ذي قار تتسلّم صنايق الإقتراع الألكترونية

الناصري يدعو الشركات لتنفيذ مشاريع خدمية

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن بدء اعمال تبليط ورصف شوارع منطقة الشعلة? في مدينة الناصرية مركز المحافظة داعيا الشركات لتنفيذ مشاريع انشاء شوارع وارصفة في مناطق سومر واور واريدو وشارع بغداد والثورة والاحياء السكنية في المدينة.

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ادارة المحافظة سبق وان وعدت اهالي حي الشعلة بتحسين الخدمات وقد باشرت مؤخرا بتنفيذ مشروع خدمي يتضمن تبليط ورصف اربع شوارع رئيسية في الحي ون المشروع سبق وان تم ادراجه ضمن مشاريع الخطة التنموية التي تعطلت نتيجة العجز المالي مما اضطرت المحافظة الى تنفيذه بطريقة الدفع بالآجل من قبل شركة نور الناظر)، واضاف ان (المشروع جزء من خمسة مشاريع تم استثناؤها من قبل اللجنة الاقتصادية في الأمانة ألعامة لمجلس الوزراء والتي ستنفذ لتخدم عددا من المناطق ضمن كشوفات أعدتها بلدية الناصرية)، واوضح الناصري ان (المشاريع التي اعلنت عنها موخرا للتنفيذ ضمن خطة المحافظة الخدمية وبطريقة الدفع بالآجل تتضمن انشاء شوارع وارصفة لمناطق شارع بغداد والثورة والزاوية وسومر الاولى والثانية واحياء اور واريدو والعسكري والسكك وشارع الامام علي ولكن للاسف مازالت الشركات لم تتقدم لانجازها). من جهة اخرى اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد رحلاتها المغادرة والقادمة الى محطة مطار الناصرية الدولي مع ارتفاع في عدد المسافرين.

إمتلاء كبير

ونقل البيان عن مدير عام الشركة ميران فريد القول ان (الشركة تمكنت من تحقيق نسب امتلاء كبيرة لطائراتها وتم ايضا استحداث خطوط جديدة للنقل ليبلغ اجمالي عدد الخطوط المباشرة خمسة ما بين داخلي وخارجي)، واشار الى ان (المطار يطلق رحلة واحدة كل يوم اربعاء الى مشهد، ورحلتين يومي الاحد والجمعة الى طهران ومثلهما الى بغداد، ورحلة الى مطار اربيل كل يوم اثنين)، مؤكدا ان (هذه الزيادة الى ما وصفه بالاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من قبل وزير النقل كاظم الحمامي لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمطار الناصرية الدولي)، وعلى صعيد متصل اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة عن وصول جميع صناديق الاقتراع الالكتروني الخاصة بالمحافظة. ونقل البيان عن مدير مكتب انتخابات المحافظة رافد الزيدي القول ان (المحافظة استلمت ثلاثة الاف صندوق اقتراع و هو نفس عدد مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم مدن المحافظة وان مفوضية الانتخابات زودت المحافظة كذلك بصناديق احتياطية يبلغ عددها 5بالمئة من العدد الكلي لصناديق المحافظة)، وتابع ان (صناديق الاقتراع أصبحت الان في مخازن المفوضية في المحافظة، وستبقى هناك حتى توزيعها بين مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات).