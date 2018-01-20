بين الوطنية وعبور الطائفية – احمد عبد الصاحب

بداية اقول ان الوطنية ليست ثوبا جميلا نرتديه ونتباهى به ، ولا هي كلام معسول يلملم الناس حول حلاوته ، انما هي فعل يومي يرتقي الى مصاف متطلبات الشعب ، اي ان الوطني هو خادم الشعب والوطن ولا يترفع عن تلك المهمة مهما كانت الظروف والمعوقات ، بمعنى انه يبحث دائما عن افضل ما يقدمه للوطن والمواطن ، لان الوطنية عندما تكون عكس ذلك فانها ليست اكثر من ادعاء فارغ وبلا محتوى وبالتالي ستـــــــكون فتنة اذا اقبلت شبت .

قبل ايام معدودة حضرت مجلسا في زاوية حسن العلوي ، وكان المتحدث فيها الدكتور اياد علاوي الذي كان صريحا بشكل ملفت للنظر، تحدث وكأنه مواطن عراقي وليس مسؤولا في الدولة حتى حسبت ان ذلك يدخل في خانة الدعاية الانتخابية له ولائتلافه ما دامت الانتخابات المريرة على الابواب ، لكن عند مواصلة الاستماع لحديثه سرعان ما تبدلت وجهة نظري ، وايقنت ان الوطنية والمواطن لا تفارقان افكاره وتوجهاته.

الساحة العراقية اليوم تمر بتطورات سياسية عديدة وتحديات كبيرة لابد من الاهتمام بها والانتباه لها بعد ان اختلط المشهد السياسي العراقي الحابل منهابالنابل ، ومن اهم تلك الاشياء التي بامكانها ان تعيد العراق الى مكانته المعروفة عربيا ودوليا وتشعر المواطن بانه عنصر فاعل في هذا المجتمع ليس على اساس ما يعتنقه من افكار ، وهي التمسك بالثوابت الوطنية كونها تمثل خط الحياة العام والقادرة على فتح كل الابواب المغلقة او حاول البعض اغلاقها ، وهذه هي الوطنية الحقة وليس التي يسمونها (عابرة للطائفية ) والتي تؤكد شئنا ام ابينا بانها موجودة في اوساط المجتمع.

فلماذا لا يتحدث الجميع عن الوطنية ونسيان العابرة للطائفية تلك التي تشكلت من اجل ازالتها العديد من الاحزاب والائتلافات بل صارت عنوانا يتبجح به من يريد الوصول لجني مكاسب شخصية او حزبية؟

اقول ان الوطنية اشمل واعم لانها مفردة تحوي كل اطياف ابناء الشعب العراقي التي تسكن على رقعة جغرافية محددة من العالم اسمها العراق .

لست منظرا او داعية ، بل ان ما تعرض له وطني من هزات وارتجاجات وتكالب قوى الشر والعدوان ، يفرض علينا في الانتخابات المقبلة ان نختار بوعي وحكمة ونفكر بما هو يدخل في اطار الوطنية ، وان لا نلوث اصابعنا فقط ادعاء بالوطنية دون تفكير بمستقبل وطنننا واطفالنا وعوائلنا ، وليتصرف الجميع على هذا الاساس وليس على طريقة حدف شجرة فاصطاد ارنبا.