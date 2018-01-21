جامع قابوس ومركز يبث الإعتدال الإسلامي ويقدّم الحلوى المحلية

حمدي العطار

ما يثير الاعجاب في مسقط هوالطرق الحديثة التي تمتد عشرة الاف كيلو متر،وهناك جسور صممت لتلافي الازدحام في مفترق الطرق، النظام المروري منضبط ولا يتجاوز القانون لأن العقوبة جاهزة ويمكن ان تطال الجميع، كما هناك شبكة طرق تربط مسقط العاصمة بباقي المحافظات ، ولم تهمل الطريق التي تربط سلطنة عمان بالسعودية واليمن والامارات.

الحياد عنوان الامان الاجتماعي في السلطنة

فضلا عن الحياد في مجال السياسة فالشعب في عمان بمؤسساته الرسمية وشبه الرسمية والشعبية ايضا لا يؤمن بالتطرف وبالعنف بل يدعو الى الاعتدال وقبول الاخر والتعايش على رغم من اختلاف المذاهب والاديان،وقد اعدت اليونسكو سلطنة عمان من الدول التي تقدم نموذجا للاعتدال والتعايش بين الاديان والطوائف، ويتجسد هذا الاعتدال في جميع المراكز والمساجد والمؤسسات الدينية في السلطنة.

فندق الزهرة الذهبية

ان علينا قبل الانتقال من الفندق بمنطقة الغلا الى منطقة روي حيث فندق كولد توليب ( الزهرة الذهبية) ،وهو من الفنادق الراقية في مسقط قريب من الاسواق والمحلات التجارية وغير بعيد عن منطقة مطرح، اكثرية الناس هنا من الهنود يقول سائقنا العماني نحن نحب الهدوء لكن الهنود يعشقون الازدحام والتجمعات البشرية، وانا اظن هو ليس حب الهنود للضجيج بل هم يبحثون عن رزقهم لذلك يلجأون الى المناطق التجارية المزدحمة!

لذلك خرجنا صباحا للذهاب الى جامع السلطان قابوس الكبير الذي يقع في منطقة (بوشه) وهي ليست بعيدة عن الغلا ، وشيد الجامع على مساحة الف متر على طول شارع السلطان قابوس ، كان السياح من الاجانب الذين يفرض عليهم أرتداء الحجاب والحشمة لدخول حدائق ومبنى المسجد ،والدخول مجانا والتصوير مسموح ،وهو بناء معماري جميل جدا تزين جدرانه زخرفة هندسية رائعة مكسوة بالرخام الابيض والرمادي ، وتحيط بمبنى المسجد مجموعة من الحدائق بحيث تشكل لوحة خضراء وبانواع مختلفة الزهور بالوانها الزاهية، وتوجد في اروقة الجامع 12 قاعة صممت بشكل مستوحاة من الفنون العربية المحلية والاسلامية ومن حضارات ما قبل الاسلام – كما تشير المعلومات- بان هناك سجادة تعد فريدة من نوعها استغرقت صناعتها 4 سنوات مساحتها 60/70 مترا وتغطي مساحة 6263 م مربعاً، وفيها 1700 مليون عقدة وتزن 21 طنا،، كما يوجد في الجامع 35 ثرية وهي مصنوعة من كرستال (سوارفسكي) ومعادن مطلية بالذهب وتتدلى الثريا المركزية من قبة الجامع بقوام يبلغ 14 مترا ، وتشمل 1122 مصباحا وتزن بهيكل فولاذها 8 أطنان.

مركز لشرح الاسلام المعتدل

استدرجنا مجموعة من الشباب يتحدثون باللغة الانكليزية مع السياح والزائرين الاجانب ،اقتربنا منهم ودخلنا الى هذا المكتب الذي يمثل مركزاً لنشر الاسلام المعتدل،اول ما جلسنا قدموا لنا (الحلوى العمانية) المشهورة ،وهي لذيذة جدا ،وكانت من الحلوى السوداء وهي الاجود من بين باقي الانواع وتتكون من (النشا والسكر والعسل الطبيعي او التمر، السمن ، ماء الورد المحلي المنتج في الجبل الاخضر، المكسرات والزعفران والماء والهيل ويمكن التين او الدبس) ولها طقوس في التقديم مع القهوة المرة! تفتح يدك فتوضع على راحة اليد لتأكلها وتم توثيق هذه الجزئية بالصور!

الارهاب والعنف ليس إسلاميا

اقتربت من احد هؤلاء الشباب لأجراء حوارا معه، أسمه “لؤي بن ابراهيم خيري” درس العلوم الاسلامية- الشريعة- وهو الان يدرس في الجامعة – كلية التجارة ، سألته عن عمل المركز والهدف منه أجاب ” عملنا هو تعريف المسلمين عامة والاجانب خاصة حقيقة الاسلام، نحن نستقبل جميع الاسئلة حول الاسلام ويتم الاجابة عليها وتوزيع الكتب التي توضح حقيقة عدالة وسماحة الاسلام المعتدل، والمركز يعمل تحت اشراف الديوان السلطاني،والجميع هنا متطوعون لا يتقاضون اية اجور او مكافأت مالية!

{ ماهي حجتكم في اقناع الاجانب بان الارهاب والعنف ليس اسلاميا؟

– نحن نعتمد في نقاشنا على اركان الاسلام الخمسة واركان الايمان السته وهي عند المسلمين متطابقة وليس فيها اختلاف، فالاباضية – وهي مذهب 70% من سكان السلطنة وتتصف بالاعتدال- وكذلك السني والشيعي كلهم متفقون على اركان الاسلام واركان الايمان، ثم ان نسبة الارهابين حسب الاحصائيات هي 0.0006 % من المسلمين اي اقل من 1% وهؤلاء لا يمكن ان يمثلوا المسلمين ،الاسلام الذي يدعو الى احياء الناس ، فمن قتل انسان كأنه قتل كل الناس.

{ هناك ارهابيون من الدول الاوربية اين تعرفوا على الدين الاسلامي ليكونوا ارهابين متطرفين؟

– المصدر الاساسي للدين هو القرآن الكريم والسنة النبوية، هؤلاء الاوربيون اخذوا الدين من التواصل الاجتماعي ،ومن المفروض ان يؤخذوا الدين من مصدره الاساسي ليكون المفهوم الاسلامي صحيحا.

{ هناك رجال دين يدعون الى التطرف والعنف؟

– هؤلاء ليس رجال دين بل هم رجال دنيا في سلطنة عمان ليس هناك رجل دين متطرف لذلك اليونسكو اعدت السلطنة من اكثر الدول الاسلامية المسالمة وتتصف بالاعتدال.

يتبع