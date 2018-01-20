شرطة ذي قار تعلن إنخفاض معدل الجريمة العام الماضي

الناصري: تفعيل عمل التشكيلات والمثابرة وراء الجهود الإيجابية

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري عن انخفاض معدلات الجريمة الجنائية بشكل كبير، مؤكدا اهمية إيجاد شراكة حقيقية مع المواطن وجعل امن المحافظة مسؤولية مشتركة لكل افراد المجتمع. وقال الناصري في بيان تلقته ( الزمان ) أمس في كلمته بالمؤتمر السنوي السابع لتحليل الواقع الأمني والجنائي لمديرية شرطة المحافظة (نبارك للأجهزة الامنية والقضائية في المحافظة الاستمرار في نهجها بإقامة المؤتمر السنوي السابع لتحليل الواقع الأمني والجنائي لتوضيح الصورة الحقيقية للمشهد الامني في المحافظة، مما يسهم بتدعيم مبدأ الشفافية وبناء جسور التواصل مع المجتمع وصولا الى الهدف الاسمى بجعل امن المحافظة مسؤولية مشتركة لكل افراد المجتمع), واضاف ان (مفردات ونتائج المؤتمر من شانها ان تساعد المهتمين اضافة للقائمين على ادارة الملف الامني على بلورة تصور كامل وواضح عن مجمل الواقع الجنائي بالمحافظة ،ويمكنهم من اعداد خطط ناجحة تعزز المكتسبات الامنية وتعالج الثغرات ان وجدت), واوضح الناصري ان (المعطيات الامنية التي تم تسجيلها خلال العام المنصرم تشير الى انخفاض في معدلات الجرائم الارهابية لتقارب الصفر حيث لم تسجل المحافظة الا حادث ارهابي واحد فقط وكان خارج مدنها، فضلا عن تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة الجنائية بمختلف انواعها),

وتابع ان (تحقيق النجاح في هذا المجال المعقد يبين الجهد المستمر لتفعيل عمل التشكيلات والاجهزة الامنية ومثابرة وجهود الضباط والمنتسبين والتعاون المثمر والمخلص للسلطة القضائية في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، وكذلك افراد المجتمع فضلا عن التحديث المستمر للخطط الامنية وفقا للمعطيات والمتطلبات الامنية على ارض الواقع).

واقع امني

واضاف البيان ان ( مديرية شرطة المحافظة وبالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف الاتحادية عقدت مؤتمرها السنوي السابع لتحليل الواقع الأمني والجنائي بحضور الناصري ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدد من النواب، ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف وعمليات الرافدين، فضلا عن مدير شرطة المحافظة وعدد من القيادات الامنية في المحافظة حيث اشرت زيادة في معدلات حوادث الطرق والانتحار وانخفاض معدلات الجريمة الجنائية). من جهة اخرى ثمن الناصري الجهود التي يبذلها الفريق التطوعي لصيانة رحلات المدارس? مؤكدا ان المبادرات التطوعية مازالت تحتاج الى تفعيل دورها في المجتمع لايجاد حلول سريعة للعديد من المشاكل في مختلف القطاعات . ونقل البيان عن الناصري القول خلال زيارته للفريق التطوعي لصيانة رحلات المدارس في متوسطة الشهيد ابو وهب الجابري والاعدادية المركزية بالناصرية ان (الجهود المخلصة التي بذلها الفريق التطوعي احدثت فارقا كبيرا بالنسبة للمدارس التي قاموا بصيانة وتاهيل رحلاتها لحد الان وبالتاكيد ستترك ابلغ الاثر في نفوس الطلبة الذين سيستخدمونها) ، واضاف ان (المجتمعات المتحضرة تشجع المبادرات التطوعية وترعاها لانها قادرة على ايجاد حلول سريعة للعديد من المشاكل في مختلف القطاعات ومنها العملية التربوية), واوضح الناصري ان (الفريق التطوعي نجح في تاهيل وصيانة المقاعد الدراسية في 17 مدرسة في اقضية ونواحي مختلفة من المحافظة ونتمنى ان تنتشر فكرة العمل التطوعي). على صعيد اخر الت مديرية زراعة المحافظة انها تسعى لجرد الاراضي التي خرجت عن الخطة الزراعية بسبب ازمة شح المياه ومطالبة الحكومة الاتحادية بتعويض اصحابها . وقال مدير قسم الانتاج النباتي في المديرية عقيل حسن في تصريح ، ان (ما بين 25 الى 27 في المئة من الاراضي الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي حرمت من حصتها من مياه الري بسبب ازمة شح المياه.), واوضح ان (المديرية تعمل حاليا عبر اللجان الزراعية الفرعية في الاقضية والنواحي على جرد المساحات المزروعة وغير المزروعة على ان تتم مفاتحة الحكومة الاتحادية ببيان حجم الضرر الذي لحق بالفلاحين والمطالبة بتعويضات مالية لهم ). وعلى صعيد اخر بحثت جلسة حوارية في محافظة الانبار عن العوامل التي تساعد في حفظ السلم الأهلي ونبذ العنف في مناطق المحافظة الأنبار . وقالت مديرة مشروع -أحنة العراق- ذكرى سرسم في بيان تلقته ( الزمان (امس )اامس خلال الجلسة ان (وزارة الشؤون العالمية الكندية ومؤسسة التحولات التنموية DT تنفذ مشروع ترسيخ السلم الأهلي ونبذ العنف في المحافظة وتم اختيار مدن الفلوجة والعامرية والبغدادي وهيت والرمادي ، لعقد جلسات نستمع ونناقش اهم عوامل المعوقات والمقوضات ).

تكثيف جهود

واضاف ان (والجوانب المشرقة التي ممكن ان تحقق وضع امن للمحافظة ، وسيقوم الفريق المنفذ بتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية والحركة المركزية ومجلس النواب ، لعمل ما يمكن ان يتحقق للأهالي ، بعد سنوات من القتال خرجت من سيطرة الارهاب والتطرف والحرب ضد المسلحين). فيما اوضحت عضو مجلس الحافظة أميرة عداي الدليمي ان ،(عوامل متعددة تقف امام عودة الحياة الى المحافظة ، من أهمها عدم دفع الحكومة في بغداد لتعويضات الأهالي جراء ما لحق من دمار شامل طال كل شي ، وان الضغط النفسي وغياب فرص العمل للشباب عائق يعاني ويأن منها الأهالي).