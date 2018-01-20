إعتقال داعشي في أبو غريب ومقتل إنتحاريّين بسامراء

كركوك: تحرير طفل مختطف من جماعة مسلّحة

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الأمنية من تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفيه في كركوك فيما حذر محافظ كركوك راكان الجبوري من تزايد جرائم الاغتيال والخطف في المحافظة.

وقال مصدر امس ان (جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك تمكن من تحرير طفل عمره ست سنوات، اختطفته مجموعة مسلحة من حي العروبة).

مبيناً ان (قوات الجهاز نجحت في الوصول للخاطفين والقبض عليهم وتحرير الطفل).

وأضاف (تم فتح تحقيق مع الخاطفين تمهيداً لعرضهم على القضاء).

وقال المحافظ راكان الجبوري في تصريح امس ان (المحافظة سجلت منذ السادس عشر من تشرين الأول الماضي ثماني جرائم اغتيال وجنائية).

مبينا أنه (تم كشف سبع جرائم منها واعتقال منفذيها وهم قيد التحقيق حاليا). وأضاف أن (المحافظة سجلت ايضا منذ ذلك التاريخ سرقة 36 سيارة). مؤكدا (تم كشف 26 سيارة واعتقال بعض الجناة).

وكان قائد شرطة محافظة كركوك العميد خطاب عمر أكد في تصريح أن الأوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة بشكل كامل. كذلك قالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت امر القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية وخلاياها النائمة والقصاص منها، وبعملية استباقية ناجحة، تمكن ابطال الفرقة السادسة من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قرية البوعلوان بقضاء ابو غريب).

حملة استباقية

وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوات من استخبارات مدينة الفلوجة شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود مجموعة تتكون من ثلاثة اشخاص متورطين بعمليات ابتزاز وتهديد المواطنين في منزل بحي الشهداء في الفلوجة، حيث تمكنت القوة من مداهمة المنزل المستهدف والقاء القبض على المطلوبين دون اي مقاومة تذكر).

واضاف ان (القوات الامنية راقبت افراد العصابة بعد ان تقدم عدد من المواطنين بالشكوى لدى المراكز الامنية).

مبينا ان (المجموعة اعترفت بقيامها بعمليات تهديد وابتزاز طالت العديد من المواطنين الابرياء ومساومة عوائلهم بمبالغ مالية ضخمة لقاء السماح لهم بمزاولة حياتهم الاعتيادية).

وتابع ان (القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احد المراكز الامنية للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من الجرائم التي ارتكبوها).

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية فجرت كدس عتاد في منطقة حي الشهداء في الفلوجة، بعد عمليات دهم وتفتيش على خلفية معلومات استخباراتية دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والقوات الساندة لها والمدنيين).

واضاف ان (القوات الامنية اغلقت مكان الحادث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بتفجير المواد المضبوطة).

وقال مصدر امس ان (منطقة الصوفية والمناطق القريبة منها شرقي مدينة الرمادي يوجد فيها عدد من قيادات وعناصر عصابات داعش واسرهم دخلوا الى تلك المناطق عن طريق جهات متنفذة وان امر اخراجهم من تلك المناطق يحتاج الى تدخل كافة صنوف الاجهزة الامنية). واضاف ان (قيادات وعناصر داعش يتجولون في تلك المناطق دون اتخاذ اي اجراءات قانونية بحقهم).

لافتا الى ان (الاهالي يخشون تقديم شكوى ضدهم تحسبا من عمليات انتقامية يقوم بها مجرمو داعش ضد اسر اهالي تلك المناطق). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (قوة من سرايا السلام بالتنسيق مع القوات الأمنية نفذت حملة تطهير واسعة لعدد من مناطق نهر الرصاصي شرق سامراء). وأضاف أن (العملية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين).

اختطاف شاب

وفي ديالى قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين اقدموا على اختطاف شاب عشريني اثناء خروجه من منزله وسط ناحية كنعان بمحافظة ديالى وتوجهوا به الى مكان مجهول).

مبينا ان (المسلحين يقودون عجلة بيضاء اللون ويحملون اسلحة). وبين ان (الشرطة المحلية شنت حملة تفتيش موسعة بحثا عن الخاطفين فيما طوقت الناحية وشددت الاجراءات الامنية).

فيما نفت قيادة عمليات بابل في بيان امس (خطف اي شخص في المحافظة).

مؤكدا (نحن ملتزمون بفرض الأمن والنظام في عموم المدينة، والقطعات العسكرية والامنية والاستخباراتية تمارس مهامها بمسؤولية كاملة وترفض اي اعتداء يطال المواطنين في عموم المحافظة).