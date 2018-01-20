اليويفا يحدّد مواعيد قرعة دوري أمم أوربا

{ باريس – وكالات: ستنطلق النسخة الأولى من دوري أمم أوربا، مع نهاية العام الجاري 2018، وذلك من أجل تعويض المباريات الودية لمنتخبات القارة العجوز.

وتنقسم منتخبات البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) إلى أربعة دوريات صغيرة، حسب تصنيفها، فتخوض المنتخبات صاحبة التصنيف الأفضل منافسة فيما بينها، وتتنافس المنتخبات المتوسطة فيما بينها، وكذا المنتخبات المغمورة. وتبدأ هذه المنافسة بدور المجموعات، الذي ستجرى قرعته يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وستبدأ الجولة الأولى من هذه المنافسات، أيام 6 و7 و8 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وستستمر المباريات في دور المجموعات إلى يونيو/حزيران 2019 .

ثم ستجرى قرعة أدوار خروج المغلوب يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بينما سيتم إجراء هذه الأدوار بين يومي 26 و31 مارس/أذار 2020 .