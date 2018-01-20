ديالى:2018 سيشهد تطبيق اكبر خطة للإنتشار الأمني

ناحية العظيم جاهزة لإغلاق ملف النازحين خلال العام الجاري

ديالى – سلام عبد الشمري

اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى ان ناحية العظيم جاهزة لاغلاق ملف النازحين خلال 2018 . واكدت ان مسك امن الناحية اكتمل من كل الاتجاهات.

وقال عضو اللجنة الامنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس إن (ناحية العظيم اصبحت جاهزة لاغلاق ملف النازحين خلال العام الجاري والذي لم يتبق منها سوى 500 اسرة نازحة تسكن قرى قرب الحدود الفاصلة مع صلاح الدين). واضاف العزاوي ان (مسك امن العظيم اكتمل من كل الجهات والتحديات الامنية الداخلية انخفضت بشكل كبير قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا انه (سيجري مفاتحة قيادة عمليات دجلة لتحديد موقع عودة ما تبقى من العوائل النازحة بالقريب العاجل لاعلان حسم نهائي لملف النازحين). وكشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، امس أن العام الجاري سيشهد تطبيق اكبر خطة للانتشار الامني في تاريخ المحافظة، مؤكداً أن الحدود مع المحافظات ستكون لها الاولوية في الاهتمام الامني.وقال الدايني إن (الوضع الامني في ديالى يكتسب اهمية استثنائية باعتبارها مفتاح امن العاصمة بغداد وتأمينها سيكون له انعكاسات ايجابية في اتجاهات مختلفة لان مستوى التحديات الامنية كبير).

وأضاف الدايني أن (2018 سيشهد تطبيق اكبر خطة انتشار امني في تاريخ ديالى وستأخذ محاور متعددة ابرزها تأمين الحدود مع بقية المحافظات وخاصة صلاح الدين التي ماتزال تنشط بها العديد من جيوب تنظيم داعش اضافة الى اجراء تغييرات في آليات الخطط الداخلية خاصة في مراكز المدن الكبيرة ومنها بعقوبة).وأشار الدايني الى أن (مجلس ديالى داعم وبقوة لكل الخطط والاستراتجيات الامنية التي تهدف الى الحفاظ على الانجازات الامنية وكسر شوكة الارهاب والجريمة وتحقيق الامن والطمأنينة للاهالي). في غضون ذلك اعلن مسؤول محلي امس، عن احتواء مرض النكاف في ثاني اكبر نواحي المحافظة.وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية، راغب العنبكي في تصريح إن (الفرق الصحية في المنصورية نجحت باحتواء مرض النكاف بعد تسجيل نحو مئة اصابة اغلبها في صفوف الاطفال من طلبة المدارس في عدة قرى بريف الناحية خلال الاسابيع الماضية).

واضاف العنبكي أن (المراكز الصحية في المنصورية اعتمدت اسلوب الفرق الجوالة لاحتواء المرض وايصال اللقاحات الضرورية للمصابين مع اعتماد خطة توعوية شاملة لمناطق الاصابة لتحفيز الاهالي على الوقاية من المرض).