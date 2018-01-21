ترنيمة الفقر والغنى – ناجح صالح

ما بال بعض القوم يزدرون ويحتقرون الفقير ويحترمون ويوقرون الغني ! ما بالهم ينظرون الى هذا الفقير النظرة المتدنية الساخطة رغم أنه لم يقترف ذنبا ولم يفعل اثما ! وما بالهم ينظرون الى هذا الغني نظرة اعجاب رغم أنه يقترف الذنوب ويفعل المعاصي؟

ان كان هذا الفقير مؤمنا ويعمل العمل الصالح أليس هو أفضل من الغني الذي شغلته أمواله عن ذكر الله !

ألم يقل رسول الله أن الفقراء المؤمنين يسبقون الأغنياء المؤمنين الى الجنة ، ذلك أن هؤلاء الفقراء صبروا على الفاقة التي احتوتهم ولم يتذمروا من رزقهم الذي قدره الله لهم ، كان لهم طموح أن يكونوا أفضل حالا مما هم عليه وأنهم لم يكونوا كسالى في ابتغاء الرزق ولكن هكذا كان نصيبهم وأن الأمر بيد الله (ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) .

أما هؤلاء الأغنياء الذين يوقرهم بعض الناس دون معرفة ما تطوي نفوسهم من سوء وأنهم يبخلون بمال الله الذي توفر لديهم فلم يطعموا به جائعا ولم يغيثوا به مسكينا فان هؤلاء الاغنياء لم تقربهم أموالهم الى الله شبرا بل ازدادوا عنه بعدا .

لقد غر بعض الناس ما يرونه من بريق يترآى على السطح قد بدا رجعه على وجوه نفر من أهل الغـــــــنى فحسبوا أن ذلك هو الربح العظيم متناسين أنه امتحان عسير قد يهلك به الله من جحد به نعمته وفضله .

ليس العيب في الفقر والغنى ولكن العيب فيمن أعطاه الله فلم يشكر ومن حرمه الله فلم يصبر ، العيب حينما لا نعرف ما لنا وما علينا ، والعيب أيضا حينما تفتقد العدالة الاجتماعية ظلالها على الناس لتظهر طبقة اجتماعية مترفة وأخرى معدمة .

والحق أنه ما من بطن جائعة الا وراءهـــــــا بطن متخمة ، وتلك هي المعادلة .

مرة أخرى فان من يمتدحون الغـــــــــني ويذمون الفقير من غير وجه حق هم من يرتكبون الأخطاء بعد أن فقدوا الرؤية وركبتهم موجة من الجهل والعمى والضلال .