الزراعة تتخذ التدابير الصحية البيطرية للحد من أنفلونزا الطيور

بغداد – داليا احمد

أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي السيطرة الكاملة على مرض أنفلونزا الطيور ، الذي ظهر في بؤر صغيرة في محافظتي ديالى وبابل من خلال إجراء الطرق الصحية البيطرية اللازمة لمنع انتشاره إلى المناطق الأخرى . وقال القيسي في بيان تلقته (الزمان ) أمس أن (الانفلونزا من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار التي تصيب الثروة الحيوانية وخصوصاً الدواجن ، حيث تم تحديد منطقة الإصابة واتخاذ التدابير البيطرية المناسبة والسريعة للسيطرة عليه ومنع انتشاره )، واضاف أن (البؤرة المرضية تم السيطرة عليها بالكامل من خلال عملية الطمر الصحي ، ونطمئن المواطنين ومربي الثروة الحيوانية بأن المرض لا يشكل أي خطورة أو تسرب إلى المناطق الأخرى ، وأن ملاكات دائرة البيطرة مستمرة بحملتها لاحتوائه والسيطرة عليه وتحديد حركة وتنقل الدواجن ومنتجاتها).

أصناف وراثية

وعلى صعيد اخر اعلن الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري نجاح الوزارة في استنباط عدد من الأصناف الوراثية ذات المزايا الإنتاجية العالية من محصول فول الصويا.

ونقل البيان عن الجبوري القول ان (الملاكات المتخصصة نجحت في استنباط عدد من الأصناف والتراكيب ذات الإنتاجية العالية والنوعية الجيدة من محصول فول الصويا ، التي تتلاءم مع ظروف العراق المناخية والترب المختلفة)، واضاف ان ( فول الصويا من المحاصيل المهمة اقتصادياً للبلد سواء على مستوى إنتاج الزيت، الذي يستخدم في التغذية البشرية بالإضافة إلى استخدامه في صناعات أخرى متعددة.كما انه يتم استخدامه في تغذية وتنمية الثروة الحيوانية من خلال تصنيع الأعلاف المركزة التي تزيد من إنتاجية اللحم والحليب إضافة إلى تغذية الدواجن والطيور الداجنة وكذلك الأسماك)، واوضح الجبوري ان (الوزارة تسعى لإطلاق زراعة أصناف جديدة من المحصول المحافظات كافة كونه من المحاصيل الصناعية المهمة والتي تمتاز بارتفاع إنتاجيتها في وحدة المساحة وكذلك نوعيتها من حيث نسبة الزيــــــــت والبروتين).

ورشة عمل

وعقدت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة ورشة عمل بشأن موضوع استخدام المضادات الحيوية وكيفية السيطرة على المقاومة الدوائية، وبحضور القيسي وعدد من المدراء العامين في الوزارة، ومدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة .

واوضاف البيان ان (الورشة تضمنت محاضرتين بشأن دور الصحة الحيوانية في الحد من انتشار المقاومة الدوائية والسيطرة عليه، وكيفية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ومتى تصبح البكتريا مقاومة، والمخاوف العالمية من ازدياد المقاومة الدوائية، وتعليمات منظمة الصحة العالمية بشان المضادات الحياتية)، واضاف (كما تم مناقشة الإستراتيجية التي وضعتها الصحة بالاشتراك مع الزراعة بخصوص المقاومة الدوائية والتنسيق بينهما في تبادل المعلومات والحاجة إلى إشراف دقيق من قبل الوزارتين).

ومن جانب اخر ناقش الجبوري مع عدد من المواطنين والفلاحين وموظفي الوزارة شكاواهم وملاحظاتهم، وأفضل السبل لحل مشاكلهم وما يعانون منه وفقا للضوابط والقوانين التي تعمل بها الوزارة.