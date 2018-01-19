مصدر أمني يكشف لـ ( الزمان) أسرار إطاحة رئيس المخابرات المصرية

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة جانباً من أسرار الاطاحة بخالد فوزي رئيس المخابرات المصرية وتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس السيسي للقيام بتلك المهمة ، لحين تعيين رئيس مخابرات جديد.
وأكد المصدر انّ هناك سبباً رئيسيا ً فى الاطاحة بخالد فوزي وهما تعسر ملف المصالحة بين فتح وحماس بعد ان لعب دوراً كبيراً فى انجازه، اما السبب الاخر فهو قضية تسريبات ضابط المخابرات الذي ثبت انه مزيف، الى عدد من الاعلاميين والفنانه يسرا لتوجيه الرأي العام للتسليم بالقرارالامريكى باعتبار القدس عاصمة اسرائيل . وعن شخصية عباس كامل اكد هيثم الخطيب رئيس ائتلاف شباب ثوره يناير وأحد المقربين من المجلس العسكري فى ذلك الوقت انّ عباس كامل يعد اكثر الشخصيات تاثيراً على الرئيس السيسي وانه ياخذ بمشورته فى كثير من الامور كما ان شخصيته تتميز بالعنف والصرامة. فى السياق ذاته كشفت التحقيقات الاولية فى قضية التسريبات المزيفة انّ الضابط المزيف الذي قام باجراء المكالمات المزعومة هو الاعلامي الاخواني سامي كمال الدين والذي يعد من الشباب حديثي العهد بالجماعه حيث ارتبط اسمه بالتنظيم عقب ثورة يناير،وكان يعمل بجريدة الاهرام العربي وكان الشخص الوحيد الذى قام بتصوير الحادث الارهابي لتفجير ميدان عبد المنعم ثم توطدت علاقته بالاخوان ،وسافر بعد سقوط نظام الاخوان الى تركيا وعمل بقناة الشرق المعارضة . فيما اكد الكاتب الصحفى احمد رفعت ان جماعة الاخوان كلفت كوادرها ومنهم سامي كمال الدين لتجهيز فيديوهات اخرى لتشويه صورة النظام قبل الانتخابات الرئاسية