رغم اننا نعترف انه في الايام الاولى لاطلاق عملية توزيع البطاقات نواجه عزوفا او تذبذبا باعداد المواطنين المراجعين للمكاتب سرعان ما يتغير في الايام التالية من خلال شروعنا بالحملات الاعلامية للاقبال على مراكز التسجيل لغرض استلام البطاقات وهي ضرورة لضمان حق التصويت فبدون استلام تلك البطاقات يحرم المواطن من ممارسة حقه الانتخابي ..

{ وهل هنالك مكاتب خاصة بالاقتراع سيجري فتحها لاستقبال النازحين لممارسة حقهم الانتخابي ؟

– سؤالك يقودنا للاجراءات التي قمنا بها في العام الماضي حينما اعلن عن موعد اولي لاجراء انتخابات مجالس المحافظات فقمنا على ضوء ذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وحال انتفاء ذلك الموضوع قمنا باجراء تنسيق اخر في الوقت الحاضر ليتم تحديث العدد الكلي الخاص بالنازحين والوقوف على مناطق استقرارهم خصوصا وان اعدادهم قلت بشكل واضح بعد عودة اعداد كبيرة منهم لمناطقهم بعد تحريرها وفي ضوء التنسيق الحالي سيتم بحث موضوع فتح مراكز للاقتراع خاصة بالنازحين وفق اعدادهم ومناطق وجودهم .