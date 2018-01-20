المنتجات النفطية توزّع المادة بين المواطنين

بساتين كربلاء تعاني شح مياه السقي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

طالب أهالي ناحية الحيزات التابعة لمحافظة كربلاء وزارة الموارد المائية بإيجاد حلول سريعة وشاملة لأزمة المياه التي طالت مساحات زراعية تقدر بـ 15 الف دونم .

مؤكدين في أحاديث واسعة لـ (الزمان) أمس. أن ( أزمة المياه في قرية أبو روية ذات الكثافة السكانية العالية باتت مزمنة خلال فصل الصيف منذ إنجاز مشروع تبطين قناته الاروائية ) مشيرين الى ان (الحلول التي اتبعتها الوزارة في سبيل تجاوز المشكلة التي سببها الخلل في المشروع لم تكن كافية حيث قـــــــدمت حلول جزئية فقط ).

مشددين على ان ( المشكلة طالت أيضاً 6 مجمعات مائية التي كانت تعتمد على هذه القناة مسببة إرباكاً في عملها ).

وقال المزارع علي مكـــــــــصد أن ( عدم توفر حلول على ارض الواقع سيدفع الأهالي الى التظاهر مرة اخرى).

وأضاف أن ( فضل مشروع تبطين الجدول المغذي لقريتهم وعدم وصول كميات كافية من المياه قد تسبب بالعطش الشديد بحيث أصبحت القناة لا تزودنا بالمياه الا بمقدار ثلث الكمية التي كانت قبل تنفيذ المشروع).

فيما قال المزارع حسين شياط أن ( سبب ذلك يعود الى وجود عدة عيوب بالقياسات وخلل في المناسيب وقد نفذ المشروع بطريقة غير مدروسة).

وأضاف أن ( هناك خلل في التصميم والتنفيذ وأن شحة المياه كانت نتيجة حتمية لفشل بعض فقرات التنفيذ ).

مبيناً أن ( جهود الوزارة في حل هذه المشكلة كانت تقتصر في الضغط على الشركة المنفذة بمواصلة العمل فقط).

وتابع شياط قوله أن ( العمل قد مر بعدة توقفات طويلة حتى أنه لم ينفذ بشكل كامل ).

حل مشاكل

في حين أوضح المزارع علي عبود لـ ( الزمان) أمس أن الوزارة قد قامت في محاولة منها لحل المشكلة بتنفيذ مشروع نصب مضخات على نهري شط ملة وابو روية البالغ طولهما 11 كيلو متراً وكان احل ليس كافياً وما زالت القرية تشــــــكو العطش).

معرباً عن أمله ( بأن تقوم الوزارة بإيجاد حلول أكثر نجاحاً لحل الازمة التي طالت مساحات زراعية واسعة ). موضحاً ( لقد تم الاعتماد على المضخة في إيصا المياه الى الارض الزراعية التي تقدر بـ 3 دونمات من اصل 22 دوناً حيث كانت عامرة بأنواع المغروسات والمزروعـــــــــات قبل تنفيذ المشروع ).

مبيناً أن (أغلب أشجار النخيل قد أصابها الهــلاك بسبب العطش ).

مشيراً الى ان ( هذه المشكلة قد أنعكست على مياه الشرب حيث باتت لا تحصل على كميات كافية تسد احتياجات أهل القرية ).

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الموارد المائية في مجلس محافظة كربلاء جبار محسن جعاز لـ( الزمان) انه ( تم إعداد كشف بالتعاون مع مديرية صيانة الموارد المائية لتنفيذ مشروع توسيع وإعادة تأهيل جدول او روية والبالغ طوله 6 كيلو مترات وبكلفة 180 مليون دينار ).

مضيفاً أن ( تخصيصات امشروع من قبل مجلس المحافظة تهدف اى اصلاح بعض العيـــــــوب في تبطين القناة ) .

مشيراً الى ان ( الكشف أعد بدقة من قبل ملاك هندسي ). منوهاً الى ان ( المشروع سيحل أزمة شحة المياه في المنطقة ).

تجهيز نفط

على صعيد آخر أكدت مديرية المنتجات النفطية فرع المحافظة انه ( سيتم إطلاق الدفعة الثالثة لتوزيع منتوج النفط الابيض بين المواطنين بدءاً من 25 كانون الثاني الجاري.

فيما ( تم تهيئة المنافذ التجهيزية الحكومية والاهلية والبالغة 42 منفذاً بالاضافة الى الوكلاء الجوالين البالغ عددهم 115 وكيلاً من أجل تجهيز المواطنين بالحصة الوقودية بعد التنسيق مع مخاتير المناطق السكنية).

واوضح مسؤول الاعلام في المديرية حسين علي لـ ( الزمان) أمس. انه (تم تجهيز العوائل المسجلة ضمن قوائم وزارة التجارة في كربلاء وحسب البطاقة الوقودية رقم 2 بالاضافة الى إستمرار تجهيز الوجبة الثانية للعوائل التي لم تستلم مادة النفط الأبيض ولغاية كانون الثاني الجاري)

مؤكداً على ( إستمرار الفرع بتجهيز العوائل المهجرة والنازحة حسب البطاقة التموينية ولحين مباشرة محافظاتهم العمل بالبطاقة الوقودية ).