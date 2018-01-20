مغنيات منفذ طربيل الحدودي – نعيم عبد مهلهل

في الحضارة الطرب بعض أوجه التعبير في الحياة ، الرجال فيه

عشر أضعاف الاناث في بوح حناجرهم ، ولكننا مع صوت المرأة نحتفظ بشجن غرام خاص يعيد الينا الذكريات بعاطفة الرسائل ، ومع صوت الرجل يؤم الينا نحيب الحروب أو دمعة لمواويل أزمنة ارتدت الخوذة او معطف سفر وراحت تبحث عن بحة رياض احمد في شقق الغربة او تخوم أمكنة الوطن الوطن ، وفي الحالتين .الروح مع المغني (الرجل والأنثى) تستعيد توازنها ، وتستطيع ان تتخلص من حالة الضيق فيها وتهدا وترتاح قليلا .كما نفعل نحن أبناء الغربة عندما نبحث عن مواعيد تبث بها القنوات التلفازية أغاني أم كلثوم..

لكن رفض المغني ليكون صوته مهجرا هو من بعض الوجوه الوطنية لهذا المبدع ، ومن بعض ما كان يهمس في خمسينيات بغداد أن احدهم نصح سليمة مراد المطربة من اصل يهودي للذهاب والاشتهار في ملاهي وبارات تل أبيب .؟

ردت عليه :واترك جنتي ليل بعداد .؟

وربما لكل بلد مطربيَّ منافيه ومهجره ، وأظن أن مطربي المنفى العراقي قديما كان ولم يزل الرجال فيه اكثر من الإناث ، وكما أتذكر كان هناك فؤاد سالم وجعفر حسن وكمال السيد وقحطان العطار وسعدون جابر وكاظم الساهر ، ومن النساء كانت هناك أنوار عبد الوهاب ، ولحقتها مائدة نزهت بعد 2003 ومطربة المقام السيدة فريدة ولكن الفنانتين لزمتا الصمت ومثلهما فعل قحطان العطار عدا الفنانة فريدة التي اشتهرت عالميا كسفيرة للمقام العراقي .

هؤلاء يليق بهم المنفى أو المهجر أي كان نمط ما اختاروه لحياتهم ، لأن لهم أصولا عريقة في إنشاد الحنجرة على مستوى ذائقتها الطربية والثقافية .

ولكن المشكلة اليوم في أكوام المطربين التي تطوح بهوس السكارى في بارات عمان وبيروت ودبي ، ومنهم الكثير من الإناث اللائي أصواتهم بالجمع لاتشبه سوى الطرق على ( التنك ) والسكراب ، وقد تميزن بالأجساد الثخينة والكروش والبحة المزعجة وتبث أغانيهن على مدار الساعة في قنوات تلفازية هي أيضا تعتقد انها هاربة من الخوف الذي سكن حناجر المتكرشات عندما غامرن وبدأن الغناء في بارات الكرادة وبعض مطاعمهما .

وحين تم اغتيال بعضهن وهن في شققهن او أثناء انتهاء وصلاتهن الغنائية ، عبرن طربيل خائفات ومنقبات ، وهن يعتقدن أنهن عبرن الى المنفى .

هذا الجيل المرعب من الأصوات النشاز الإناث والذكور واللائي اعتقدن أن تخطي طربيل هو الوصول الى المنفى وموافقات اللجوء الفني في ليل موائد اغلبها يترنح على مصاطبها لصوص وسراق المال العراقي يمثل بعض صور العراقي المختفي وراء الكواليس والذي لا يريد أي واحد أن يشير اليه .

أنه عالم عجيب من المساومات والصفقات والسكر والعربدة وبذاءة ان تتحول القصيدة الشعبية مثلا الى أنموذج لثقافة ما وراء الحدود وخصوصا في هذه العواصم الثلاث .

ليالٍ حمراء تصبغ وجهها بعمليات التجميل وقد انحدرت من بقايا ذلك الجمال الغجري الساحر أيام أزمنة بنات الريم وحمدية صالح لنسمعه الآن مشوهاُ وعقيما و (مزنجر) ولايمنحنا لذة النشوة والخيال عدا السكارى الذين قد يتبولون داخل بناطليهم الغالية ، ليس من نشوة السماع بل من كمية البيرة المغشوشة التي يشربونها في تلك الملاهي الصاخبة.

ظاهرة مغنيات منفذ طربيل ، ظاهرة عجيبة وغريبة ، فأحدى قنواتها والتي تسمى قناة الشباب وهي تحمل ذات (اللكو) الذي كانت تضعنه قناة الشباب التي تم تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي لتشارك في البث اليومي القناة العراقية الأولى والثانية وفضائية العراق ، وهذه القناة التي مقرها عمان تتصرف بشكل غريب عندما تحجب تلك الأصوات النشاز عن شاشتها بدءا من الأول من محرم وحتى أربعينية الحسين ع ، فلا تبث سوى ردادت وقصائد باسم الكربلائي ومحاضرات الدكتور الوائلي وفي ليل محنة ابي الفضل طوال اليوم يصدح الرادود المرحوم وطن برائعته الشهيرة (انا أم البنين ودهري ذبني).

وبعد الأربعين تعود هذه القناة الى سابق عهدها مع صاحبات الكروش والحناجر الصدئة .

صورة النقيض هذا آتية من صورة المتغير العراقي وتناقضاته وغياب الرقيب الفنــــــــي الذي يجيز للأصوات الجميلة لتـــــــؤدي أغانــــــــــيها فيما ترمى بقية الأصوات الرديئة الى خيام العجر خارج حــــــــدود المدن او يذهبــــوا لأنس السكارى …!

