لبنان: كشف مخطط هجمات وعمليات اخفاء لقادة داعش الهاربين من العراق وسوريا

بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬أحبطت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬مخططا‭ ‬لمهاجمة‭ ‬أماكن‭ ‬عبادة‭ ‬ومبان‭ ‬حكومية‭ ‬خلال‭ ‬الاعياد‭ ‬السابقة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبناني‭ ‬نهاد‭ ‬المشنوق‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬المشنوق‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ان‭ ‬شعبة‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬اللبنانية‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬على‭ ‬قيادي‭ ‬عسكري‭ ‬ينتمي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬قيادة‭ ‬التنظيم‭ ‬كلفت‭ ‬هذا‭ ‬القائد‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬ابو‭ ‬جعفر‭ ‬العراقي‭ ‬باقامة‭ ‬شبكة‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭.‬

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬المهمات‭ ‬المنوطة‭ ‬بالشبكة‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬الهجمات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬القيام‭ ‬باستضافة‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬داعش‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬نفسها‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العملية‭ ‬او‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬أبو‭ ‬جعفر‭.‬

لكن‭ ‬المشنوق‭ ‬اوضح‭ ‬انه‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬تواصلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬جعفر‭ ‬عبر‭ ‬مصدر‭ ‬‮«‬متطوع‮»‬‭ ‬استأجر‭ ‬له‭ ‬منزلا‭ ‬وثبتت‭ ‬فيه‭ ‬اجهزة‭ ‬مراقبة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبناني‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬انها‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬توقف‭ ‬فيها‭ ‬شخصا‭ ‬بهذه‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬اشهر‭ ‬لمعرفة‭ ‬مخططات‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاعياد‭ ‬وتستهدف‭ ‬اماكن‭ ‬العبادة‭ ‬والمقرات‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬المشنوق‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ان‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬كما‭ ‬شرحنا،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‮»‬‭. ‬يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬اعلن‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬بعد‭ ‬استيلائه‭ ‬على‭ ‬اراض‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬البلدين،‭ ‬لكن‭ ‬جهاديين‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭ ‬كانوا‭ ‬متمركزين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات،‭ ‬وتبنوا‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وبث‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الجمعة‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬أوضح‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬عملت‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لاستدراج‭ ‬أبو‭ ‬جعفر‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬بمساعدة‭ ‬سلطات‭ ‬عربية‭ ‬ودولية‭.‬

وقام‭ ‬المصدر‭ ‬الوسيط‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدريبه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬باستئجار‭ ‬شقة‭ ‬للمدعو‭ ‬أبو‭ ‬جعفر‭ ‬حيث‭ ‬التقاه‭ ‬فيها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬

وتم‭ ‬بث‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الشقة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭.‬

وادعى‭ ‬أبو‭ ‬جعفر‭ ‬انه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬واجابوا‭ ‬بإنهم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بامكانهم‭ ‬تزويده‭ ‬باحزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬وأسلحة‭ ‬آلية‭. ‬وذكر‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالعملية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