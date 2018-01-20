تونس الخضراء وألوان أخرى – حسين علي الحمداني

من لم يزر تونس بعد 2011 لا يمكن له أن يتخيل ما يجري فيها من حراك شعبي وأسباب ذلك تبقى خافية عنه ونبقى ننظر لتونس على إنها( الخضراء) دون أن نقترب من الألوان الأخرى التي باتت اليوم أكثر شيوعا من اللون الأخضر الذي ظلت تونس متمسكة به عقودا طويلة سواء في حقبة بورقيبة أو زين العابدين بن علي .

وبين الحين والآخر تطفو أخبار تونس للواجهة لتذكرنا بشرارة (الربيع العربي) التي انطلقت منها بعفوية تامة دون أن يدرك محمد بو عزيزي ومعه كل الشارع التونسي ماذا سيحصل بعد ذلك ليس في تونس فقط بل في عموم المنطقة التي لازالت تنتظر مخرجات ربيع حقيقي لشعوبها التي أكلتهم الحروب وفرقتهم السياسة وجمعتهم المنافي ومخيمات النازحين في أكثر من بقعة في أرض الشرق الأوسط الذي لازال يحمل بين طيات سنواته مفاجآت كبيرة.

تونس ضحية الفوضى ،بلد رأسماله الحقيقي هو الأمن هذا الذي تسرب بسرعة لتظهر المشاكل الاقتصادية دفعة واحدة في بلد يمكنه أن يعيش ببضعة مليارات سنويا، لكن حتى هذه المليارات القليلة لا وجود لها في بلد ظل إقتصاده يعتمد بنسبة 68 بالمئة على القطاع الخاص والإستثمارات التي هربت فيما بعد وتركت تونس تواجه أزماتها لوحدها.

احتجاجات تونس الأخيرة والتي انطلقت على خلفية اقتصادية تمثلت بارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة حيث ارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت والإقامة في الفنادق وخدمات أخرى والتسريح الطوعي للكثير من موظفي القطاع العام.مما يعني توقف كبير للحياة لدى الكثير من الناس خاصة وإن أي ارتفاع في ألأسعار يؤدي لزوال الطبقة الوسطى في أي بلد.لهذا كان من الطبيعي أن يكون هنالك رد فعل شعبي ضد إجراءات الحكومة التي جاءت ملبية لشروط البنوك التي أقرضت تونس ملايين الدولارات من أجل تحسين اقتصادها الهش نوعا ما.

هذه الاحتجاجات تجاوزت الطابع السلمي التي اعتادت عليه تونس حتى في ثورتها السلمية التي أطاحت بالرئيس بن علي،وشكلت ظاهرة عنف يسجلها الشارع التونسي لأول مرة وهذا ما دفع الحكومة لاعتقال الكثير من هؤلاء المحتجين الذي بلغ عددهم حتى الآن 800 معتقل في عموم البلاد.

الاحتجاجات صاحبها عملية تخريب وحرق متعمدة للقطاع الحكومي وبعض منشآت القطاع الخاص الذي تراجع دوره في سنوات ما بعد الثورة بدرجة كبيرة جدا مما أدى لارتفاع البطالة وتدني سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار واليورو.

بالعودة للاحتجاجات نجد إنها حملت كما قلنا طابع(التخريب)والعنف الذي يبدو موجها ومنظما وهو سلوك غريب على المجتمع التونسي الذي وجد في هذه الاحتجاجات ما يجعله يشكك في النوايا من جهة،ومن جهة ثـانية يتهم النظام السابق بالوقوف ورائها ودعمها إعلاميا ومحاولة إستغلالــــــها من أجل عــودة رموزه للسلطة حتى وإن كانت من بوابة الديمقراطية التي ترسخت كثيرا في تونس بعد الثورة. وأصبحت نموذجا قويا في بناء ديمقراطية صحيحة في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في دول ما يسمى(الربيع العربي) التي لازال بعضها تحت وطأة الحروب الداخلية كما هو الحال في ليبيا المجاورة لتونس.

هذه النظرة الغربية لتونس كونها الديمقراطية الناجحة في المنطقة لم تكن هذه النظرة كافية لانتشال تونس من وضعها الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة وتم دعم كافة الحكومات التسعة التي جاءت بعد بن علي لكنها فشلت في بناء اقتصاد تونسي قادر على الصمود وتلبية احتياجات المواطنين بل وصل ألأمر في السنوات الماضية إلى عجز الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين.

يمكننا القول إن الوضع الاقتصادي السيئ في تونس هو العامل الرئيسي وراء هذه الاحتجاجات التي تعكس بالتأكيد حالة الشعب ووضعه المعاشي خاصة إذا ما عرفنا إن فترة حكم بورقيبة ومن بعد بن علي لم تركز على كافة ولايات تونس في التنمية والبناء بقدر ما كان تركيزها على المدن الساحلية ذات البعد السياحي الجاذب لملايين السياح سنويا،وهذه السياسة تركت آثارا كبيرة على مدن الوسط والجنوب التونسي التي شهدت أغلبيتها مظاهرات احتجاج على الوضع المعاشي وزيادة الضرائب التي شرعتها الحكومة بداية عام 2018