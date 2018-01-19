تركيا تتلقى الضوء الأخضر من روسيا لشن هجومها على عفرين

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬ستشن‭ ‬بالفعل‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬تقصفها‭ ‬المدفعية‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬ايام‭.‬

وقال‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬جانيكلي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬الخبر‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستنفذ‭ (…) ‬سيتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬والعناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬موازاة‭ ‬تهديدها‭ ‬بهجوم،‭ ‬اوفدت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الخميس‭ ‬قائد‭ ‬جيشها‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬استخباراتها‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬مراقبة‮»‬‭.‬

شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬الخميس‭ ‬تنديداً‭ ‬بتلويح‭ ‬تركيا‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين،‭ ‬ردد‭ ‬خلالها‭ ‬المشاركون‭ ‬هتافات‭ ‬وشعارات‭ ‬مناوئة‭ ‬لأنقرة‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬بدأت‭ ‬بحكم‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬ضربات‭ ‬المدفعية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬تنتقد‭ ‬تركيا‭ ‬بشدة‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الاحد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتشكيل‭ ‬قوة‭ ‬حدودية‭ ‬قوامها‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وستضم‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬تشكل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬مكونها‭ ‬الرئيسي‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬القوة‭ ‬الحدودية،‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬ان‭ ‬هجوما‭ ‬سيطلق‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬عفرين،‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وتصنف‭ ‬أنقرة،‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬اقامة‭ ‬حكم‭ ‬كردي‭ ‬ذاتي‭ ‬على‭ ‬حدودها،‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬وهي‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭.‬

وارسلت‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬عدة‭ ‬قوافل‭ ‬مدرعات‭ ‬وقطع‭ ‬مدفعية‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬التركية‭ ‬دوغان‭ ‬فان‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬عبرت‭ ‬الجمعة‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬اعزاز،‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭ ‬والخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قصفت‭ ‬المدفعية‭ ‬التركية‭ ‬الجمعة‭ ‬مجددا‭ ‬مواقع‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬نيران‭ ‬مصدرها‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬كما‭ ‬افادت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭.‬