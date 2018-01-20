لا صراعات بين الأديان – سمير عبد الله الصائغ

قد يبدو الموضوع أو المدخل إليه شائكا ومعقدا لدى الكثير من الناس لذا يتجنبون الخوض فيه.

لكنه في الحقيقة ليس كذلك إذا ما أخذنا معايير التسلسل التاريخي والتنقيبات الاثرية، وتجنبنا الشئ اهم وهو التشنج!؟

ربما أكثر من نصف سكان ارض لهم دياناتهم التي ولدوا وتربوا على إتباعها والتزام بتعاليمها إلا في حالات إستثنائية قام بعض افراد والجماعات بتغيير أديانهم سواء رغبة منهم في ذلك أو قسرا!؟

والنصف الآخر ولنقل المتبقي ليس لديهم دين سماوي لكن بالتأكيد لهم معتقداتهم والتي أيضا توارثوها أبا عن جد.

اديان السماوية بالنسبة لنا أو هي كذلك بالنسبة للجميع هي اليهودية والمسيحية واسلام.

فلو تتبعنا كتب التوراة والإنجيل والقرآن وتمعنا في دراستها وتفكرنا في مفاهيمها لوجدناها مجموعة متسلسلة من من القصص والحكم والتعاليم والأمثلة الفاضلة شديدة التشابه.

وهذا التشابه ليس مأخذا على أي من هذه اديان فانبياء والرسل تفرغوا لنشر تعاليمهم المستقاة من تجاريبهم وبمشقة ومعاناة كبيرين باضافة للرسائل الروحية السامية الربوبية والتي تصلهم وحيا سماويا لاندري أو باحرى لاندرك نحن البشر العاديين كنها لها!؟

الحفريات اثرية تشير إلى أنها أي اديان قد استقت شيئا من طقوسها ونصوصها من الحضارة البابلية واكدية الموغلة في القدم لبلاد مابين النهرين أو ماعرف بعدئذ بالعراق.

وهذا ليس مأخذا على أي من هذه اديان مادام الخالق واحد وهو الذي بطريقة لانسبر غورها قد أوجد تعاليم تلك اديان عند أقوام يبعدون دهورا عن تعاليم أول دين سماوي وهو الدين اليهودي.

أقصد أوجد الخالق تعاليم هذه اديان عند العراقيين القدماء واضعو لبنات الحضارة البدء؛.

ثم جاء انبياء والرسل تترى واستقوا نزرا من تلك الحضارات الضاربة في عمق التاريخ.

إذن كل شيء له تسلسل زمني محسوب ومدروس لاشائبة فيه لمن أراد ان يأخذ امور بالشكل المنطقي العقلاني.

ومثال على ترابط التعاليم بين المعتقدات والديانات فإن كثيراً من تعاليم اسلام وجدت قبل قرون في الزرادشتية +ولايمكن حد إنكار التشابه الكبير بين الزرادشتية كمعتقد واسلام كدين؛.

ان معتقد الزرادشتية او لنقل دين ان صح التعبير ولغرض ايضاح غير سماوي فيه مقولة جاءت في اسلام كحديث نبوي وهي +لايلدغ مؤمن من جحر مرتين؛ وأشياء أخر.

نأتي على دين كل فرد..ليس هناك من داع ن يقول ويدعي أيا منا أن ديني هو افضل وعليكم إتباعه، فنحن نرى ونعيش تعصبات وتحزبات تفرق حتى بين أشياع الدين الواحد!؟

ومرة أخرى أقول لنأتي على دين كل فرد وأضرب مثلا بنفسي أنا مسلم ني ولدت بوين مسلمين.

ولو كانت عائلتي يهودية لرأيتني حاملا التوراة وواقفا عند حائط المبكى أصلي هازا رأسي ممارسا للطقوس التلمودية.

ولو ان حسن البنا ولد ونشأ في عائلة مسيحية صبح ربما أسقفا لكنائس مصر والمشرق.

إذن وبالنتيجة المنطقية السلسلة والسهلة نعود ونؤكد على ان جميع اديان هي مجموعة من التعاليم المرتبطة بالخالق الله الواحد احد.

مضافا لها طرائق البشر على ارض وإكتشافاتهم وخبراتهم المكتسبة سعيا للوصول إلى تطبيقات عادلة تساوي بين كل بني البشر. وإذن والحالة هذه توجب على كل إنسان على وجه هذه البسيطة ان يحترم دين اخر ومعتقده إن لم يكن له دين سماوي. جاء في الحديث النبوي الشريف؛الناس سواسية كأسنان المشط؛

ويقول امام علي عليه السلام؛الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.