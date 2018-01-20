البيئة تجري 3282 فحصاً كيميائياً على مختلف نماذج المياه خلال 2017

ديالى تؤكد حرص إدارتها على عودة النازحين لمناطقهم المحرّرة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكد محافظ ديالى مثنى علي مهدي التميمي ، على حرص ادارته بإعادة كافة نازحي المدن المحررة من داعش الى مناطق سكناهم الاصلية ومنها نازحي ناحية جلولاء . واضاف التميمي لــ ( الزمان ) امس ان (اكثر منطقة تأذت من الارهاب هي ناحية جلولاء ، حيث تم توجيه الجهات المعنية بإزالة الانقاض من احياء التجنيد والشهداء تمهيدا لإعادة توزيع اراضيها وفق القانون على ساكنيها السابقين ) . واوضح التميمي ، ان ( العملية سوف تتم بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان حق ساكنيها حتى وان كانوا متجاوزين والامر الثاني حتى لا تصبح هنالك فوضى وتستغل هذه الامور ويتم الاستيلاء على اراضي العوائل الفقيرة ) .

ادارة محلية

واكد محافظ ديالى ، انه ( تم ايضا توجيه الإدارة المحلية في ناحية جلولاء والاجهزة الامنية بضرورة عدم السماح لغير ساكني هذه الاحياء (التجنيد والشهداء ) من القدماء حصرا التصرف بهذه الاراضي كونهم احق بها من غيرهم) .من جانب اخر اعلن مدير البيئة في محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري ، انه تم اجراء 3282 فحصا كيميائيا على مختلف نماذج المياه خلال العام 2017 ، مؤكدا سعي كوادره البيئية للحفاظ على الواقع البيئي في عمــــــــوم مناطق المحــــــافظة .

فحوصات كيمياوية

وقال الشـــــــمري لــ ( الزمان ) امس ان (الفحوصات الكيمياوية التي قامت بها شعبة التحاليل البيئية في مديرته شملت مياه الصرف الصحي ، مياه الآبار ، مياه التصريف الصناعي ، المصادر المائية ، مياه الإسالة ، وقد شملت هذه الفحوصات العكوره ، الهيدروجين ، الاملاح الذاتية ، الكبريتات ، الكلورياوات ، الكالسيوم ، العسره الكليه ، الفوسفات ، فحص الزيوت والشحوم ، وغيرها من الفحوصات الاخرى لمعرفة نوعية المياه ومطابقتها للمحددات القياسية المعتمدة ) . وبين الشمري ، ان ( عدد النماذج المسحوبة لغرض الفحص بلغت 370 نموذجا ، فيما بلغت الفحوصات الجرثومية 305 فحصا جرثوميا ، مؤكدا حرص كوادره البيئية الحفاظ على البيئة الواقع البيــــــــــئي في عموم مناطق المحافظة من التلوث في ظل التـــــــــحديات الكبيرة التي نعيشها) .