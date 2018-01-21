الديماغوجية في الإعلام السياسي – طلال الحريري

لستُ من متابعي القنوات الفضائية التابعة للسياسيين، خاصة وسائل إعلام الإسلام السياسي وبقية الفاسدين الذين اصبحوا يمتلكون امبراطوريات إعلامية هائلة! لكن وعن طريق المصادفة شاهدت برنامجاً ساخراً منافياً للذوق العام وقيم المجتمع الأصيلة تعرضه قناة فضائية تمتلكها احدى الشخصيات السياسية الفاسدة المتهمة بجرائم فساد فظيعة كحال بقية وسائل الإعلام التي نتجت عن المنظومة السياسية الفاسدة في الآونة الأخيرة. يعمل هذا البرنامج وفقا للفكرة التي يطرحها على انتقاد الفاسدين والواقع السياسي العراقي بطريقة مقتبسة مما يُنتَج من برامج ساخرة ظهرت بقوة في المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعا في مستويات الفساد وتماهي الحكومة مع هذه الطبقة بدلاً من وضع حد لها. لن اطيل في هذه المقدمة كثيرا كون البرنامج معروفاً ومشخصاً، وهنا لابد ان نتكلم بصراحة تامة، ولعل أكثر الامور غرابة ان ينتقد فاسدٌ فاسداً اخر!!! من منا لا يعلم بأن الإسلاميين وأحزاب السلطة اصبحوا اعظم منظومة فساد في العراق والعالم؟ وهل يجهل الرأي العام ذلك؟ هذا الأمر لا يحتاج شهادة فاسد مهما ادّعى بقيم الشرف والنزاهة ومهما تلون كالحرباء، فالأمر واضح جدا فهو ابتزاز بوسائل قذرة يتقاذف بها جبابرة الفساد والمال السياسي. ونحن اذ نطرح هذه التساؤلات نعود الى السؤال الجوهري( السبب) في هذا السياق، فمن منا لا يعرف في الوقت ذاته بأن فلاناً هو احد ابرز الشخصيات السياسية المتهمة بعشرات قضايا الفساد المالي والإداري؟ من يحمل شهادة الدكتوراه ينبغي ان يتحلى بصفات ومبادئ انسانية ووطنية واخلاقية! لكن لا غرابة ممن سرق ومستلزمات الأطفال والمعاقين والمرضى، ولا غرابة ممن تاجر بصفقة الأعضاء البشرية وادخل الادوية المسرطنة الى بلده أن يؤسس وحزبا سياسيا بملايين الدولارات!!!

هؤلاء اللصوص افضل ماركة تم تسويقها في العملية السياسية كونها حاصلة على شهادة الجودة في الفساد المالي والإداري. هذا التشخيص ناتج عن منظمات ومراكز دولية مختصة بقضايا الفساد والنزاهة. ان الملفت للنظر لا يتعلق بملفاد الفساد الخاصة بالهلال الأحمر ووزارة الصناعة وسرقة البنى الصناعية الوطنية بل استمرار الفساد الذي ازداد ايغالا وترسخا في الدولة والمجتمع دون ادنى مستوى للمساءلة من قبل الحكومة والجهات المختصة. ينتقدون وينددون بالمليشيات وفي نفس الوقت يمتلكون فصيلا مسلحا مستغلين بذلك( الحشد العشائري ) كغطاء، ويتعاملون بصفقات كبرى ومزايدات على حساب عوائل المخطوفين في ( الانبار وجرف الصخر) من اجل استمرار مصالحهم الانتخابية في تلك المناطق المنكوبة. وهم كغيرهم من الاسلاميين خطفوا بريق المدنية من خلال تأسيس تجمع شبابي مدني خصصوا له ميزانية هائلة لسرقة طموحات الشباب وابناء المناطق المنكوبة في الأنبار وصلاح الدين والموصل وحزام بغداد.

بهذه التصرفات الإعلامية الساذجة تمارس الطبقة السياسية الفاسدة اشاعة ثقافة الجهل وتقسيم الرأي الشعبي وتكثيف الضبابية على الحقائق والممارسات وجرائم الفساد والمال السياسي.

لقد استغل الفاسدون في الآونة الاخيرة البرامج الشعبية الساخرة التي ينتجها الشباب لمحاكاة الواقع ووضعوا لها رؤى ديماغوجية احترافية لتضليل الرأي العام وجلب اكبر قدر من المشاهدة على وسائل الإتصال التي يملكونها وذلك لامرين، الاول يتعلق بالتغطية على الفساد عبر تنزيه الراعي بفضح قضايا الخصم، والثاني يتعلق بتهيئة هذه الوسائل للترويج الإنتخابي القادم. هذا الامر لا يخص فلاناً فقط بل يخص معظم السياسيين الفاسدين الذين استغلوا وسائل الاتصال والتواصل الإجتماعي لضرب الخصوم والترويج لشخصياتهم الفاسدة حيث تشير مراكز استطلاع اوربية الى ان الطبقة السياسية في العراق تستهلك قرابة المليون دولار شهريا على صفحات الفيس بوك في هذه المرحلة!!!

فكم ستدفع هذه الطبقة للفيس بوك خلال مرحلة الدعاية الانتخابية ؟ ان الديماغوجية التي تنتهجها الطبقة السياسية الفاسدة خطيرة للغاية وستولد اثارا سلبية وصراعات حزبية وسياسية تهدد دولة ومجتمعاً وامة. كل شيء تم نسيانه!

النازحون، عوائل الشهداء، الجرحى، الفقر، البطالة، الخدمات، الدمار… لم يتبق سوى مصالحهم الشخصية والحزبية وما سيتم تقديمه في المرحلة المقبلة من قبل هؤلاء اللصوص لن يكون الا مزيدا من الصراعات السياسية و الإنتخابية واستغلال مطالب الشعب وطموحاته المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين واقع الخدمات والبطالة.