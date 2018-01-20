نيمار وليفاندوفسكي وهازارد الثلاثي الهجومي المستهدف من الريال

هرتا برلين يتعادل في البوندسليغا وخيتافي يتقاسم النقاط مع بيلباو

{ مدن – وكالات: تعادل هيرتا برلين مع ضيفه بروسيا دورتموند، بهدف لمثله، مساء اول امس الجمعة على ملعب أوليمبياشتاديون، وذلك في افتتاح أولى جولات النصف الثاني من الموسم (19) للدوري الألماني. تقدم أبناء العاصمة أولًا مع بداية الشوط الثاني من توقيع المهاجم دايفي سيلكه، ثم أدرك لاعب الوسط الياباني شينجي كاجاوا التعادل لأسود فستفاليا في الدقيقة 71 . بهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 30 نقطة حل بها مؤقتًا في المرتبة الثالثة، فيما ظل برلين في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

خيتافي يتعادل

وسقط خيتافي في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين لكل منهما، في افتتاح منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني. وعلى ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، كان بيلباو هو البادئ بالتسجيل عبر إيناكي ويليامز بالدقيقة 13، قبل أن يرد خيتافي سريعًا بهدف التعادل عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. ومع بداية الشوط الثاني، يحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 48، ينفذها المخضرم راؤول جارسيا بنجاح في شباك خيتافي. بعدها بثلاث دقائق تقريبا احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض، لكن مولينا أهدرها ليضيع فرصة إدراك التعادل الذي جاء في الدقيقة 74، بهدف حمل توقيع أنخيل رودريجيز. بهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل منهما على نقطة وحيدة، بحيث رفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة يتقدم بها للمركز السابع، كما أصبح لدى بيلباو 26 نقطة في المركز الـ10 من جدول فرق الليجا، وذلك مؤقتًا لحين إقامة باقي مباريات الجولة.

ثلاثي هجومي

على صعيد اخر كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي مدريد الإسباني تستهدف تشكيل ثلاثي هجومي جديد في صفوف الفريق يحل محل ثلاثي الخط الهجومي الحالي الشهير إعلامياً باسم البي بي سي، الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو و الفرنسي كريم بن زيمة و الويلزي غاريث بييل. وفي ظل رغبة رونالدو في الرحيل عن النادي، وما يشهده أداء بنزيمة و بيل من تراجع فني، فإن استمرار ثلاثي البي بي سي أصبح أمراً مستحيلاً بعد نحو خمسة أعوام من تشكيله، مما يتطلب من الإدارة المدريدية التحرك سريعاً لإيجاد بدائل فنية . وبحسب الصحيفة، فإن الثلاثي الهجومي المستهدف من قبل إدارة النادي يضم كلاً من البرازيلي نيما دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي و البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنكليزي و البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونيخ الألماني . هذا ويعتبر القاسم المشترك بين المهاجمين الثلاثة، هو وجود تقارير إعلامية سابقة تؤكد أن ريال مدريد يرغب في التعاقد معهم، حيث سيكون المريكاتو الشتوي الحالي أو الصيفي المقبل هو التوقيت المناسب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز لمباشرة عملية تشييد الأضلاع الثلاثة التي ستشكل الثلاثي الهجومي الجديد. ولم يكن اختيار الإدارة المدريدية لهذه الأسماء الثلاثة على سبيل الصدقة، بل يُعزى ذلك إلى الأداء الفني المتميز لكل واحد منهم، وهو ما تترجمه الأرقام التهديفية التي حققها كل لاعب مع ناديه خلال الموسم الجاري، والتي تؤكد تفوق هذا الثلاثي الحلم على ثلاثي البي بي سي . وكان البرازيلي نيمار قد خاض 22 مباراة رسمية في موسمه الأول مع نادي باريس سان جرمان،مسجلاً 20 هدفاً، وصانعاً 14 أخرى بمعدل تهديفي سريع بلغ هدفاً كل 99 دقيقة، ليقود فريقه لتحقيق 19 انتصاراً، حيث سيؤدي الفتى البرازيلي في الثلاثي الهجومي الجديد، ذات الدور الذي يؤديه رونالدو في البي بي سي. أما البلجيكي إدين هازارد، و رغم أن فريقه تشيلسي يمر هذا العام بحالة غير متوازنة، إلا انه حقق أرقاماً جيدة خلال المباريات التسع والعشرين التي لعبها مع الفريق، بتوقيعه على 9 أهداف، وصناعته لـ 8 أخرى، بمعدل سريع مقارنة بمركزه التكتيكي، حيث يسجل هدفا كل 219 دقيقة . أما الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي فيستحق أن يكون رأس حربة صريحا، بعد الحصيلة الإيجابية التي حققها مع ناديه البافاري، إذ سجل 21 هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين في 26 مباراة رسمية، محققا متوسطا زمنياً سريعاً في التهديف بواقع هدف كل 104 دقائق. ووفقًا للتقرير، فإن الثلاثي الهجومي الجديد بإمكانه أن يحقق حصيلة أفضل من الحصيلة التي حققها البي بي سي، الذين سجلوا 780 هدفاً إجمالياً في 1162 مباراة، وهي ما تعادل 12 لقباً في المدة من عام 2013 وحتى الآن، وبإحصائية أفضل من التي حققها الثلاثي الهجومي الذي ضم رونالدو و بنزيمة و البرازيلي ريكاردو كاكا، والذي كان هذا الخط يعرف – حينها- باسم كا بي سي والذي تشكل في المدة من عام 2009 وحتى عام 2012، حيث خاضوا معاً 501 مباراة وسجلوا 316 هدفاً، إلا انهم حققوا ثلاثة ألقاب فقط. ويحتاج ريال مدريد لإتمام تشكيل ثلاثي هجومي جديد إلى ميزانية ضخمة تفوق قيمتها نصف مليار يورو، في ظل الشروط الجزائية العالية في عقود المهاجمين الثلاثة، إلا أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يريدان استغلال البي بي سي مالياً لتمويل صفقة الثلاثي الجديد.

قناعة كونتي

على صعيد اخر بعد البداية القوية لنادي تشيلسي الإنكليزي هذا الموسم، بدأ مستوى البلوز في الانخفاض، وخاصة الخط الهجومي، خلال المباريات الأخيرة للفريق في مختلف المسابقات. ويدرك الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، أن فريقه يعاني من نقص الجودة، أو قلة الحسم أمام مرمى الخصوم، خاصة بعد أن سجل الفريق هدفًا وحيدًا فقط في آخر 4 مباريات لعبها في مختلف المسابقات. وعلى الرغم من امتلاك البلوز، للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، بالإضافة للاعبين مميزين على الأطراف مثل إيدين هازارد وويليان وبيدرو رودريجيز، إلا أن الفريق عانى كثيرًا في المباريات الماضية في مختلف المسابقات. وقال كونتي في تصريحاته الأخيرة، إن فريقه يجب أن يتحسن في الهجوم، وأنه يصبح قاتلًا وحاسمًا أمام المرمى. ويبحث البلوز عن ضم مهاجم جديد، خلال مدة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تحسين المعدل التهديفي للفريق، خلال المدة المقبلة. وعلى الرغم من تعاقد تشيلسي مع موراتا الصيف الماضي، إلا أن كونتي لم يكن مقتنعًا بهذه الصفقة الهجومية الوحيدة، وكان يحاول التعاقد مع مهاجم آخر. عند النظر إلى الاسماء المرشحة للانضمام إلى تشيلسي في المريكاتو الحالي، فإن كل من ارتبط اسمه بالانتقال إلى ستامفورد بريدج، يتميز بالطول، مثل أندي كارول أو فيرناندو لورنتي أو بيتر كراوتش وأيضًا البوسني إيدين دجيكو.