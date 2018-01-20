إستغراب لمطالبة نواب ومسؤولين بصرف مستحقات المقاولين دون الطبقات المسحوقة

البرلمان يدعو المتقاعدين عبر (الزمان) لتقديم شكوى بشأن تأخر مكافأة نهاية الخدمة

بغداد ــ داليـا أحمـد ــ رحيم الشمري

دعت اللجنة القانونية النيابية المتقاعدين المتضررين من جراء عدم صرف مكافــــأة نهاية الخدمة لهم الى التـــقدم بطلب الى البرلمان لطرح الموضوع في الجلسات المقبلة التي ستشهد اقرار قانون الموازنة لعام 2018 مؤكدة ان مثل هذا الامر سيتيح ادراج المستحقات ضمن قانون الموازنة، فيما ابدى متقاعدون استغرابهم من مطالبة مسؤولين ونواب بصرف مستحقات المقاولين وعدم مطالبتهم بصرف مستحقات المتقاعدين والطبقات الفقيرة. وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران لـ (الزمان) أمس ان (مسألة تسديد المستحقات المالية للمواطنين والمقاولين والمتقاعدين وغيرهم امر يتعلق بوجود اموال في حوزة الحكومة من عدمه، إذ ان تسديد مثل هذه المستحقات يتطلب ان تكون هناك سيولة مالية كبيرة في الموازنة).

ولفت الى ان (اللجنة بإمكانها طرح موضوع المتقاعدين من الذين لم يتسلموا مستحقات نهاية الخدمة في جلسات البرلمان المقبلة لاسيما عند مناقشة موازنة 2018 من اجل تمريرها ضمن قانون الموازنة المقبلة ولكن في حال وصول طلب من جهات متضررة).

وبشأن مستحقات المقاولين ، قال ان (الدولة ملتزمة ازاء المقاولين بتسديد مستحقاتهم المالية لمتابعة اكمال المشاريع لكن بسبب الاعتماد الكبير على مبيعات النفط الذي تعاني اسعاره الانخفاض وعدم وجود موارد بديلة او عدم اعتماد الدولة على ايرادات بديلة ولظروف اخرى تعاني الموازنة منذ سنوات عجزا يعرقل يتسديد المستحقات لاسيما مع اهمية اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي).

واوضح توران ان (جزءًا من الحل الذي ستلجأ الحكومة اليه لحل مشاكلها المالية هو عقد مؤتمر المانحين في الكويت قريبا)، معرباً عن (أمله في استحصال اموال لنعطي المقاولين الاولوية من اجل اعمار المناطق).

وشكا متقاعدون من عدم تسلمهم مكافآة نهاية الخدمة المقررة لهم قانوناً بالرغم من مضي شهور عديدة على تقاعدهم، مبدين استغرابهم من مطالبة مسؤولين ونواب بصرف مستحقات المقاولين ، مشيرين الى انه كان الاجدر بهؤلاء المطالبة بصرف مستحقات المتقاعدين والطبقات الفقيرة والمسحوقة لأنهم بحاجة ماسة لتلك المبالغ .

امتناع صرف

وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين.

وقالت في بيان ان (أغلب المقاولين لديهم أموال لدى الدولة التي تمتنع عن صرفها لهم وهذه ليست شطارة أو ذكاء، فكيف تدعي الحكومة سعيها لتنشيط القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تمتنع عن صرف مستحقات المقاولين؟ وكيف يتمكنون من إكمال مشاريعهم المتأخرة بسبب تأخير الصرف).

وحذرت من ان (هناك مشاريع مهددة بالتوقف بسبب نقص السيولة المالية، والمواطن هو المتضرر الأول من توقف المشاريع، وبالتالي لابد من إطلاق المبالغ المتبقية لإكمال إنجازها، ومن واجب السلطة التنفيذية متابعة هذه القضية وإطلاق مستحقات المقاولين وإعادة الثقة بينهم وبين الحكومة).

الى ذلك، طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات المقاولين المتاخرة عن السنوات الماضية ضمن موازنة 2018.

وقال في تصريح ان (الشركات الهندسية والمقاولين لهم مستحقات مالية على الحكومة المحلية تبلغ اكثر من 200 مليار دينار وهذا تسبب في توقف العمل في الكثير من المشاريع المهمة).

مشيرا الى ان (دفع هذه المستحقات او جزء منها سيسهم في إعادة الحياة العمرانية ، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة).

بدوره، ناشد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي الحكومة ومؤسسات الدولة إيجاد حل لمعاناة المقاول بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال السنافي في تصريح ان (الاتحاد سعى بكل الاتجاهات لحل المشكلة وهو مستمر بالمتابعة وتكثيف الجهود التي تصب في خدمة شريحة المقاولين العراقيين للحصول على حقوقهم التي مازالت بذمة الدولة) ، مؤكداً (تواصل اللقاءات والاجتماعات والزيارات المختلفة لجميع المسؤولين من اجل الاسراع في حصول المقاولين على مستحقاتهم كافة).

ممثل شرعي

وتابع انه (من منطلق ان اتحادنا خير ممثل شرعي للمطالبة بالحقوق المسلوبة ، ورفع الغبن عن المقاول فقد اثمرت جهوده عن تسديد الدولة بنسبة 40 بالمئة من المستحقات) مشيراً الى ان (المقاول العراقي كان له الدور الاكبر والشريك الاساس للدولة بما حققه من انجاز في عملية البناء والإعمار) .

وكان مجلس الوزراء قد وجّه منتصف آيار الماضي بصرف 40 بالمائة من مستحقات المقاولين التي قام ديوان الرقابة المالية بتدقيقها، فوراً ومن دون تمييز.