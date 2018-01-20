السلطات اللبنانية تحبط مخططاً واسعاً لداعش

شاب عراقي ينفي مسؤولية تفجير مترو لندن

لندن – الزمان

بيروت- وجدان شبارو

نفى شاب عراقي ظلوعه في محاولة تفجير قطار انفاق في لندن ادت الى اصابة 30 شخصا بجروح.ويواجه احمد حسن (18 عاما) اتهامات بمحاولة القتل والتسبب بانفجار خلال الهجوم الذي وقع في 15 ايلول الماضي في محطة بارسونز غرين.ومثل حسن امام محكمة في لندن عبر اتصال فيديو من السجن حيث يتم اعتقاله. والانفجار الذي وقع في ساعة الذروة، تسبب بحروق لعدد من الركاب فيما اصيب آخرون بسبب التدافع الذي اعقب الحادثة للخروج من المترو المزدحم. وعولج 30 شخصا في المستشفيات عقب الانفجار الذي كان يمكن ان يتسبب بخسائر فادحة لو انفجرت العبوة بشكل كامل.ووضعت العبوة في كيس بلاستيك وكانت تحتوي على مئات الغرامات من المتفجرات اضافة الى مسامير، بحسب ما ذكر احد المدعين العامين خلال جلسة محاكمة سابقة.واعتقل حسن بعد يوم على التفجير بعد ان تعرف عليه ضابط في مرفأ دوفر للعبارات في جنوب شرق بريطانيا.وكان حسن يقيم في ساري الى الجنوب من لندن، وقال ان ابويه قتلا في العراق. وستبدأ المحاكمة في 5 آذار المقبل بعد جلسة استماع اخرى مقررة في 23 شباط المقبل. ومن المقرر ان تستمر اسبوعين. وفي بيروت، كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن إحباط مخطط لمهاجمة أماكن عبادة ومبان حكومية كان من المقرر أن يقوم بها تنظيم داعش خلال الأعياد السابقة. وقال المشنوق خلال مؤتمر صحفي إن (شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية ألقت القبض في بيروت على قيادي عسكري ينتمي لتنظيم داعش في حزيران الماضي)، موضحاً ان (قيادة التنظيم كانت قد كلفت هذا القائد المعروف باسم أبوجعفر العراقي باقامة شبكة للتنظيم في لبنان)، مضيفاً ان(المهمات المنوطة بالشبكة لم تقتصر على شن هجمات فحسب، بل تضييف كبار مسؤولي داعش الفارين من العراق وسوريا). ولم يكشف المشنوق عن تفاصيل العملية او عن مكان وجود أبو جعفر، لكنه اكد ان قوات الأمن تواصلت لمدة خمسة أشهر مع ابو جعفر، بعد وصوله الى لبنان في عام 2017 عبر مصدر متطوع استأجر له منزلا وثبتت فيه اجهزة مراقبة. ولفت الى ان العملية (كانت من العمليات النادرة التي يمكن ان يوقف فيها شخص بهذه الأهمية من التنظيم الارهابي ويمكن استخدامه لمدة 5 اشهر لمعرفة مخططات من المحتمل تنفيذها خلال الاعياد وتستهدف اماكن العبادة والمقرات الرسمية)، مؤكداً ان (طبيعة هذه العملية لم يسبق لها مثيل في العالم العربي). وبث خلال المؤتمر شريط فيديو أوضح إن السلطات اللبنانية عملت منذ نهاية عام 2016 لاستدراج أبو جعفر إلى لبنان بمساعدة سلطات عربية ودولية .وقام المصدر الوسيط الذي تم تدريبه في تركيا وتعاون مع قوى الأمن الداخلي باستئجار شقة للمدعو أبو جعفر التقاه فيها مرات عدة.وتم بث تسجيل صوتي ومقاطع فيديو من الشقة خلال المؤتمر، وادعى أبو جعفر انه طلب من قادة التنظيم في العراق وسوريا المساعدة في التخطيط لشن هجمات ليلة رأس السنة في لبنان، واجابوا بإنهم قد يكون بامكانهم تزويده باحزمة ناسفة وأسلحة آلية. وذكر مقطع الفيديو انه لم يكن قادرا على القيام بالعملية في نهاية المطاف.واشار شريط الفيديو الى اعتقال أحد أعضاء التنظيم وهو لبناني كجزء من العملية التي استمرت عاما. في غضون ذلك قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن داعش هزم بشكل كامل تقريبا في العراق وسوريا. ورجح ماكرون، خلال تمنياته بحلول العام الجديد للجيوش الفرنسية في طولون أن (يحقق التحالف الدولي ضد داعش النصر العسكري على الأرض ضد التنظيم خلال الأسابيع المقبلة؟)، مشيدا بـ(جهود قوات بلاده في الحرب على الارهاب وخاصة في الجهود الدولية لتضييق الخناق على داعش والقضاء عليه نهائيا).وأوضح أن (فرنسا ستكيف استعداداتها العسكرية للتصدي لظاهرة الارهاب ، وستضع جميع الخطط الكفيلة لمنع وقوعه فوق أراضيها خلال العام الجاري وفي السنوات المقبلة)، مشددا على أن (الحرب على الارهاب وترويع المدنيين لا نهاية لها إلى حين القضاء على هذه الظاهرة).وتشارك فرنسا في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضد داعش في كل من العراق وسوريا.