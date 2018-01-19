مصدر أمني يكشف لـ ( الزمان) أسرار إطاحة رئيس المخابرات المصرية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬الاطاحة‭ ‬بخالد‭ ‬فوزي‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وتعيين‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬للقيام‭ ‬بتلك‭ ‬المهمة‭ ‬،‭ ‬لحين‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬مخابرات‭ ‬جديد‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬سبباً‭ ‬رئيسيا‭ ‬ً‭ ‬فى‭ ‬الاطاحة‭ ‬بخالد‭ ‬فوزي‭ ‬وهما‭ ‬تعسر‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬فى‭ ‬انجازه،‭ ‬اما‭ ‬السبب‭ ‬الاخر‭ ‬فهو‭ ‬قضية‭ ‬تسريبات‭ ‬ضابط‭ ‬المخابرات‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬انه‭ ‬مزيف،‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬والفنانه‭ ‬يسرا‭ ‬لتوجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬للتسليم‭ ‬بالقرارالامريكى‭ ‬باعتبار‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬اسرائيل‭ . ‬وعن‭ ‬شخصية‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬اكد‭ ‬هيثم‭ ‬الخطيب‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬شباب‭ ‬ثوره‭ ‬يناير‭ ‬وأحد‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬انّ‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬يعد‭ ‬اكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬تاثيراً‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وانه‭ ‬ياخذ‭ ‬بمشورته‭ ‬فى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬شخصيته‭ ‬تتميز‭ ‬بالعنف‭ ‬والصرامة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الاولية‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬التسريبات‭ ‬المزيفة‭ ‬انّ‭ ‬الضابط‭ ‬المزيف‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬باجراء‭ ‬المكالمات‭ ‬المزعومة‭ ‬هو‭ ‬الاعلامي‭ ‬الاخواني‭ ‬سامي‭ ‬كمال‭ ‬الدين‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬حديثي‭ ‬العهد‭ ‬بالجماعه‭ ‬حيث‭ ‬ارتبط‭ ‬اسمه‭ ‬بالتنظيم‭ ‬عقب‭ ‬ثورة‭ ‬يناير،وكان‭ ‬يعمل‭ ‬بجريدة‭ ‬الاهرام‭ ‬العربي‭ ‬وكان‭ ‬الشخص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذى‭ ‬قام‭ ‬بتصوير‭ ‬الحادث‭ ‬الارهابي‭ ‬لتفجير‭ ‬ميدان‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ثم‭ ‬توطدت‭ ‬علاقته‭ ‬بالاخوان‭ ‬،وسافر‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الاخوان‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬وعمل‭ ‬بقناة‭ ‬الشرق‭ ‬المعارضة‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفى‭ ‬احمد‭ ‬رفعت‭ ‬ان‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬كلفت‭ ‬كوادرها‭ ‬ومنهم‭ ‬سامي‭ ‬كمال‭ ‬الدين‭ ‬لتجهيز‭ ‬فيديوهات‭ ‬اخرى‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية