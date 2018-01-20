عن مقال الأمنية الكبرى – نوزاد حسن

قرات مقال الزميل ثامر مراد عن مقالتي المنشورة في “الزمان” التي اسميتها جبل الكردي وصحراء العربي المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر.وكنت اود ان اوصل فكرة بسيطة جدل لمن يقرؤني ان الانسان لا بد ان يفكر دائما بتطوير ذاته.

كما اردت ان اشير ايضا الى ان السياسة تسرق كل شيء لتضع اشياء فاسدة مكان ما تسرق.ويبدوان مقالي اثار لدى الكاتب الزميل ذكريات قديمة فيها قسوة ارتكبها البعض.

كما انه اشار الى صديقي الذي كان يحلم بزيارة كردستان ايام النظام السابق لكنه لم يكن يستطيع ان ينفذ حلمه البريء.هذا باختصار ما تناوله الكاتب في مقاله لكني في واقع الامر اود ان الفت نظر زميلي الى ان ما نعيـــــــــشه من تجـــــــربة قاسية قد تؤثر علينا,وهذا شيء طبيعي جدا.لكن ليس ان تتحكم بنا الى النهاية.

وهنا اريد ان الفت نظر الكاتب الى ان الاخطاء التي ترتكب لا بد ان تلصق بمرتكبيها الفعليين ولا يجوز ان نتهم جميع من ينتمون لهذه الطائفة او تلك القومية.

لذا فالكرد ليسوا كلهم اشرارا,ولا العرب,ولا الامريكان.ومن الخطا تعميم حكم معين ضد جهة لان بعضا من افراد تلك الجهة اساءوا.وانا هنا لا ادافع الا كرامة الانسان ولا احمله ما قد يرتكب باسم قوميته او طائفته.

وعلى هذا الاساس اتمنى ان يغير الكاتب من وجهة نظره ويزور اخوته في الاقليم ليلمس عن قرب ان بين المواطن البسيط والسياسة برزخا من نار كي لا تفسد الطبائع الخيرة التي تسعى السياسة الى افسادها.