عمليات الأنبار تواصل تفتيش ألبو ذياب وتعتقل تسعة من المشتبه بهم

العطواني يوجّه بتعويض ضحايا التفجيرات الأخيرة في بغداد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وجّه محافظ بغداد عطوان العطواني دائرة التعويضات الفرعية بتشكيل فرق ميدانية لزيارة الجرحى وعوائل الشهداء بغية استكمال الاجراءات الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية الاخيرة.وقال بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ ان العطواني (اوعز لدائرة التعويضات الفرعية التابعة لمحافظة بغداد بتشكيل فرق ميدانية لزيارة عوائل الشهداء وجرحى التفجيرات الارهابية التي تعرضت لها العاصمة في الايام القليلة الماضية وذلك لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة بتعويض المتضررين من الجرحى وذوي الشهداء وبأسرع وقت ممكن)، موضحاً ان المحافظ (وجّه دائرة التعويضات باستنفار كوادرها من اجل انجاز المعاملات التعويضية الخاصة بالمتضررين من جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والمتعلقة بالاضرار المادية والبشرية). واوضح البيان ان (عمل اللجان التعويضية الفرعية يسير بوتيرة متصاعدة عبر تحقيق نسب عالية من المعاملات المنجزة لضمان حقوق المواطنين من أهالي العاصمة). وفجر انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين نفسيهما الأثنين الماضي في ساحة الطيران في بغداد ما أسفر عن استشهاد 27 مدنياً وإصابة 102 آخرين وكشف مصدر في الشرطة عن اختطاف مدنيين اثنين خلال حادثين منفصلين في بغداد. واوضح المصدر في تصريح ان (مسلحين مجهولين اختطفوا مساء اليوم، مدني في منطقة جميلة شرقي بغداد، واقتادوه الى جهة مجهولة). واضاف ان (قوة امنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث) وبحسب المصدر نفسه فإن (مجموعة مجهولة اخرى اختطفت تحت تهديد السلاح شخصا بالقرب من منزله في منطقة البلديات)، من دون الادلاء بتفاصيل. من جهة اخرى، طالب وجهاء منطقة سبع قصور في بغداد برفع نقطة التفتيش الرئيسة في المنطقة بسبب إجراءاتها، وهددوا بإقامة اعتصام في حال عدم رفعها خلال اسبوع.ودعت الجوامع في المنطقة عبر مكبرات الصوت الأهالي إلى التظاهر لرفع السيطرة، فيما التقى ضابط السيطرة بالوجهاء ووعدهم بحل الموضوع.

اعتقال مشتبهين

وفي الانبار، اعتقلت قوة امنية تسعة من المشتبه بهم خلال عملية دهم وتفتيش في مدينة الرمادي. وقال مصدر امني في المحافظة في تصريح إن (قوة من الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من اعتقال تسعة من المشتبه بهم في منطقة البو ذياب) واضاف ان (القوات تواصل تطويق المنطقة في اطار عمليات التفتيش التي مازالت تجريها هناك). وكانت القوات الامنية قد بدأت الجمعة بعملية واسعة لتفتيش منطقة البو ذياب. الى ذلك، أعلن قائممقام قضاء حديثة في الأنبار مبروك حميد عن بدء القوات الأمنية حملة للقضاء على ما اسماه بـ(الظواهر السلبية) في حديثة. واكد حميد في تصريح إن (القوات الأمنية بدأت بحملة واسعة في حديثة للقضاء على الظواهر السلبية ومنها تعاطي الممنوعات والحبوب المخدرة).وأضاف أن (الحملة تتثمل بمتابعة تجمعات الشباب بالمقاهي والأسواق لمنع انتشار تلك الظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع). وفي محافظة صلاح الدين، تمكنت قوات الحشد الشعبي من قتل انتحاري من تنظيمي عصابات داعش خلال عملية امنية شرقي سامراء. وقال اعلام الحشد في بيان ان (قوات من الحشد الشعبي وبالتنسيق مع اللواء السابع عشر/ الشرطة الاتحادية قتلت انتحارياً بالقرب من شارع شيخ محمد في منطقة البو بدري شرقي سامراء بعد تلقيهم معلومات استخبارية)، ملفتاً الى أن (التنسيق العالي بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية مستمر ومثمر ويعود بنتائج جيدة). الى ذلك، اعلن مصدر أمني في نينوى عن مقتل مزارع على أيدي عناصر من داعش. وقال المصدر في تصريح إن (مسلحين من داعش هاجموا منزل مزارع في قرية البوسيف جنوب الموصل، ما أسفر عن مقتل المزارع بالحال). وأضاف المصدر أن (القوات الأمنية وأثناء قيامها بعملية إخلاء جثة القتيل، تعرضت لإطلاق نار من جانب عناصر التنظيم داخل القرية، وردت بالمثل، ما أسفر عن مقتل قائد المجموعة المهاجمة قبل ان تلوذ بالفرار).