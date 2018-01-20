نوّاب يتحدثون عن تفاهم وإيجابية تسودان لقاء العبادي بنيجيرفان ومعصوم: مؤشرات الإتفاق النهائي بين أربيل وبغداد تلوح في الأفق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شهد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني امس (تفاهماً كبيراً بين الجانبين)، بحسب اعضاء في مجلس النواب وصفوا الاجتماع بـ(الإيجابي والجيد جداً)، وفيما توجه البارزاني الى طهران للقاء المسؤولين الايرانيين ، يبدأ وزير الخارجية التركي زيارة الى بغداد اليوم. ووصل البارزاني الى بغداد السبت على رأس وفد رفيع المستوى واجتمع فور وصوله مع العبادي في زيارة هي الاولى من نوعها منذ الأزمة التي تسبب بها اصرار الاقليم على اجراء استفتاء الانفصال وما تلا ذلك من احداث. وافاد نواب بأن (الاجتماع بحث العديد من القضايا المهمة)، مضيفين ان (اللقاء كان إيجابياً وجيدا للغاية)، مشيرين إلى(وجود تفاهم كبير بين الجانبين).ووصف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاجتماع بـ(البداية الجيدة). ونقلت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني عن معصوم قوله لدى وصوله الى السليمانية امس ان (الاجتماعات التي حصلت مؤخرا بين الإقليم وبغداد، وزيارة وفد كردستان الى بغداد هي ضمن اطار المساعي المبذولة لإنهاء المشاكل والقضايا الخلافية بين الجانبين)، مضيفاً ان (تلك الاجتماعات بداية جيدة للاتفاق التام على انهاء جميع الخلافات). ورأى معصوم ان (مؤشرات الاتفاق النهائي بين أربيل وبغداد بدأت تلوح بالأفق). ووصف مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى الاجتماع بـ(الإيجابي).وكتب مصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي ان (اللقاء خطوة إيجابية نحو فتح قناة مناسبة للحوار والتواصل من اجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، والسير بالعلاقات الى الامام). وفي بغداد أكد النائب عباس البياتي أن (اللقاء كان وديا واخويا، وأذاب الكثير من الجليد بين حكومتي بغداد واربيل)، مضيفا أن (اللقاء لم يتطرق الى تفاصيل الملفات العالقة، بل عناوين وخطوط عريضة ستتم مناقشة تفاصيلها في لقاءات اخرى تجري بمستويات مختلفة من التمثيل).وأوضح البياتي أن (اللجان الفنية المشكلة بين بغداد واربيل مهدت لهذا اللقاء قبل ايام). من جهتها، عدّت النائبة اشواق الجاف اللقاء (خطوة اولى لحل الخلافات العالقة). وافاد مكتب رئيس الوزراء بأن العبادي شدد خلال اللقاء على الثوابت التي طالما طالبت بها الحكومة الاتحادية في اوقات سابقة وخلال اندلاع الازمة. وقال بيان للمكتب إن العبادي استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة البارزاني وعضوية نائبه قوباد طالباني وفؤاد حسين و(ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور). ونقل البيان عن العبادي تأكيده(وحدة وسيادة العراق وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي)، كما جدد دعوته الى (إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات). وطالب العبادي بأن تكون الحدود الدولية (تحت السيطرة الاتحادية بوصفها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية)، مجددًا (موقف الحكومة بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور). وشدد على (أهمية أن يسلم النفط المستخرج الى السلطات الاتحادية ويكون تصديره من جانب الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو حصرا)، وأكد اهمية (استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية لها). ودعا العبادي الى (استكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي). وكان البنك المركزي العراقي قد قام بفتح حساب مصرفي خاص باقليم كردستان لكي تتمكن الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ المخصصة للاقليم عن طريق هذا الحساب المصرفي، في وقت كشفت وزارة المالية في حكومة الإقليم عن تخصيص الحكومة الاتحادية 450 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم واكدت ان بغداد أرسلت التوجيهات الى الوزارات والدوائر المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن العبادي سيكون هو الشخص الوحيد حصرياً الذي سيتمكن من تحريك هذا المبلغ.ويقوم البارزاني اليوم بزيارة الى طهران . وقالت القنصلية الإيرانية في أربيل في بيان ان الزيارة تأتي(امتداداً للجهود الدبلوماسية والتحاور مع الدول الأخرى بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية)، موضحة ان البارزاني سيجتمع مع المسؤولين الإيرانيين الأحد.واشار البيان إلى أن (زيارة الوفد وهي الأولى منذ إجراء الاستفتاء ورفض الحكومة والمحكمة الاتحادية العراقية له تعد خطوة مهمة وإيجابية). ويزور البارزاني اليوم الاحد العاصمة طهران بدعوة رسمية وجهت له من الحكومة الإيرانية. في المقابل يبدأ أوغلو اليوم زيارة الى العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، ان (زيارة اوغلو الى العراق تأتي استجابة لدعوة موجهة إليه من نظيره العراقي إبراهيم الجعفري لبحث المواضيع المتعلقة بالعلاقات القائمة بين تركيا والعراق).

ويتضمن برنامج الزيارة بالاضافة الى الاجتماع بالجعفري الالتقاء بالعبادي ورئيس مجلس النواب سليـم الجبوري وسياسيين تركمان.