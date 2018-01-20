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إتركوا عبارات الشجب وإتجهوا إلى الحلول – زيد الحلي

دائما تسحبنا ظواهر الاشياء الى تداعياتها، وننسى تحليلها، حتى اصبح هذا الامر سمة عراقية بامتياز … لن اعدد الظواهر التي جعلتنا نعيش في اجوائها، فهي كثيرة، ودلت على اننا كمجتمع ودولة، لا شأن لنا بحراك التقدم الذي لف العالم في كل جزئيات الحياة..

فحين تعرف شيئا من كل شيء، لا يعني انك دخلت بوابة المعرفة، لأنها ليست بابا واحدة، أو زقاقا معينا واضح المعالم، بل هي ذات اهمية جوهرية للحياة وتنطوي على قيمة شاسعة المدى، ومن الخطأ بمكان ان يجهر احدنا بالقول انه يدرك الحقيقة وانه سابر غور كل الاشياء.

وانني حين اتمعن بطروحات “بعض” التحليلات الاعلامية التي اعقبت جريمة ساحة الطيران ببغداد مؤخرا، اجد انهم، يشرقون و يغربون في شتى الاتجاهات، فهم يدعون (بوابة علم واستشراف) بينما هم اقرب الى سراب الحقيقة، يتذبذبون في الرؤى والمواقف.

لستُ هنا بموقع النصح، فأنا اعلامي، ربما اخطأ مرة وانجح مرة اخرى، لكني اشير الى ظاهرة كثرة التحليلات غير المنطقية التي تتحدث بأسلوب سوداوي يشجع على الانطوائية والنكوص، اقرب الى اليأس منه الى الأمل، يؤدي الى التردد والشك، وعدم القدرة على ضبط النفس، وضعف العزيمة !

عشرات الشهداء، انتقلوا الى عليين .. من بينهم شباب تركوا محافظاتهم من اجل لقمة عيش متواضعة، تثمر يوما، وتغيب اياما، بعضهم يحملون شهادات البكالوريوس، لم يجدوا وظيفة، فحملتهم حاجات أسرهم الى ساحة الطيران، منتظرين حظهم في العثور على اجرة يوم، تسد بعضاً من جوع .. هل تساءلنا : لم يأتي شباب المحافظات بحثا عن عمل بسيط بأجر يومي في بغداد؟ .. اليس بالإمكان توفير فسحة عمل في محافظاتهم، لاسيما ان اجورهم في بغداد تستنزفها الفنادق والطعام الخ .. أكيد انهم يرتضون في محافظاتهم، وبين أهلهم، بأجور تسد الرمق فقط، وهذا امر مقدور عليه، في ظل الاخبار التي نسمعها يوميا عن مشاريع بناء واعمار في هذه المحافظة او تلك … وبالنسبة للباحثين الاخرين عن عمل في البناء وحمل الطابوق والحصى والرمل، الا يمكن البحث لهم عن وسيلة اخرى من قبل الحكومة، توفر الاجر الشحيح الذي يتقاضونه في الـ (مسطر) الذي يتوجهون اليه منذ غبش الصباح .. ويبقون منتظرين، ثم يتحولون الى سعاة راكضين، حالما تقف قربهم حافلة يبحث سائقها عن عاملين او اكثر لترميم محل او بيت ..

الدولة، رغم ظرفها الراهن، مسؤولة عن رعاية المواطنين .. فليس من المنطق ان نجعل من الباحثين عن فرصة عيش بسيطة … لقمة سهلة للمجرمين والقتلة .. نأمل ان نبتعد ترديد عبارات الشجب والاستنكار فقط، ونتجه الى صوب المطالبة بالحلول والمقترحات، فجمال العقل بالحلول، وجمال المقترحات بالصدق.

Z_alhilly@yahoo.com