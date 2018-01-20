تجار الدماء – ظافر قاسم آل نوفة

في محادثة هاتفية بين احد الأشخاص وبين فرد من سياسي (الصدفة) يمتلك خبرة و(حرفنه) كبيرة في ركوب الأمواج واستغلال دموع الأرامل والأيتام ومتمرس في المتاجرة بالدماء المسفوكة من غير ذنب أو جرم سوى انتمائهم إلى بلد اسمه العراق ، وله اذرع تفوق اذرع (الإخطبوط) في الحصول على الأموال العامة والخاصة وحسب التخمينات تجاوزت ثروته ميزانية بعض الدول المجاورة وغير المتجاورة .

الشخص : الآلاف من النازحين ينتظرون منكم نظرة عطف لمصابهم الجلل والجميع يعلم ما هي أحوال النازحين فلا حاجة لذكر تفاصيلها لأنهم يفترشون بياض الثلج والعراء فرشا والرعد ووابل الإمطار أغطية ، وبطونهم خاوية إلا من النزر القليل ، وحتى (الكفرة) و (اليهود) والمشركين من الجاهلية الأولى راقت قلوبهم وأدمعت أعينهم فما بالكم انتم أبنائهم .

السياسي (الصدفة) : لا فضل لهم علينا فقد استلموا الثمن نقدا و(كاش) ، وإذا دام حالهم لسنتين أو أكثر على ما هم عليه ألان سنزورهم ونفتح محفظة النقود الصغيرة ونمسح على رأس صغيرهم وننشف دمعة كبيرهم ونأكل من مائدة نسائهم إن كان فيها طعام ونذرف دموع التماسيح التي نعلم مــــــــتى نظهرها فلا تشغل بالك أنت !!!

الشخص : سوف أعلن ردكم على الملأ وافتضح أمركم بين الخلائق لكي يعلموا بكم .

السياسي (الصدفة) : ضاحكا .. مسترخيا .. لن يصدقوا قولكم وسوف يكذبونكم ويرجموكم بالأحجار التي تسند خيامهم ويضربونكم بأعمدتها لأننا عرفنا إسرارهم ،وأننا نعلم متى نظهر ومتى نختفي وعند ظهورنا سيهتفون لنا ويحملوننا على الأكتاف وغدا ستشاهدون ذلك .

وما خفي من المكالمة كان أعظم ، وتبين لي كم كنت مخطأ عندما أطلقت جزافا على السياسيين وألصقت بهم صفة (الغباء) ، ولقد اثبتوا بالدليل القاطع إن لهم ذكاء ودهاء يتعلم من الرجيم دروس ومحاضرات مجانية وخصوصية .