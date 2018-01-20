مواطنون يدعون إلى المشاركة في الحق الدستوري وأختيار العناصر النزيهة

ـمدير مركز إنتخابي لـ (الزمان) :إجراءات الحصول على البطاقة ميّسرة ومجانية

بغداد – صباح الخالدي

اكد مدير مركز التسجيل البايومتري في منطقة الكرادة الشرقية التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان (المركز 1065يقدم خدماته لاكثر من 30 الف ناخب ضمن الرقعة الجغرافية وان اقبال المواطنين على تحديث المعلومات واستلام البطاقات الخاصة بالناخبين جيدة يوميا وان ملاك الكركز يقدمون كل التسهيلات للمراجعين بشكل ميسر ودون ابطاء . وقال مدير المركز يونس كمر لـ(الزمان ) أمس أن (عدد المراجعين تصل بين 30 و40 ويتم تحيث المعلومات من كلا الجنسين كما ان الاقبال ايجابي ايضا على استحصال البطاقة البايو مترية حديثة التي تتضمن صورة الناخب والبصمة ), واضاف ان (المركز يحث بصورة واخرى على ضرورة حث الناخب المراجع لكي يحدث بياناته لانه كما هو معروف ان تحديث البيانات امر مهم لكي يمتلم الناخب العراقي المؤهل البالغ سن الرشد حقه الدستوري في ممارسة العملية الانتخابية بحرية والادلاء بصوته دون ضغط او اكراه في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبرلمان ), وعن اعداد المشمولين ضمن الرقعة الجغرافية للمركز اوضح كمر ان (اعداد المشمولين في تزايد خاصة انها تزامنت مع الحملة الاعلامية التي اطلقتها المفوضية العليا في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قد اسهمت في الاقبال على مراكز البطاقات مقارنة مع نسبة المراجعين لتسلم البطاقة البايومترية في بدء الحملة في تشرين الثاني الماضي ), واضاف ان ( الكثير من الشروط التي كانت قد حددتها المفوضية على الناخبين لغرض استلام البطاقة قد خففت واهمها الغاء غرامة 25 الف دينار كان مقررا ان يدفعه المواطن الذي فقد البطاقة القديمة اواتلفها بحيث يستطيع الناخب حاليا الحصول على البطاقة مجانا ومن التسهيلات الاخرى ان بامكان رب الاسرة تسلم بطاقات افراد اسرته دون حضورهم جميعا اضافة الى ذلك ان المركز يقدم خدمة مزدوجة للمراجعين هي التحديث وخدمة توزيع البطاقة البايو مترية وكما هذا الامر غير معمول به سابقا كل تلك الامور نقدمها خدمة للمواطنين لضمان مشاركة اكبر عدد من الناخبين في الانتخابات )، فيما قالت الموظفة في المركز نبراس محمود ريكان ان (اقبال المواطنين على المركز لتحديث المعلومات وتسلم البطاقات تسير بشكا جيد ومتواصل وان ملاك المركز يقمون جميع التسهيلات للاسرة من اجل اكمال معلوماتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات المقبلة ),وقال احد المراجعين المواطن سرمد عوني ان (ضرورة تحديث المعلومات هي رغبة عند جميع العراقيين وهم ينتظرون الانتخابات للمارسة حقهم حسب القانون والدستور واختيار المناسب من اعضاء البرلمان المقبل للقضاء على الفاسدين ومنعهم من التسلق مرة اخرى للعودة ).

تحديث معلومات

وقال الضابط المتقاعد عماد محمود حسن ان (مراجعتي لتحديث المعلومات وتسلم البطاقة الانتخابية هي لكي لااحد يسرق صوتي وسلبي حق الدستوري عندما لم اراجع لغرض تسلم البطاقة وادعو جميع العراقيين المشمولين بحق التصويت تحديث بياناتهم والمشاركة في الانتخابات لاختيار الرجل والمناسب وطرد الفاسدين).

واضاف ان (اجرءات المركز ميسرة والتعامل جيد جدا في تدوين المعلومات واستقبال المراجعين )، فيما قالت الحاجة ام سلمان ان (مراجعتي الى المركز رغم ما اعني منه من الام واوجاع الا انني حضرت من اجل تسلم البطاقة الانتخابية وان الله شاء سوف اكون اول من يحضر يوم الانتخابات حتى اختار العراقي الوطني الشريف لاننا تعبنا من الفاسدين الذين اوصلوا العراق الى هذه الاوضاع السيئة ).وكان البرلمان صوت بالاقتراع السري برئاسة سليم الجبوري على اعضاء مجلس المفوضين باضافة عضوين مسيحي وتركماني احدهما امراة على ان لايحق لهما التصويت)، وقال بيان سابق ان (الجبوري اعلن عن احالة اعضاء المفوضية السابقة على التقاعد وفق القوانين النافذة) . واعلنت المفوضية في تشرين ثاني الماضي عن بتوزيع البطاقة الإلكترونية بين الناخبين في المحافظات، داعية المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض التسجيل البايومتريا.