ضبط معاملات كمركية مزوّرة ومادة مخدّرة في منفذ الشلامجة

العراق والسعودية يتفقان على تطوير عرعر وجميمة الحدوديين

بغداد – قصي منذر

وقع العراق والسعودية على مذكرتي تفاهم تفضي الى تطوير منفذي عرعر وجميمة الحدوديين وتعزيز التعاون الكمركي بين البلدين، فيما تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط 14 معاملة كمركية مزورة ومادة مخدرة في منفذ الشلامجة. وقال بيان لقسم العلاقات والاعلام في المنافذ تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة كاظم العقابي ومدير عام الكمارك السعودي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني شاركا حفل توقيع مذكرتي التفاهم بين البلدين بشأن تطوير عرعر وجميمة الحدوديين وكذلك تعزيز التعاون الكمركي بين البلدين على هامش اجتماع المجلس التنسيقي المشترك).

تعاون مشترك

واكد العقابي ان (الاتفاقية تأتي إمتداداً للتعاون المشترك بين البلدين بما يُسهم في تسهيل حركة المسافرين و زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية لتعزيز التعاون المشترك)، موضحا ان (مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنافذ والكمارك السعودية وتحديد التزامات كل منهما فيما يتعلق بمشروع تطوير المنفذ). من جهتها اكدت وزارة التخطيط ان الوفد الحكومي الذي زار السعودية برئاسة الوزير سلمان الجميلي ناقش عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين . وقال بيان امس (الجانبين بحثا عددا من القضايا المهمة من بينها العمل على تأهيل عرعر وجميمة الحدوديين بالاضافة الى الاتفاق على تشكيل اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل اليه من تفاهمات واتفاقات بين البلدين). من جهته اكد الجميلي (وجود رغبة حقيقية بين البلدين لتعميق العلاقات وتمتينها من خلال تفعيل الجوانب الاستثمارية)، داعيا رجال الاعمال السعوديين الى (الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق ولاسيما أن هناك 157 مشروعا استثماريا استراتيجيا ومتوسطا). وكان الجميلي قد وصل على رأس وفد حكومي ضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التجارة والتعليم العالي والزارعة، بالاضافة الى رئيسي هيئة المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومدراء الهيئة العامة للكمارك ودائرة تخطيط القطاعات في التخطيط وكذلك مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزارء وممثل جمعية الهلال الاحمر العراقية الى السعودية لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فيما يخص التجارة والاستثمار.

منافذ حدودية

من جهة اخرى اعلنت المنافذ الحدودية عن ضبط 14 معاملة كمركية مزوره في منفذ الشلامجة الحدودي . وقال البيان ان (لجنة البحث والتحري التابعة للهئية تمكنت من ضبط 14 معاملة كمركية مزوره في المنفذ)، واضاف البيان انه (تم ضبط ايضا مادة مخدرة نوع ترياك بحوزة مواطن بنحو 6 ونصف غرامات تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء). الى ذلك القت قيادة شرطة محافظة المثنى القبض على مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص بمتهمة ممارسة التسليب. وذكر بيان لشرطة المحافظة امس إن (المجموعة قامت بتسليب احد المواطنين في منطقة ال معالي في المحافظة)، مشيرا الى ان (مديرية مكافحة الاجرام قامت بتشكيل فريق للتحقيق في تلك القضية والتمكن بعد جمع الأدلة من إلقاء القبض على هذه المجموعة التي اعترفت بالجريمة حيث تم إحالت أوراقهم إلى المحكمة المختصة).