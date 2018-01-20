(الزمان الرياضي) ضمن أفضل لعام 2017

بغداد – الزمان

فازت جريدة (الزمان الرياضي) امس السبت ضمن الافضل لعام 2017 في الاستفتاء الذي اجرته صحيفة شباب ورياضة بحضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية والاعلامية .

وكرم مجلس ادارة الصحيفة في احتفالية كبيرة رئيس القسم الرياضي عمار طاهر باعتباره افضل صحفي رياضي لعام 2017 بعد ان اختارته لجنة متخصصة تضم شخصيات رياضية واكاديمية فضلا عن هيئة تحرير شباب ورياضة.

وقال رئيس القسم الرياضي في جريدة الزمان ان ( هذا التكريم يشير الى احترام الوسط الصحفي والرياضي للخط المهني الملتزم الذي تمثله الزمان مبينا ان هذا التقويم لا يخصه شخصيا وانما يشمل جميع الصحفيين في القسم الرياضي وجريدة الزمان).

واضاف طاهر ان (الصحافة المستقلة القائمة على النقد البناء والرأي الحر تحظى بتقدير جميع المعنيين)، موضحا ان (التمسك بالقيم المهنية هو الطريق الوحيد الذي يقود الرياضة والبلد عموما الى الرقي والتقدم) . وكانت صحيفة الرياضة والشباب قد احتفلت بايقاد الشمعة العاشرة في مسيرتها وكرمت مجموعة من رجال الاعلام ورواد الرياضة والشخصيات العامة حيث شهدت المناسبة تفاعلا من قبل الضيوف يتقدمهم وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ورئيس اللجنة الباراولمبية عقيل حميد وعدد من اعضاء مجلس النواب والمحافظين ورجال الاعمال.