جيل القدر – ناجح صالح

منذ أن اندلعت الحرب العراقية – الايرانية عام 1980بدأت ظاهرة التفكك الاجتماعي تلوح في الأفق رويدا رويدا لترسم ملامحها على أبناء هذا الجيل .

ثم جاء الحصار ليزيد الطين بلة بعد أن ترك آثارا شديدة الوطأة على النفوس ، اذ تغير نمط الحياة تغيرا واضحا ليرمي ثقله على القيم والتقاليد والسلوك حتى بات الجميع لا يعرف كيف الخلاص من هذه المحنة .

غير أن سقوط بغداد عام 2003 بيد الاحتلال الأمريكي كان الضربة القاصمة لظهورنا ، وما رافقه من تغير سريع أودى بحياتنا الى المجهول الذي تضيع فيه معالم الطريق .

لقد انتشل الواقع الجديد طبقة من المجتمع ليتغير نمط معيشتها الى الأفضل بسبب تزايد الدخل والثروة من عائدات النفط ، غير أن طبقات أخرى من المجتمع غبنت حظوظها لتهبط تحت خط الفقر ـ سيما وأن الكثير من الأسر فقدت من يعيلها بسبب الأحداث الدامية بما فيها القتل العشوائي الذي بات كابوسا يروع أمن المواطنين .

انه حتى الذين تبوءوا مقام السلطة وكراسيها تناسوا أمر الوطن وأمر الرعية .. لقد انشغلوا بأنفسهم وبالمكاسب التي تتحقق لهم ، مما أتاح للفساد أن يفرض سلطانه في مرافق الدولة لينهش مقومات وجودها .

ووسط هذه الأجواء المتأزمة قوي التفكك الاجتماعي على صعيد الأسرة أولا وعلى صعيد المجتمع ثانيا .

وانقلب الحال من سيء الى أسوأ.

ان الصبية والشباب من هذا الجيل -جيل القدر – احتوته هذه التغييرات بما فيها من مساوئ لتضيع معها القيم والمثل ، وراح يلهث وراء رغبات وأهواء ما هي الا تدمير للمعاني السامية التي كانت تتحلى بها الأجيال السابقة .

ان هذا الجيل من الصبية والشباب فقد القدرة على مقاومة الاغراءات التي تحيط به .

ولم تعد الأسرة قادرة على احتواء أبنائها ، ولم تعد للدولة ضوابط تحمي مواطنيها .. وكأن الأمر برمته محاولات مشبوهة لتمزيق وطن وتدمير مجتمع .

انه حتى الشعور بالمسؤولية أصبح معدوما وأنه حتى الاحساس بالوطنية بات مفقودا .

نكون منصفين اذا قلنا أن العلة لا تكمن بما يفعله هؤلاء الصبية والشباب وانما العلة فيمن يتولى أمر هذه الرعية عامة ، لأن ولاة الأمور هم الذين أفسدوا وهم الذين يقع عليهم وزر هذه الأخطاء بما فيها من ضياع ترافقه فوضى استفحلت حتى باتت الحياة كابوسا لا يطاق .

ومع ذلك ففريق من الناس ما زال غافلا وفريق آخر أدرك بأن اللــــعبة التي بدأت تحولت الى لعنة .