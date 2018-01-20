أبيض .. أسود

مؤتمر المانحين .. وعود غابرة – مازن صاحب

منذ عام 2003 والدولة العراقية تقبض المساعدات والمنح والقروض الميسرة من أطراف دولية مختلفة، لكل منها منهجية واضحة وصريحة في إيجاد سبل الإصلاح والانتقال من نظام الاقتصاد الشمولي الى ما عرف بنظام السوق المجتمعي، لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة في العراق الجديد. مشكلة الأطراف الدولية المانحة، ان العراق يقبض الأموال دون نتائج في الإصلاح المنشود، فمؤتمرات المصالحة الوطنية التي عقدت على مر أعوام خلت في روما وإسطنبول وعمان والقاهرة، لم ينتج عنها مصالحة وطنية مجتمعية ناجزة، لعقد اجتماعي يفتقده الدستور العراقي.

اما مؤتمرات صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية، فما زالت الفجوة في تطبيقها تتعلق بالسياسات العامة للدولة بسبب مفاسد المحاصصة. اليوم ، ينتظر العراق مؤتمر المانحين في الكويت، وهناك ما يعرف بـ (التوصيات الرئيسية لضمان مناخ استثمار سليم في العراق) التي على أساس التزام الدولة العراقية بها ستقدم منح إعادة الاعمار للمناطق المتضررة بسبب الحرب على داعش الإرهابي

ونقلت وكالة رويترز عن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط اعتزام البنك الدولي تقديم الدعم المالي للعراق “بالتوازي مع مشاريع لرعاية المصالحة” بعد طرد تنظيم داعش ، وذلك بهدف ضمان استمرار اعادة بناء ، فيما لاحظ تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي ان العراق استطاع خلال عامي 2016/2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما:

بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان،وعلق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قائلاً” كجزء من برنامج رؤية 2030 شرعت الحكومة العراقية في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج إطار العمل الحكومي العام (2018–2014) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص.

السؤال: كيف ستنتهي الأمور ما بعد الانتخابات المقبلة ؟؟

هناك إجابة محدودة على هذا التساؤل في سياق ما يطرح اليوم من خلافات حول مفاسد المحاصصة ، وتأكيد الدكتور العبادي بعدم وجود قائمة انتخابية نقية طاردة للفاسدين ضمن مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي ، لكن النتيجة المؤكدة ان هذه الحرب على مفاسد المحاصصة ، تعني إعادة صياغة شاملة للعملية السياسية ما زالت القيادات المتصدية للسلطة ومن يقف وراءها من دول إقليمية وجهات دولية غير قادرة على النفاذ لإجراءات قانونية مطلوبة ، فيما بدأت مجموعة الإصلاح الاقتصادي في مكتب العبادي عمليات قضم متتالية لما يعرف بتخفيف الإجراءات الروتينية ، والحد من التقنين البرلماني لامتيازات مالية كبرى تـــتعلق بالرئاسات الثلاث وهناك احاديث عن تقليل امتيازات المتقاعدين في الدورات البرلمانية ومجالس المحافظات السابقة الى الثلث او الربع وإعادة العمل بقانون الخدمة المدنية على جميع الموظفين وتعليق أي قانون صدر ما بعد 2003 كنوع من الاستجابة المفترضة لعمليات الإصلاح الاقتصادي وفقا لمتطلبات البنك الدولي.

اما الإجابة الواسعة ، فان برنامج عمل الحكومة المقبلة ما بعد الانتخابات، أيا كان رئيس الوزراء ، سيكون امام استحقاقات ثلاثية ، أولا الالتزام بتطبيق مقررات مؤتمر المانحين في الكويت، واغلبها إصلاحي بالضد من مفاسد المحاصصة التي ما زالت الكتل البرلمانية متمسكة بها، والثانية ، الحد من الهدر في المال العام للموازنة الحكومية ، فهناك تحليلات اقتصادية تطالب العراق بان يحد من نموذج الاقتصاد الريعي اعتمادا على النفط وان تكون موازنة 2019 تعتمد على سعر برميل نفط اقل بـ30-40 بالمئة عن سعر السوق العالمي، وتوفير المبلغ المتبقي من تصدير النفط لدفع مستحقات الديون وفوائدها. دون ذلك، ستقدم الدول والشركات لاسيما شركات عقود النفط التي تدور حولها شبهات تقرير(اونا اويل) الاستقصائي، مطالبها امام لجنة التحكيم في نادي باريس، ومنه الى المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة للحجز على أموال العراق …

عندها تعلن حالة الانتداب الشامل على الدولة العراقية ايان كان رئيس وزراءها .. وهو ما يتطلب ان يتوقف عنده الناخب العراقي وهو يضع اصبعه في الحبر البنفسجي!!!