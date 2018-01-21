الهيئة: إقالة الوزراء الذين تم التحقيق معهم بقضايا مهمة وفق الآليات الدستورية

النزاهة تضع خارطة طريق لمكافحة الفساد وتدعو مؤسسات الدولة للتنفيذ

بغداد – شيماء عادل

أعلنت هيئة النزاهة العامة عن وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد في العراق، مبيـنة أنـها توضح الإجراءات التي ينبغي للحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى الأخذ بها في المديين القريب والبعيد.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الخارطة التي أرسلت إلى رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النـواب، فضلا عن مؤسسات الدولة المختلفة، رسمت خطوطا عريضة لعمل تلك الجهات انسجاما مع دعوات مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة والبرلمان)، واضاف ان (الخارطة دعت مجلس النواب في المدى القريب للإسراع في سن بعض التشريعات لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونية، مثل قانون الكسب غير المشروع المعـد من قانون مكافحة الفساد، وتعديل التشريعات التي لا تتناسب مع منظومة مكافحة الفساد، كقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية؛ لغرض تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد وتغيير التكييف القانوني عبر التدخل التشريعي – لجرائم الاعتداء على المال العام لتغدو جنايات جميعها)، وطالب البيان (البرلمان بإعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية لتعديل بعض نصوصه التي لا تنسجم مع توجـهات مكافحة الفساد، إضافة إلى تعديل قانون العفو العام بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكامه، إذ أفضى هذا القانون إلى غلق آلاف القضايا التي حقـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، منها قضايا فساد كبرى شملت وزراء ومحافظين)، واوضح ان (الهيئة اعدت مسودة التعديل المطلوب، فضلا عن اقتراحها إصدار قرار من البرلمان يبيح نشر وبث المحاكمات المتعلقة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة إلى القضاء أمام الرأي العام).

إعادة تقويم

واضاف البيان اما (بصدد ما يتعلق بمسؤوليات الحكومة في المدى القريب لابد من قيامها بإعادة تقويم القيادات الإدارية المتقدمة وإبعاد الضعيف ومن تحوم حوله الشبهات منهم، وإقالة الوزراء على وفق الآليات الدستورية الذين سبق أن حقـقت الهيئة معهم في قضايا مهمة)، وتابع (وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها الهيئة وأحالتها إلى مجلس الوزراء منذ عامين، وتوفير الضمانات الكافية لقضاة النزاهة، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بغية الاكتفاء بتحقيقات الهيئة وعدم المطالبة بالتحقيقات الإدارية في قضايا النزاهة إلا في الأمور الفنية التي تستلزم ذلك حتما)، واضاف البيان ان (ما يتعلق بالمدى البعيد بصدد البرلمان والحكومة المقبلين شددت الخارطة على ضرورة قيام مجلس النـواب بعدم منح الثقة في الحكومة المقبلة لأي شخص متورط بقضايا الفساد أو من سبق أن حققت معه الهيئة وأدانته تحقيقا في قضايا مهمة حتى مع عدم وجود حكم بالإدانة بحقه)، واوضح البيان (وكذلك عدم منح الثقة للمشمولين بالعفو العام ولمن امتنع من الإفصاح عن ذمته المالية، وتأليف لجنة متخصصة بإعادة النظر في منظومة مكافحة الفساد القانونية تتألف من ممثلين عن السلطة القضائية والهيئة ومجلس الدولة، ولجنة أخرى تتألف من النواب المعروفين بنزاهتهم وسيرتهم الحسنة وبرئاسة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، تنحصر مهمتها بتلقي الشكاوى حول ما يزعم من قيام بعض أعضاء البرلمان بعمليات ابتزاز أو ما شابه، وتنظيم آلية رقابية برلمانية تفضي إلى إيقاف التعاطي مع ما يزعم أنها ملفات فساد عبر وسائل الإعلام دون المرور بالقنوات القانونية والقضائية). وطالب البيان مجلس النواب (بسن قانون يـلزم الأحزاب والتكتلات السياسية بإلغاء اللجان الاقتصادية التي تهيمن على عقود الوزارات خلافا للقانون، وتفعيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي شريطة أن يتم اختيار أعضائه بأسلوب مهني بعيد عن التجاذبات السياسية الحزبية، وبخلاف ذلك سيغدو هذا المجلس مشكلة لا حلا، وسيفضي إلى أن تكون المحاصصة مشرعنة)، واضاف البيان ان (الهيئة تطالب بإضافة نص في قانون الانتخابات المزمع سنه يقضي بعد جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الهيئة من الجرائم المخلة بالشرف)، وتابع انه (بصدد ما يتعلق بمسؤوليات الحكومة المقبلة، تدعو الهيئة الحكومة إلى توخي الدقة في اختيار الوزراء، وعدم ترشيح من شملهم قانون العفو العام لمنصب الوزارة، أو من يؤمن بجواز أخذ المال العام لكونه مجهول المالك والقيام بطلب سحب الثقة مباشرة عمن يخل بالمعايير التي تضمنتها الخارطة، دون التربص إلى انتهاء مدة الولاية الدستورية للحكومة).

توفير ضمانات

واوضح البيان انه (لابد من وإنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة المسؤولين رفيعي المستوى مع توفير الضمانات اللازمة لحماية قضاتها، والإفادة من إمكانيات المحكمة الجنائية العراقية العليا، وغل يد الوزارة عن التعاقدات المهمة والكبيرة، وأن تعهد إلى جهة مركزية تعتمد أسلوب التعاقدات الإلكترونية وإنهاء عمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء)، واضاف البيان (ضرورة المضي في مشروع الحوكمة الإلكترونية والنافذة الإلكترونية، والاهتمام باختيار القيادات والملاكات الإدارية العاملة في المنافذ الحدودية، وتفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات وإيلائها الأهمية، مطالبة بالاهتمام بالموظفين المتميزين النزيهين وتكريمهم كل عام تحت مسمى – يوم الموظف النزيه- ليكونوا قدوة للآخرين).