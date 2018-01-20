كلام أبيض

نقد المجتمع أم نقد السلطة؟ – جليل وادي

الذي فهمته من (البوست) الذي نشره الشاعر صلاح حسن في موقع الفيسبوك، وقال فيه (نقد المجتمع قبل نقد السلطة هو ما ينبغي ان نناقشه الآن)، ما فهمته ان خللا بنيويا يسود المجتمع والسلطة في الراهن العراقي، ما أسهم في توقف عملية النمو، ووسع من مساحة الجهل والتخلف، الأمر الذي عقد السُبل التي يفترض المضي على وفقها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بالبلاد، وردم الفجوة المتسعة مع الاخر الذي كان يعيش في وسطه صاحب القول.

واذا كنت متفقا معه في المضمون الكامن الذي انطوت عليه العبارة والمتمثل بوجود خلل بنيوي، بالمقابل اختلف معه في ان ما يستوجب المناقشة الان هو نقد السلطة قبل نقد المجتمع، ذلك ان المجتمع ضحية السلطة، فلا يمكن للمجتمع ان يكون متحضرا، بينما السلطة لم تقم بوظيفتها، ولم تتمكن مؤسساتها التربوية والتعليمية من تحرير المجتمع من الجهل وما خلفه من أمراض اجتماعية تكاد تكون مزمنة.

ان مراجعة تاريخية للسلطة في العراق منذ تأسيس الدولة حتى الان تكشف عن هشاشة وارتباك النظام السياسي الذي استندت اليه، نظام لم يضع نصب عينيه حتميات التطور او ما بلغته المجتمعات الاخرى من مواقع متقدمة في السلم الحضاري، وظلت السلطة مهووسة بالماضي بفهم قاصر للهوية، ولم تتوافر على ايمان حقيقي بالثقافة المعاصرة، وظلت في غالب أوقاتها ترفع هذه الثقافة شعارا تختبىء خلفه لرسم صورة غير واقعية عنها، في حين استعانت بأدوات معينة تدغدغ فيها مشاعر الجماهير للبقاء في السلطة، كالاستعانة بالدين او العشيرة او الطائفة او القومية . وبذلك جذرت من حيث تقصد او لا تقصد حالة الجهل،لان البقاء في السلطة ظل على الدوام هو الهدف بصرف النظر عن الاثمان التي تدفع لأجله.

وعليه لا يمكن بحال ان نحمّل المجتمع ما يقاسيه من واقع بائس، يبدو معه الحال عصيا على التغيير، حتى ظن البعض ان التغيير ميؤوس منه في ظل سلطة ترى في التنوير تقاطعا مع ايديولوجيتها التي تتطلع الى تعميمها على المجتمع بوصفها حقيقة غير قابلة للجدل، بل وتنّصب نفسها وصية عليه، وتريده ان يتشكل على وفق تصوراتها، مع ان الوصاية في جوهرها تعني مصادرة الحريات.

ان السلطة من انتاج المجتمع، تأخذ شكلها ومضمونها من خصائصه وسماته، ولا خلاف على ذلك اطلاقا بدلالة ان طبيعة السلطة في العراق لم يختلف مضمونها بالرغم من مضي عقد ونصف على العملية السياسية التي أعقبت تغيير النظام السابق، من ذلك نقول ان انتاج سلطة مستنيرة تستوجب مجتمعا متحضرا، وذلك لن يكون مالم تمارس السلطة وظيفتها التعليمية، بما يحرر المجتمع من هيمنة القبيلة والطائفة بوصفهما نظاما ثقافيا، والانتقال به الى مستوى ثقافي متقدم متمثلا بالدولة، وبغير ذلك يبقى المجتمع والدولة يراوحان في المكان ذاته لمدة ليست بالقصيرة.

والسؤال الأهم : هل بمقدور السلطة ان تتخلص من نزعاتها الضيقة لممارسة دور تنويري يقتضيه عالمنا المعاصر، وهل بامكان المجتمع ان يتحرر ذاتيا مما هو فيه من تخلف وجهل، لا أظن ذلك، وهنا يبرز دور النخبة المؤمنة بالدولة المدنية للقيام بالنقد الموضوعي للسلطة بغية الوقوف على مواطن الخلل في بنيتها، والتعرف الى الآليات الكفيلة بتعديل مسارها نحو هدف تنمية المجتمع والارتقاء به، بحكم ان آليات التغيير بيد السلطة وليست بيد المجتمع.

واذا كانت التجربة قد بلورت وعيا لدى المجتمع بأن النزعات الضيقة قد أحكمت أطواقها على السلطة الراهنة، وان التغيير المنشود بات بعيد المنال، بالمقابل ما زال المجتمع يجهل الكيفيات التي من شأنها انتاج سلطة تتوافق مع تطلعاته، فتراه يتخبط في خياراته السياسية، ويصرخ متألما من سلطة انتجها بنفسه مرات عديدة من دون ان يعي ذلك، فالوعي بالمستقبل اشكالية مزدوجة لدى السلطة والمجتمع.

ديالى