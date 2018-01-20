وتستمر الخلافات العربية – خالد الخزرجي

وسط ألواقع ألمرير ألذي تعيشه ألامة ألعربية .. وما يحاك لها من دسائس ومؤامرات وماحل بالعراق وسوريا واليمن وليبيا ومايخطط للبعض ألاخر منها كان يجب أن يكون جرس أنذار لها لأزالة ألخلافات فيما بينها .. ولكن للأسف ألشديد لم يتعظ حكامنا ألعرب من عاديات ألزمن وما تحملته امتنا من تداعيات هذه ألخلافات .. فبألامس ألقريب شهدت ألساحة ألعربية خلافات خطيرة بين محور ألمملكة ألعربية ومصر وألامارات وألبحرين .. ومحور دولة قطر .. كان لها ألاثر ألبالغ على نفسية ألمواطن ألعربي .. وأليوم يصحو ألشارع ألعربي على خلافات جديدة بين مصر وألسودان بشأن عائدية مثلث حلايب هذه ألمنطقة ألتي تقع على ألطرف ألافريقي للبحر ألاحمر .. مساحتها مايقارب ألعشرون ألف كم يحتوي هذا ألمثلث على ثلاث بلدات هي حلايب وأبو رماد وشلاتين هذه ألمنطقة تتبع مصر سياسيا وأداريا بحكم ألواقع ألان ..

وكان ألشيطان ألبريطاني قد زرع بذور ألخلاف بين مصر وألسودان بشأن عائدية هذا ألمثلث منذ بداية ألقرن العشرين وتحديدا عام 1902 عندما جعل مثلث حلايب تابعا للأدارة ألسودانية متخذأً قرب هذا ألمثلث للخرطوم منه ألى ألقاهرة كمعيار لهذه ألادلرة ..

مقالي .. أقول هناك طرق ووسائل عديدة بألامكان استخدامها لحل تلك ألخلافات أذا ماعلمنا أن جمهورية مصر ألعربية والسودان دولتان جارتان تجمعهما قواسم مشتركة أولها انهما دولتان عربيتان شقيقتان..

ياحكام مصر وألسودان .. نرجوكم ونرجوكم حل هذه ألخلافات بينكم كأخوة عرب تجمعكم عوامل أهمها ان بعضكم لبعض عمق جغرافي يحمي بعضكم ألاخر، فلماذا هذه ألخلافات ولمصلحة منْ .. ؟؟

فأذا كانت لدى أحدكما رغبة في ألتوسع .. أو وجد أحدكم ظهور موارد طبيعية نفطية أو معدنية في هذا ألمثلث. أو أراد تحديد مسار ثابت للحدود بين ألطرفين

فعليكم تأجيل ألمطالبة بها لأن ألوضع ألعربي ألراهن لا يتحمل نشوب خلافات جديدة ..

ثم لماذا يتم أثارة هذا ألموضوع في هذا ألوقت من ألزمن ألذي يشهد ضعفا وخلافات وتمزقا عربيا لم تشهده ألامة ألعربية منذ أنتهاء ألحرب ألعالمية ألثانية ..

وأنتم أيها ألاعلاميون في ألدولتين ..لماذا هذا ألتصعيد ألاعلامي ..؟

لماذا تريدون أن نخسر علاقات عربية شعبية حكومية ؟؟ هل يتحمل واقعنا ألعربي ألمتهاوي ألضعيف مزيدا من ألخلافات ؟

من ألمحزن أن نرى مصر وألسودان يعيشان وضعأً أقتصاديا لا يحسدان عليه يدفع ثمنه ألمواطن ألعربي في تلك ألدولتين .. وأعتقد أن أيجاد سبل جديدة للتعاون ألاقتصادي يخدم مصلحة شعبيهما أفضل من ألتشبث بخلافات بألامكان حلها عبر ألوسائل ألقانونية بأقل تقدير .. هي دعوة من مواطن عربي يطرحها بأسم كل مواطن عربي محب لوطنه ألعربي .