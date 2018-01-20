مصدر لـ (الزمان) : الإستمرار في الإستيراد يراكم مليوني سيارة ببغداد

إنتقادات لتقديم تسهيلات إضافية لشراء المركبات

بغداد -تمارا عبد الرزاق

ابدى مصدر مطلع في المرور استغرابه من تقديم الجهات المختصة تسهيلات اضافية لاستيراد السيارات المستخدمة, مشيرا الى ان تزايد عمليات الشراء ادى الى تراكم نحو مليوني سيارة في بغداد ما سبب بازدحام مروري شديد في شوارع العاصمة فضلا عن الاخلال بشروط السلامة العامة. وقال المصدر لـ (الزمان) امس ان (اصدار قرارات تسهل استيراد المركبات المستخدمة لا يصب في صالح السلامة العامة والاقتصاد الوطني فضلا عن زيادة ازمة الازدحامات المرورية).

واضاف ان (استيراد المركبات دون دراسة ادى الى تراكم نحو مليوني عجلة في بغداد ما افقد الحكومة القدرة على ترقيم جميع المركبات المستوردة). وتابع ان (شراء المركبات المتضررة عبر المزادات يضر بالسلامة العامة وسلامة السائق كونها متضررة بشكل كبير وخضعت لاصلاحات شكلية بقطع غيار مغشوشة ذات مناشئ رديئة ما يؤدي الى فقدان شروط السلامة بشكل كامل).

وتابع ان (اغلب تلك المركبات تعرضت الى الغرق والتلف والحوادث الكبيرة ما افقدها الاهلية في الاستمرار في العمل). وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية في بيان امس ان (مدير عام الهيئة كاظم العقابي تلقى في الآونة الأخيرة مناشدات واتصالات عديدة من المواطنين الذين قاموا باستيراد سيارات امريكية مستعملة اومتضررة مطالبين إياه بالتدخل الشخصي لغرض حل مشكلتهم مع مركز كمرك أم قصر الأوسط، والمتمثلة بعدم ترويج معاملة تخليص السيارات مالم يتم تقديم شهادة المنشأ لكل سيارة تم استيرادها، وبدون سابق إنذار).

وأضاف ان (المواطنين أكدوا للعقابي، إستحالة جلب شهادة المنشأ كون السيارات مستعملة ويتم شراؤها من مزادات للسيارات وبالتالي لا تتوفر لديهم سوى فاتورة الشراء).

وأشار الى انه وعلى الرغم من ان الموضوع هو خارج اختصاص الهيئة المنافذ الحدودية في الوقت الحاضر كون تعليمات الموانيء لم يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الى الان، ولكن بعد هذه المناشدات تدخل العقابي وبجهد شخصي لحل هذه المشكلة من خلال الاتصال المباشر بمدير كمرك المنطقة الجنوبية وكذلك مفتش عام وزارة المالية، كما تمت مفاتحة وزارة التجارة رسمياً بهذا الخصوص حول مدى أهمية وجود شهادة المنشأ لمثل هذه السيارات وقد كانت الاجابة لا حاجة لشهادة المنشأ).

فرصة لقاء

ولفت البيان الى ان (العقابي استثمر فرصة لقاء مدير عام الهيئة العامة للكمارك في اربيل بخصوص مباحثات الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان لغرض تسليم مطاري السليمانية واربيل وشرح معاناة الناس ومدى تضررهم من جراء تأخير معاملاتهم الكمركية، وبعدها تمت الموافقة على اطلاق معاملات السيارات وبدون شهادة منشأ). مؤكداً (ضرورة الاستماع للمواطن وحل مشاكله وتبسيطها وإختصار الروتين بالطرق القانونية وضمن التعليمات الصادرة من المراجع العليا لغرض زرع الثقة بين المواطن والدوائر الحكومية) .

من جهة اخرى اكد رئيس لجنة السياقة والتعيين في وزارة الصحة محمد جواد عبد الأمير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة تستقبل المراجعين أثناء الدوام المسائي من الساعة الرابعة إلى السابعة مساءا من الراغبين بالتعيين أو الحصول على إجازة السوق أو حيازة وحمل السلاح).

مشيرا الى ان (اللجنة تقوم بمعاينة المراجع لمعرفة سلامته من أي عاهة او حالة نفسية بالاضافة الى فحص النظر والسمع).

مبيناً (حالات فحص حيازة وحمل السلاح يتم إحالة المراجع إلى مستشفى ابن رشد لأجراء الفحوصات اللازمة ويكتب على الاستمارة وتختتم بالختم الخاص لبيان سلامته من الأمراض المزمنة أو أي عاهة أخرى). مؤكدا أن (الاستمارات الخاصة للراغبين بالحصول على إجازة السياقة يتم إملاءها من قبل اللجنة مع استخدام لواصق عالية الدقة على صورة المراجع حتى لا يمكن تزويرها بالاضافة الى ارسالها إلى المواقع المرورية في بغداد بيد مخولين من تلك المواقع للحفاظ على سرية المعلومات الواردة في الاستمارة).

استئصال ورم

وفي محافظة البصرة نجح فريق طبي بمستشفى الشفاء العام من استئصال ورم يزن 18 كيلوغرام من بطن مريضة تبلغ من العمر 16 عاما.

وافاد رئيس الفريق صادق غالب الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم استخدام تقنية الهارمونك نايف لأستأصال الورم ولاسيما ان تلك الطريقة تعد من الطرق الحديثة باستخدام الموجوات الصوتية بدلا من القص او الكي). واضاف ان (المريضة كانت تعاني من ورم كيسي في المبيض الايسر وممتد من الحجاب الحاجز الى الحوض حيث عانت خلال اصابتها من صعوبة التنفس وانسداد جزئي في الامعاء بسبب حجم الورم), لافتا الى ان (العملية تكللت بالنجاح بعد رفع الورم الذي بلغ وزنه 18 كيلو غراما).

افتتاح مستشفى

الى ذلك اعادت دائرة صحة محافظة ديالى افتتاح مستشفى ناحية جلولاء. ونقل البيان عن مدير إعلام صحة المحافظة فارس العزاوي إن (صحة المحافظة أعادت افتتاح المستشفى بعد إعادة تأهيل أقسامها وشعبها الصحية كونها تعرضت لأضرار بسبب عمليات الاستهداف من قبل الارهاب), مبينا أن (المستشفى يعد من اكبر مستشفيات حوض حمرين الذي سيقدم خدماته العلاجية لنحو 100 ألف نسمة).

وفي محافظة الانبار نفى مدير عام دائرة صحة المحافظة عبد الستار كاظم العيساوي تقصير الملاكات الطبية في مستشفى النسائية والاطفال في الرمادي بعد وفاة طفلة.

وقال العيساوي في تصريح امس (المستشفى لم يشهد عملية وفاة طفلة اثر تقصير واهمال الملاكات الطبية , بل ان عائلة الطفلة راجعت احدى الطبيبات في عيادتها الخاصة وتوفيت هناك), مبينا ان (عائلة الطفلة المتوفية قدمت شكوى تحريرية على الطبيبة المقصرة وتم تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في ذلك الموضوع).