في الحضارة الطرب بعض أوجه التعبير في الحياة ، الرجال فيه

عشر أضعاف الاناث في بوح حناجرهم ، ولكننا مع صوت المرأة نحتفظ بشجن غرام خاص يعيد الينا الذكريات بعاطفة الرسائل ، ومع صوت الرجل يؤم الينا نحيب الحروب أو دمعة لمواويل أزمنة ارتدت الخوذة او معطف سفر وراحت تبحث عن بحة رياض احمد في شقق الغربة او تخوم أمكنة الوطن الوطن ، وفي الحالتين .الروح مع المغني (الرجل والأنثى) تستعيد توازنها ، وتستطيع ان تتخلص من حالة الضيق فيها وتهدا وترتاح قليلا .كما نفعل نحن أبناء الغربة عندما نبحث عن مواعيد تبث بها القنوات التلفازية أغاني أم كلثوم..

لكن رفض المغني ليكون صوته مهجرا هو من بعض الوجوه الوطنية لهذا المبدع ، ومن بعض ما كان يهمس في خمسينيات بغداد أن احدهم نصح سليمة مراد المطربة من اصل يهودي للذهاب والاشتهار في ملاهي وبارات تل أبيب .؟

ردت عليه :واترك جنتي ليل بعداد .؟

وربما لكل بلد مطربيَّ منافيه ومهجره ، وأظن أن مطربي المنفى العراقي قديما كان ولم يزل الرجال فيه اكثر من الإناث ، وكما أتذكر كان هناك فؤاد سالم وجعفر حسن وكمال السيد وقحطان العطار وسعدون جابر وكاظم الساهر ، ومن النساء كانت هناك أنوار عبد الوهاب ، ولحقتها مائدة نزهت بعد 2003 ومطربة المقام السيدة فريدة ولكن الفنانتين لزمتا الصمت ومثلهما فعل قحطان العطار عدا الفنانة فريدة التي اشتهرت عالميا كسفيرة للمقام العراقي .

هؤلاء يليق بهم المنفى أو المهجر أي كان نمط ما اختاروه لحياتهم ، لأن لهم أصولا عريقة في إنشاد الحنجرة على مستوى ذائقتها الطربية والثقافية .

ولكن المشكلة اليوم في أكوام المطربين التي تطوح بهوس السكارى في بارات عمان وبيروت ودبي ، ومنهم الكثير من الإناث اللائي أصواتهم بالجمع لاتشبه سوى الطرق على ( التنك ) والسكراب ، وقد تميزن بالأجساد الثخينة والكروش والبحة المزعجة وتبث أغانيهن على مدار الساعة في قنوات تلفازية هي أيضا تعتقد انها هاربة من الخوف الذي سكن حناجر المتكرشات عندما غامرن وبدأن الغناء في بارات الكرادة وبعض مطاعمهما .

وحين تم اغتيال بعضهن وهن في شققهن او أثناء انتهاء وصلاتهن الغنائية ، عبرن طربيل خائفات ومنقبات ، وهن يعتقدن أنهن عبرن الى المنفى .

هذا الجيل المرعب من الأصوات النشاز الإناث والذكور واللائي اعتقدن أن تخطي طربيل هو الوصول الى المنفى وموافقات اللجوء الفني في ليل موائد اغلبها يترنح على مصاطبها لصوص وسراق المال العراقي يمثل بعض صور العراقي المختفي وراء الكواليس والذي لا يريد أي واحد أن يشير اليه .

أنه عالم عجيب من المساومات والصفقات والسكر والعربدة وبذاءة ان تتحول القصيدة الشعبية مثلا الى أنموذج لثقافة ما وراء الحدود وخصوصا في هذه العواصم الثلاث .

ليالٍ حمراء تصبغ وجهها بعمليات التجميل وقد انحدرت من بقايا ذلك الجمال الغجري الساحر أيام أزمنة بنات الريم وحمدية صالح لنسمعه الآن مشوهاُ وعقيما و (مزنجر) ولايمنحنا لذة النشوة والخيال عدا السكارى الذين قد يتبولون داخل بناطليهم الغالية ، ليس من نشوة السماع بل من كمية البيرة المغشوشة التي يشربونها في تلك الملاهي الصاخبة.

ظاهرة مغنيات منفذ طربيل ، ظاهرة عجيبة وغريبة ، فأحدى قنواتها والتي تسمى قناة الشباب وهي تحمل ذات (اللكو) الذي كانت تضعنه قناة الشباب التي تم تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي لتشارك في البث اليومي القناة العراقية الأولى والثانية وفضائية العراق ، وهذه القناة التي مقرها عمان تتصرف بشكل غريب عندما تحجب تلك الأصوات النشاز عن شاشتها بدءا من الأول من محرم وحتى أربعينية الحسين ع ، فلا تبث سوى ردادت وقصائد باسم الكربلائي ومحاضرات الدكتور الوائلي وفي ليل محنة ابي الفضل طوال اليوم يصدح الرادود المرحوم وطن برائعته الشهيرة (انا أم البنين ودهري ذبني).

وبعد الأربعين تعود هذه القناة الى سابق عهدها مع صاحبات الكروش والحناجر الصدئة .

صورة النقيض هذا آتية من صورة المتغير العراقي وتناقضاته وغياب الرقيب الفنــــــــي الذي يجيز للأصوات الجميلة لتـــــــؤدي أغانــــــــــيها فيما ترمى بقية الأصوات الرديئة الى خيام العجر خارج حــــــــدود المدن او يذهبــــوا لأنس السكارى …!