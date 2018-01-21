رئيس الموساد الإسرائيلي: لن تتطور التوقعّات بشأن الأحداث الجارية في إيران

زئيف كلاين

ترجمة : صباح ناجي الشيخلي

قال يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي في اجتماع للشعبة المسؤولة عن الأجر وعلاقات العمل في وزارة المالية : “توجد لنا عيون وآذان في إيران وأكثر من ذلك. ولا ينبغي تطور التوقعات فيما يتعلق بالمظاهرات الجارية في إيران، على الرغم من أنني سأشعر بالسرور جدا لرؤية حدوث ثورة اجتماعية هناك. وربما سيحدث ذلك في المستقبل”.

وجاء في أقوال كوهين، لقد أخذ اقتصاد إيران بالتطور منذ توقيع الاتفاق النووي، بيد أن هذا الأمر لم يخدم المواطن لذلك فهم في الشوارع. وقال كوهين رئيس الموساد “ينتحب المواطن الإيراني يومه على خلفية وضعه الاقتصادي المخيب للآمال من وجهة نظره وقد يبدو التوقع متأخرا حول الرئيس روحاني الذي لم ينجح في تحسين اقتصاد الفرد والمجتمع. ولا ينبغي هنا تطور التوقعات على الرغم من أنني سأشعر بالسرور لرؤية حدوث ثورة في إيران. وعلى ما يبدو سيحدث هذا الأمر في المستقبل ولكن تقف مقابلهم قوات قوية جدا”.

“وحينما نرى أن الاقتصاد الإيراني آخذ بالنمو، فإننا نشهد توجيه مزيد من الأموال إلى الجانب الأمني، ألاستخباراتي وإلى ما نسميه التمدد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وعبرها. ويُعد قلق الزعماء حول التمدد القادم من إيران، قلقا آخذ بالتعاظم”.

وأضاف كوهين قائلا، أن أدارة ترامب بدأت تفهم خطورة إيران. وحسبما جاء في أقواله، خلافا لإدارة أوباما، تأخذ أدارة ترامب في حسابها مصلحة إسرائيل، وبدأنا نرى بعض التغييرات. “بعد قليل ستنتهي سنة ترامب الرئاسية الأولى ونحن نشهد تغييرات بالفهم الأمريكي للتهديدات من جانب إيران ليس لخطورتها حسب وإنما لما تشكله إزاء إسرائيل”.

كذلك أشار رئيس الموساد إلى أن هناك تعاوناً جديرا بالملاحظة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت سياستها نتيجة قلقها على سلام العالم كله إزاء تمدد إيران في منطقة الشرق الأوسط وعبرها. وقال كوهين “لم تكتمل هذه العملية بعدُ”.

وأفاد رئيس الموساد هناك زعيمان هما ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبوتين الرئيس الروسي، يُعدان زعيمان مؤثران جدا في التحديات الأمنية لإسرائيل، كما أشار إلى أن عودة روسيا إلى الشرق الأوسط “يشكل تحديا إزاءنا”.

وفي الختام، أشار كوهين إلى أنه يُريد رؤية مزيدا من النساء في المنظمة{أي في الموساد- معلوم عالميا اعتماد جهاز الموساد الإسرائيلي بنسبة كبيرة على الجنس اللطيف في تأدية مهامه وعملياته التكتيكية أو الإستراتيجية وهم يفتخرون بذلك على الدوام.

“نمتلك مقاتلين ميدانيين 50 بالمئة من الرجال و50% من النساء، لكن يوجد في المنظمة 25% قائدات و75% قادة – ولا يوجد لذلك أي مبرر”. مع ذلك، كشف كوهين أنه تجري في المنظمة عملية تغيير مفادها : “علينا تعيين قائدات بنسبة 33%. نريد مزيدا من التنوع، ولكن لن نتنازل عن النوعية”.

صحيفة “يســــــرائيل هيوم” ، يوسي كوهين يقول : لن تتطور التوقعات بشآن الأحداث الجارية في إيران، زئيف كلاين، 8 – 1 – 2018 .