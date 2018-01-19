تركيا تتلقى الضوء الأخضر من روسيا لشن هجومها على عفرين

اسطنبول- توركان اسماعيل
أعلن وزير الدفاع التركي الجمعة ان تركيا ستشن بالفعل هجوما ضد مدينة عفرين الكردية في شمال سوريا والتي تقصفها المدفعية التركية منذ عدة ايام.
وقال نور الدين جانيكلي في مقابلة مع تلفزيون «الخبر» ان «هذه العملية ستنفذ (…) سيتم القضاء على الشبكات والعناصر الارهابية في شمال سوريا. ليس هناك من حل آخر». وفي موازاة تهديدها بهجوم، اوفدت الحكومة التركية الخميس قائد جيشها ورئيس جهاز استخباراتها الى موسكو للحصول على موافقة روسيا التي تنشر قوات في عفرين في مهمة «مراقبة».
شهدت مناطق عدة تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا تظاهرات حاشدة الخميس تنديداً بتلويح تركيا بشن هجوم وشيك على مدينة عفرين، ردد خلالها المشاركون هتافات وشعارات مناوئة لأنقرة.
واضاف ان «العملية بدأت بحكم الامر الواقع» في اشارة الى ضربات المدفعية التي يقوم بها الجيش التركي منذ ايام على مواقع كردية في سوريا.
ويأتي ذلك فيما تنتقد تركيا بشدة الخطة التي اعلنها الاحد التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 الف عنصر في شمال سوريا.
وستضم هذه القوة بشكل خاص عناصر من قوات سوريا الديموقراطية، وهو تحالف من قوات كردية وعربية، تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونها الرئيسي.
وردا على الاعلان عن تشكيل القوة الحدودية، اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا الاسبوع ان هجوما سيطلق هذا الاسبوع على عفرين، المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وتصنف أنقرة، التي تخشى اقامة حكم كردي ذاتي على حدودها، وحدات حماية الشعب وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي في سوريا، منظمة «ارهابية».
وارسلت انقرة في الايام الماضية الى المنطقة الحدودية عدة قوافل مدرعات وقطع مدفعية.
وبحسب وكالة الانباء التركية دوغان فان حوالى عشرين حافلة تقل مقاتلين من المعارضة السورية عبرت الجمعة الحدود من تركيا متوجهة الى اعزاز، المدينة الواقعة على بعد 20 كلم شمال شرق عفرين والخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة مدعومة من أنقرة.
من جانب آخر قصفت المدفعية التركية الجمعة مجددا مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، ردا على نيران مصدرها الجانب الاخر من الحدود كما افادت وكالة انباء الاناضول التركية.