العراق يقصف آخر معاقل داعش في سوريا بتنسيق روسي

الداخلية تحبط مخططاً لإستهداف المحافظات الجنوبية وبغداد من الحدود

بغداد – محمد الصالحي

أكدت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية مقتل أحد ممثلي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا، مشيرة الى ان انها تعاونت مع الجانب الروسي لتدمير 25 هدفا إرهابيا في منطقة هجين، المعقل الاخير للتنظيم، مبينة ان الهجوم ادى إلى إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال رئيس الخلية ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في الوزارة ابو علي البصري في تصريح أمس ان (خلية الصقور قامت خلال اليومين الماضيين بالتنسيق مع طائرات التحالف الرباعي الروسية بتدمير 25 هدفا إرهابيا في منطقة هجين المعقل الاخير لداعش في سوريا). مشيرا إلى (توجيه ثلاثة صواريخ مباشرة على اجتماع خاص بالعناصر المكلفة بالإشراف وتنفيذ عمليات ارهابية في بغداد والمحافظات الجنوبية اسفر عن مقتل 20 إرهابيا).وأضاف أن (من ابرز القتلى الاوزبكي ابو القعقاع، المسؤول عن العمليات الإرهابية بالخارج والإرهابي عبد الله الطاجيكي، احد قيادات فرقة الكواسر، والمشرف على صناعة الصواريخ والمواد السامة كذلك الإرهابي ابو عباس السامرائي، ممثل المجرم ابراهيم السامرائي الملقب بالبغدادي في الاجتماع الخاص للقيام بعمليات ارهابية في بغداد والمحافظات الجنوبية).واوضح أن (التنظيم الإرهابي اتخذ من منطقة هجين السورية القريبة من الحدود العراقية معقلا لفلوله المهزومة ولمجاميع إرهابية سورية وعراقية وأجنبية يستخدمها للقيام بعمليات إرهابية للتأثير في الأوضاع السياسية والاستقرار الأمني بالعراق).واكد البصري (فقدان داعش لرقعة العمليات الميدانية والعسكرية في العام الماضي في العراق وسوريا وما رافق ذلك من انكسار وتكبده خسائر بشرية واستهداف عناصره العسكريين، و بتفكيك بنيته استخباريا من خلال اختراق التنظيم وقتل عناصره في عمليات سرية ما دفع الى وضع بعض الجماعات المرتبطة به تحت ضغط ردود الفعل للقيام باعمال ارهابية املا باستعادة انفاسه عبر التخطيط للقيام بعمليات ارهابية في العراق وسوريا وبعض الدول الأخرى). لافتا إلى أن (داعش يتعرض حاليا الى رقابة على التحويلات المالية الآتية من تجار ومنظمات في دول الخليج واوروبا، بالإضافة الى العمليات الاستخبارية التي نفذها الصقور بالتنسيق مع الطيران الروسي ضد المناطق الحيوية لتلك العصابات، ما يضعها في ضائقة مادية وأمنية وعسكرية، تدفعها الى توسيع رقعة عملياتها).

إعتقال مجموعة

واشار البصري الى انه (تم اعتقال مجموعة انتحارية في ديالى قبل ساعات معدودة من شروعها في تنفيذ جرائمها، من قبل مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة التي كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية في بعض مناطق المحافظة).وأضاف أن (بقايا عصابات داعش مستمرة في إرسال الانتحاريين وتجنيد العقول المدبّرة للعمليات الإرهابية، واشاعة الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع). داعيا الجهات الأمنية والعسكرية إلى (التعامل بحذر وجدية بالمعلومات الاستخبارية المتداولة رسميا لغرض إفشال تلك المخططات الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين ومستقبل البلاد).وأكد البصري أنه (سُجّل على مدى السنوات الماضية أكثر من إنجاز أمني، وإحباط العشرات من العمليات الارهابية وتفكيك الخلايا والشبكات). ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس إن (عدداً من عناصر عصابات داعش دخلوا متسللين مع الأسر النازحة إلى قضاء القائم بطريقة غير قانونية مستغلين عدم وجود أسمائهم في الحاسبات الأمنية).وأضاف ان (معلومات استخباراتية تم تعميمها الى القوات الأمنية لإجراء عمليات دهم وتفتيش لتعقب الفارين من معارك الغربية باتجاه قضاء القائم كون معظم هؤلاء كانوا يتخذون من المناطق القريبة على الشريط الحدودي مع سوريا مكاناً لتحركاتهم بغية عدم معرفتهم من قبل سكان المدينة واعتبارهم نازحين).

خلايا نائمة

ودعا القوات الأمنية إلى (تعقب الخلايا النائمة في تلك المنطقة قبل قيامهم بعمليات إجرامية تستهدف امن واستقرار تلك المنطقة القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا). وفي كركوك قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان امس ان (استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات وبعملية استباقية نوعية تمكنت من القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة كركوك يعملون في صفوف داعش ما يسمى كتيبة الاستشهاديين). وأضاف معن (بدلالة احدهم تم العثور على حزامين ناسفين). مشيرا الى ان (العملية نفذت من خلال فريق استخباري مختص بعد متابعة الاهداف ومراقبة تحركاتهم تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا). الى ذلك أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهمة ألمانية الجنسية من أصول مغربية تنتمي لتنظيم داعش. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (محكمة الجنايات المركزية نظرت في قضية متهمة بالإرهاب تحمل الجنسية الألمانية وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت عليها وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب).وأضاف أن (المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم للعراق لإيمانها بتنظيم داعش واصطحبت معها بنتيها الاثنتين اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم). لافتا إلى أن (المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية).