بغداد تضّيف بطولة القدس لملاكمة المحترفين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تشهد العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبلة الموافق السادس والعشرين من يناير 2018 الجاري بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين التي تنظمها لجنة الملاكمة العربية العراقية للملاكمة العربية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة العربية وبرعاية الأستاذ الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد .

اكد ذلك الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تصريح صحفي قائلا .. كما تعلم ان للقدس مكانه كبيرة في نفوسنا ونفوس المسلمين والمسيحين من كل ارجاء العالم واطلق عليها تسمية بيت المقدس، القدس الشريف، وأولى القبلتين وانها زهرة المدائن ومهبط الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابة الغر الميامين وسلم تسليماً كثيرا.

واشار السديري بان للتعاون الرياضي العربي أهمية كبيرة باتجاه تمتين وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه القدس وتوظيف علاقات الدول العربية والإسلامية الرياضية الرسمية والشعبية مع دول العالم والاتحادات الرياضية والشبابية الدولية للوصول إلى الحل العادل والشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز دعم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه وان الشعوب العربية لن تنسى أبدا القدس لانها رمز للاسلام والمسيحية .

واضاف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري .. على هذا الاساس تم اختيار تسمية البطولة التي ستقام في بغداد ب (بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين) يوم الجمعة 26 /1/ 2018 التي سيشارك فيها أفضل الملاكمين العراقيين المحترفين من ابطال العالم وآسيا والعرب فى عدة أوزان مختلفة تجمع ( 18 ) ثمانية عشر ملاكما من رياضة الملاكمة العربية للمحترفين واكد السديري .. سيحضر بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين التي ستستغرق يوما واحدا العديد من الشخصيات السياسية والرياضية والفنية والاعلامية والاكاديمية وسيتم تكريم بعض رواد الرياضة العراقية وتمت تسمية لجنه الحكام للبطولة التي تتالف من ( الحكم الدولي جميل الركابي رئيس لجنة الحكام من العراق و( 8 ) ثمانية حكام من العراق ايضا هم ( عصام حسين – ياسر عامر لازم – علي شايب – حيدر علي – بهاء التميمي – عمر سعد ظافر الفريجي – رياض محمد – حيدر محمد ) .فيما تالفت اللجنة الإعلامية من فريد الربيعي رئيسا و مكارم الاسدي وكرم احمد عبدالكريم التميمي واحمد المفاجي اعضاء .وتجدر الاشارة الى ان العراق قد شارك في بطولة السلام العالمية للملاكمة العربية التي جرت بولاية قابس التونسية يوم السبت 21 اكتوبر 2017 والتي نظمتها جمعية نجوم الرياضة بقابس برعاية الاتحاد الدولي للملاكمة العربية والجامعة التونسية للكيك بوكسينغ وشارك في البطولة 22 ملاكما من البلدان الأوروبية والعربية على غرار روسيا وفرنسا واسبانيا واليونان وأيضا من مصر والعراق وليبيا والسعودية وفلسطين . ومثل العراق البطل العالمي نهاد حمود الذي فاز بالضربه القاضية علي منافسه اللاعب التونسي ناصر الخميري وبحضور وفد عراقي تالف من السيد الدكتور حسن على كريم مستشار وزير الشباب والرياضه العراقي والسيد المستشار احمد الشيخ رئيس لجنة الملاكمة العربية العراقية و المدرب الدولي جميل الركابي والاعلامي العراقي ابراهيم محمد شريف مبعوث الاتحاد الدولى للملاكمة العربية .