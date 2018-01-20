ضعاف النفوس

من هم الذين يحبون من يحتقرهم ويحتقرون من يحبهم هم فئات كثيرة في مجتمعنا قد يظن ان الشهادة او المنصب يجعل منه انسانا محترما ولكن انا اقول احترام الذات هو انسب شي قد يتباه فيه الشخص التواضع شي جميل ولكن قد يتصور البعض انه ضعف او خضوع او اذلال ولكن بعض البشر عندما تتركه ولا تسال عنه يتعجب لتصرفك ويبدأ بالتواصل معك وطلب الود وعندما تجعل منه انسانا وتحادثه وتهتم لامره يبدا بالشموخ والتعالي لماذا هل المال السبب ام التربية او المجتمع يجعل منك وحشا تهاجم بدون سبب كن كما انت لا تقلد الاخرين او تجعل من نفسك اضحوكة انت عراقي تعرف من تكون يعني التواضع مع الوجود مع الغيرة مع الفخر كلها تتجمع بنا نحن العراقيين …

اخلاص علي الوزان