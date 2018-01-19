النزاعات العشائرية المسلّحة تهدد الأمن والنفط في جنوب العراق

البصرة‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬تندلع‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬وآخر‭ ‬اشتباكات‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬عشائر‭ ‬تقطن‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬خاصة‭ ‬وجنوبي‭ ‬العراق‭ ‬عامة‭ ‬لاسباب‭ ‬عديدة‭ . ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬التقاليد‭ ‬العشائرية‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬النزاعات‭ ‬الشائعة‭ ‬بين‭ ‬العشائر‭ ‬العراقية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستوعب‭ ‬حجم‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬عقد‭ ‬الصلح‭ ‬بين‭ ‬العشائر‭ ‬المتقاتلة‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الخطير‭ ‬هو‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬فتاكة‭ ‬منها‭ ‬الهاون‭ ‬والرشاشات‭ ‬الثقيلة‭ ‬والدوشكات‭ .‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬داود‭ ‬سلمان،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬قوله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬الرصاص‭ ‬هي‭ ‬السائدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬حيث‭ ‬راقب‭ ‬بصمت‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬نزاعات‭ ‬بين‭ ‬عشائر‭ ‬قريته‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬أصيب‭ ‬أحد‭ ‬أبنائه‭ ‬برصاصة‭ ‬طائشة،‭ ‬فقرر‭ ‬الرحيل‭. ‬وتنشب‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬الجنوبية‭ ‬نزاعات‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬العشائر‭ ‬الست‭ ‬أو‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭. ‬وبفعل‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬أبرياء‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬ثأر،‭ ‬تقف‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬حياد‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭. ‬أدمت‭ ‬تلك‭ ‬النزاعات‭ ‬وعمليات‭ ‬فضها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭. ‬ولكن،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة،‭ ‬هو‭ ‬تعبئة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬للحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فشعرت‭ ‬العائلات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬نارين‭ ‬بإهمال‭ ‬متزايد‭. ‬يقول‭ ‬سلمان‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العائلات‭ ‬المسالمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬العيش‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ ‬والأحياء‭ ‬حيث‭ ‬تحول‭ ‬المعارك‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الأوتوماتيكية‭ ‬والرشاشة‭ ‬‮«‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬ساحة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬أحد‭ ‬النزاعات،‭ ‬أصيب‭ ‬علي‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬نجل‭ ‬سلمان‭ ‬برصاصة‭ ‬طائشة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬أثناء‭ ‬وقوفه‭ ‬أمام‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭. ‬ومذاك‭ ‬الحين،‭ ‬انتقلت‭ ‬العائلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬القبلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المحافظة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬الوالد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬تنشب‭ ‬أحيانا‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬أو‭ ‬مسائل‭ ‬شرف،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬أي‭ ‬مساعدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬السكان‭. ‬يوضح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬غانم‭ ‬حميد‭ ‬صالح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ (…) ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬المعارك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬شيء‭ ‬يحميها،‭ ‬عكس‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬آليات‭ ‬مصفحة‭ ‬ومدرعة‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يحاول‭ ‬هؤلاء‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬لكن‭ ‬رفاقا‭ ‬لهم‭ ‬يرفضون،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الثأر،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬غالبية‭ ‬منهم‭ ‬هم‭ ‬أبناء‭ ‬عشائر‭.‬

ولذلك،‭ ‬يرى‭ ‬المهندس‭ ‬حيدر‭ ‬علي‭ ‬السعد‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬يكون‭ ‬باستقدام‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البصرة‭ ‬‮«‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬علاقات‭ ‬عشائرية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬دورها‮»‬‭. ‬ويدعو‭ ‬السكان‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬ضبط‭ ‬الأسلحة،‭ ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬بانتظام‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬غلب‭ ‬الترسانة‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭.‬

ويلفت‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬البصرة‭ ‬لشؤون‭ ‬العشائر‭ ‬الشيخ‭ ‬عباس‭ ‬الفضلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العشائر‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬عند‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1991،‭ ‬وخلال‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬

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وفي‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬حيث‭ ‬تتواجد‭ ‬مقار‭ ‬لشركات‭ ‬أجنبية‭ ‬عدة‭ ‬ومصاف‭ ‬كثيرة،‭ ‬فإن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬تؤدي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬عمل‭ ‬تلك‭ ‬الشركات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬البصرة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬جميل‭ ‬الشمري‭.‬

ويقول‭ ‬الشمري‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬نزاع‭ ‬عشائري،‭ ‬ينقطع‭ ‬الشارع‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أشغالهم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬اعتداءات‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‮»‬‭.‬

العطوة‮»‬‭ ‬و»الفصل

يرى‭ ‬السعد‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ ‬هي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬العقلية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬إدانة‭ ‬مثيري‭ ‬النزاعات‭ ‬العشائرية‭ ‬والمجرمين،‭ ‬اجتماعيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدانوا‭ ‬قضائيا‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬المدرس‭ ‬سعدون‭ ‬جاسم‭ ‬العلي‭ (‬46‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬القانون‭ ‬وقصوره‭ ‬في‭ ‬إنصاف‭ ‬المتنازعين‭ ‬وعدم‭ ‬ملاحقة‭ ‬مرتكبي‭ ‬المخالفات‭ ‬‭(…) ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬النزاعات‮»‬‭.‬

لتلك‭ ‬الأسباب،‭ ‬انضم‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الزيداوي‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬العشائرية‭ ‬التابعة‭ ‬لقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬البصرة‭. ‬ففي‭ ‬البصرة،‭ ‬العشائر‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬النزاعات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭.‬

فعند‭ ‬وقوع‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬عشيرتين،‭ ‬يتطور‭ ‬من‭ ‬خصام‭ ‬إلى‭ ‬خلاف‭ ‬يودي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬وحين‭ ‬تتأزم‭ ‬الأمور‭ ‬بسبب‭ ‬تشنج‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬والسعي‭ ‬للثأر،‭ ‬تتدخل‭ ‬عشائر‭ ‬أخرى‭ ‬للحل‭ ‬بمنح‭ ‬‮«‬عطوة‮»‬‭ ‬أي‭ ‬هدنة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬حل‭.‬

بعدها،‭ ‬يجلس‭ ‬الطرفان‭ ‬المتنازعان‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬أو‭ ‬منزل‭ ‬شيخ‭ ‬عشيرة‭ ‬المقتول‭ ‬مع‭ ‬وجهاء‭ ‬محايدين،‭ ‬ويبدأ‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬العشائري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬ينتهي‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬رحيل‭ ‬أهل‭ ‬القاتل‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭.‬

يقول‭ ‬الزيداوي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬تمكنت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬‮«‬معالجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬176‭ ‬مشكلة‭ ‬عشائرية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يشير‭ ‬ناشر‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬إنسايد‭ ‬إيراكي‭ ‬بوليتيكس‮»‬‭ ‬والمتخصص‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العراقية‭ ‬كيرك‭ ‬سويل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الأمني‭ ‬الأكبر‭ ‬داخلي‭. ‬البصرة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬عنف‭ ‬عشائري‭ ‬كبيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مافيا‮»‬‭.‬