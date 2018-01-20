الرصد الزالزالي يسجّل سلسلة هزّات إرتدادية في مندلي وسط سقوط ثلوج في شمال العراق

الصحة: معالجة نحو ثلاثة آلاف حالة إختناق جراء العاصفة الترابية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تعرض نحو ثلاثة الاف شخص الى اختناق وضيق تنفس جراء العاصفة الترابية التي شهدتها اغلب محافظات البلاد بحسب الاحصائية الرسمية التي اعلنت عنها الدوائر الصحية، فيما اكدت وزارة الصحة والبيئة تسجيل نحو الفين و416 حالة اختناق بتلك العاصفة . وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (الملاكات الطبية والصحية استنفرت جهودها في بغداد والمحافظات تحسبا لاي طارئ خلال سوء الاحوال الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت البلاد)، مشيرا الى ان (الوزارة وفرت المستلزمات والادوية الطبية والاجهزة اللازمة كافة لمعالجة تلك الحالات التي بلغت نحو الفين و 416 حالة حيث تمت السيطرة عليها وعلاج اغلبها بعد تلقيهم العناية الطبية فضلا عن الارشادات الصحية من قبل المراكز الصحية والمستشفيات دون تسجيل اي حالة وفاة). من جانبه قال مدير اعلام صحة الكرخ احمد الحيدري لـ(الزمان) امس ان (الدائرة سجلت اكثر من 200 حالة اختناق بسبب العاصفة). بينما سجلت دائرة صحة الرصافة نحو 895 حالة . وقال مدير اعلام الدائرة قاسم هادي لـ(الزمان) امس ان (المستشفيات التابعة للدائرة استقبلت عددا من حالات الاختناق بلغت نحو (895، واضاف ان (جميع الحالات غادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم). وفي محافظة الانبار اعلن مدير اعلام مستشفى الفلوجة العام ناظم الحديدي عن استقبال 50 شخصا بحالات اختناق. وقال الحديدي في تصريح امس إن (شبعة طوارئ المستشفى شهدت حالة استنفار لغرض السيطرة على الموقف)، مبينا ان (المصابين هم 27 رجلا و 15 امرأة و8 أطفال). الى ذلك سجلت دائرة صحة محافظة كربلاء اكثر من 700 حالة تعاني من ضيق التنفس. وقال بيان امس ان (مستشفيات الدائرة إستقبلت 784 حالة ضيق تنفس وربو)، لافتا الى ان (هذه الحالات تلقَت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية)، كما استقبلت مستشفيات محافظة النجف 500 حالة بعد العاصفة الترابية. واكد بيان امس إن (مستشفيات النجف استقبلت نحو 500 حالة اختناق حيث تم ادخال البعض في ردهات الطوارىء، وقد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم). وفي ميسان افادت دائرة صحة المحافظة بأن 384 حالة تعرضت الى حالات اختناق بسبب العاصفة. واشارت الدائرة في بيان امس الى إن (مستشفيات المحافظة سجلت 384 مصاباً بالاختناق توزعوا بواقع 35 مصاباً في مستشفى الشهيد الصدر و31 في مستشفى الزهراوي و25 في مستشفى ميسان للطفل والولادة و26 في مستشفى المجر و41 في مستشفى الميمونة و36 في مستشفى قلعة صالح)، لافتا الى ان (مستشفى الكحلاء استقبل 50 مصاباً وعلي الغربي 20 مصاباً، فيما استقبلت بقية المراكز الصحية في الأقضية والنواحة 120 مصابا). فيما استقبلت دائرة صحة محافظة واسط نحو 120 حالة. واوضح مدير عام الدائرة جبار الياسري في تصريح امس ان (المؤسسات الصحية في المحافظة استنفرت ملاكاتها الطبية حيث وضعت خطة طوارئ لانقاذ تلك الحالات التي تأثرت بالعاصفة). على صعيد اخر رصدت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل سلسلة هزات ارضية ارتدادية في مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المراصد الزالزالية سجلت حدوث سلسلة هزات ارضية ارتدادية في المدينة امس السبت دون حدوث اضرار مادية او خسائر بشرية)، مشيرا إلى أن (احدى تلك الهزات التي بلغت 5.1 وفق مقياس ريختر شعر بها سكان المنطقة الشمالية من بغداد ولاسيما في الطوابق العليا). وكان زلزال قوته 6.6 درجة قد ضرب أحد سواحل المكسيك. وافادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن (زلزالا قوته 6.6 درجة على مقياس ريختير ضرب اول امس الجمعة ساحل منطقة لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية)، واضافت ان (مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات). من جهة اخرى توقعت الهيئة ان يكون الطقس صحوا في المناطق كافة. وقالت الهيئة لـ (الزمان) امس ان (حالة الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا مع غبار وفي الاقسام الشرقية غائما جزئيا يتحسن تدريجيا اما درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم امس)، مشيرا الى ان (درجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق فالعظمى 17 مئوية والصغرى 9 مئوية)، وتابع ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). الى ذلك اكدت مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة إعادة الخطوط الخارجة عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية جراء الرياح العاصفة المتربة التي تعرضت لها المحافظة بعد أن استنفرت ملاكاتها الهندسية والفنية في عموم مراكز على اقضية القرنة والمدينة وشط العرب والزبير. وقال مدير توزيع كهرباء عبد الكريم النجار في بيان امس ان (ملاكات مركز صيانة كهرباء الدير تمكنت من إعادة خط 11 كي في مغذي النهران القادم من محطة الدير الثانوية -11 كي. في. الذي تعرض إلى سقوط أحد الأعمدة بسبب الرياح العالية الضغط وأجرت صيانته وإعادته للخدمة). واشار الى انه (تم معالجة سقوط أسلاك شبكة الضغط الواطئ في قضاء شط العرب بسبب تطاير السقوف المغطية لبعض المنازل في القضاء وقد تمت معالجة حالات أخرى مماثلة). وفي بيروت أعلن الجيش اللبناني أن عشرة سوريين كانوا يسعون للجوء في لبنان قضوا بردا في الجبال حيث فوجئوا بعاصفة ثلجية بعد عبور الحدود بين البلدين بشكل غير شرعي. وقال جورج ابو موسى رئيس غرفة العمليات في الدفاع المدني امس ان ست نساء وطفلين من بين الضحايا.وأكد بيان للجيش العثور على هذه المجموعة على الحدود مشيرا الى نجاة خمسة سوريين واعتقال اثنين منهم، هما المهربان. وافاد انه “اثر ورود معلومات عن وجود نازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري المصنع، خلال محاولة دخولهم خلسة الى لبنان توجهت دورية من الجيش الى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على 9 جثث نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، وأنقذت 6 أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات بسبب الصقيع”.واكد نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة موضحا ان الجيش يستمر في “البحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج”.وأدى النزاع الذي دمر سوريا منذ عام 2011 إلى مقتل نحو 340 الف شخص وشرد الملايين من النازحين واللاجئين الذين يستقبل لبنان نحو مليون منهم. في هذه الاثناء وقتل 11 شخصا وجرح 46 آخرون في حادث اصطدام حافلة تركية كانت تقل عائلات في طريقها الى رحلة تزلج بشجرة على طريق سريع، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون امس السبت.ونقلت وكالة دوغان للانباء عن اوزدمير تشاكاشاك محافظ اسكي شهر ان الحافلة كانت تقوم برحلة ليلية من انقرة الى مدينة بورصا (غرب) عندما وقع الحادث في المحافظة وسط احوال جوية جيدة.واوضح المحافظ ان الطريق لم تكن رطبة وغير مغطاة بالجليد، ووعد بالتحقيق لمعرفة اسباب الحادث والكشف عنها.وذكرت دوغان ان غالبية ركاب الحافلة كانوا من العائلات مع اطفالهم المتجهين الى بورصا لتمضية عطلة منتصف الفصل في منتجع اولوداغ الشهير للتزلج.ولم تذكر الوكالة اذا كان بين القتلى اطفال.وتم توقيف السائقين اللذين اصيبا بجروح طفيفة، وباشرت السلطات التحقيقات.ولتركيا سجل سيء في سلامة الطرق. وتشير الاحصاءات الرسمية الى اكثر من مليون حادث ومقتل 7,300 شخص في 2016.

من جانب اخر قدرت المانيا وهولندا امس بحوالي 600 مليون يورو خسائر العاصفة القوية التي ضربت شمال اوروبا واحدثت شللا في حركة القطارات والملاحة الجوية موقعة 11 قتيلا.واستؤنفت حركة القطارات على الخطوط الكبرى في البلدين تدريجيا بعدما علقت بسبب العاصفة الخميس التي تسببت بوفاة ثمانية اشخاص في المانيا.

وقتل شخصان في هولندا التي قدرت قيمة الاضرار فيها بحوالى 90 مليون يورو، وشخص في بلجيكا.وقدر اتحاد شركات التأمين الألمانية الجمعة الاضرار الناجمة عن العاصفة فريديريكه، التي تعتبر الاعنف في المانيا منذ العاصفة كيريل قبل 11 عاما، بحوالى 500 مليون يورو.

وتحدثت شركة السكك الحديد الالمانية “دويتشي بان” عن اضرار “بالملايين” سجلت في اكثر من 200 موقع على خطوط القطارات.