الملاكات الهندسية تنجز تأهيل كابل ضوئي في النجف وصلاح الدين

الإتصالات لـ (الزمان): لاصحة لإتفاق بشأن إطلاق أنترنت مجاني

بغداد- شيماء عادل

عدت وزارة الاتصالات مشروع تزويد انترنت مجاني فضائي للعراق ودول اخرى بالدعاية الاعلامية ولم تقم الشركة التي روجت الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي باي اتفاق مع الوزارة من اجل تنفيذ هذا المشروع.وقال الوكيل الفني الاقدم في الوزارة امير البياتي لـ(الزمان) امس ان (مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ومنذ ايام تتداول فيها مشروع اطلاق خدمة الانترنت الفضائي المجاني وهذا الموضوع اطلقتها شركة لديها عمل وممثلون في العراق وانحاء العالم تسمى كوياكا التي تقودها شركة تاليا الرائدة في مجال الاقمار الاصطناعية وهي الى الان لم تفاتح الحكومة ولا الوزارة ولا هيئة الاعلام والاتصالات وما هي الا مبادرة من الشركة وبالتالي تحتاج الى اجازة من الدولة)، واضاف ان (الوزارة لا تمتلك اي معلومات عن الخدمات التي من الممكن ان تقدمها الشركة ونوعيتها ونحتاج ايضا ان تحدد الجهات الامنية الرأي بهذا المشروع ).

مبادرة الشركة

واوضح البياتي ان (الوزارة اتخذت بعض الاجراءات لتوضيح المواقف بشأن مبادرة الشركة ولا يمكن ان نطلق هذه الخدمة الا من خلال اتفاق مع الشركة كونهم يحاولون اطلاق الخدمة عبر اجهزة الستلايت وهذا يحتاج الى ادخال اجهزة ومنظومات استقبال في مناطق العراق وبالتالي نحتاج لمعرفة تفاصيل كل هذه الامور من اجل البت بالموضوع سلبا او ايجابا والى الان انها مجرد داعاية وليس هناك شئ ملموس في الموضوع ي )، مشيرا الى ان (الوزارة وهيئة الاعلام لديهما عملا مع هذه الشركة ولكن الى الان لم تقم بمفاتحتنا عن هذه الخدمة ولا يمكن ان تطلق هذه الخدمة الا عند اخذ رخصة من البلد ولا نتوقع ان مثل هكذا شركات تقدم خدمة بالمجان واعتقد وجود غاية معينة كونهم ليسوا جمعيات خيرية ).وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى خطط فيسبوك لتوفير خدمة إنترنت مجاني واجهت في جميع أنحاء العالم نكسات عدة ولكن شركة أخرى متخصصة في مجال الاتصالات، وعدت بجعل الإنترنت في كل مكان واقعا عمليا وتنوي شركة كوياكا التي تقودها شركة تاليا الرائدة في مجال الاقمار الاصطناعية اطلاق خدمة انترنت فضائي مجاني في الربع الثاني من عام 2018 . وقال بيان امس ان ( هذه الشبكة واعدة بتوصيل خدماتها إلى البلدان النامية حيث يوجد نقص في البنية التحتية وخاصة في المناطق الريفية مما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي أمرا غير ممكن لمعظم الناس الداخلية البريطانية تحذر من سباق تسلح بالإنترنت بين متشددين وقوات إنفاذ القانون)، واوضح ان (من المنتظر أن تنطلق الخدمة في أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا وهناك وعود بتوسيع نطاق الخدمة لتشمل عددا أكبر من البلدان في وقت لاحق وستقوم الشركة بتمويل مشروعها بالاستعانة بعائدات خدماتها التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة وعلى الرغم من أن الاتصال بالإنترنت سيكون مجانيا إلا أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة سيضطرون لشراء بعض الأجهزة اللازمة والمعدات الخاصة لضمان أداء أفضل.

دعم خطط

وتابع ان (إستراتيجية الشركة أيضا على وجود عدد كاف من العملاء من الشركات لدعم خططها ومن المتوقع ألا تكون الخدمة سريعة بما فيه الكفاية في حال كان هناك عدد كبير من المستخدمين)، واضاف البيان انه (اذا ما سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد النصف الثاني من العام الجاري وصول هذه الحزمة الفضائية للمستخدمين). على صعيد متصل قامت الفرق الهندسية والفنية في شعبة التراسل التابعة لمديرية إتصالات البصرة بحملة لصيانة مسارات الكوابل الضوئية في المحافظة والتي تنقل السعات بين محطات الإنزال البحري ومحطات التراسل الضوئية وفي نفس السياق تم إصلاح عارضة الكابل الضوئي مسار أندلس – زبير وإعادة جميع الخدمات التي يوفرها الكابل في المسار المذكور .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية إتصالات محافظة النجف تمكنت من إصلاح عارضة الكابل الضوئي الذي يغذي مطار النجف وإعادة خدمة الإتصالات والإنترنت للمطار بعد إنجاز العمل وأيضا تم إصلاح الكابل الضوئي مسار نجف – العباسية وكذلك صيانة كابل سعة 600 مشترك يغذي كابينات حي الغدير وإعادة جميع الخدمات الهاتفية المقطوعة للمواطنين و المؤسسات الحكومية)، واضاف وان (الملاكات الهندسية والفنية بشعبة التراسل في مديرية إتصالات محافظة صلاح الدين باشرت أعمالها بإستبدال كابل ضوئي مسافة 4 كيلو مترات مرورا بسدة سامراء والمحطة الكهرومائية لإلغاء مايقارب 16 عقده ضوئية وتقليصها إلى عقدتين فقط وخلال العمل تم صيانة المنهولات الهاتفية القديمة وصب أخرى جديدة )، واشار البيان ان (نسب الإنجاز وصلت إلى 80 بالمئة والعمل جار للانتهاء من أعمال مد الكابل بهدف إيصال خدمات اتصالات وانترنت مميزة للمواطنين ودوائر الدولة).