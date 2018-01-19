شاب عراقي ينفي ضلوعه في محاولة تفجير قطار بلندن

لندن‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬‭ ‬نفى‭ ‬شاب‭ ‬عراقي‭ ‬الجمعة‭ ‬ضلوعه‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تفجير‭ ‬قطار‭ ‬انفاق‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬ويواجه‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬اتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬القتل‭ ‬والتسبب‭ ‬بانفجار‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬بارسونز‭ ‬غرين‭. ‬ومثل‭ ‬حسن‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬اعتقاله‭. ‬وتعد‭ ‬الجالية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الجاليات‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬هدوءاً‭ ‬وارتكابا‭ ‬للمشاكل‭ ‬والانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬الذروة،‭ ‬تسبب‭ ‬بحروق‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬فيما‭ ‬جرح‭ ‬آخرون‭ ‬بسبب‭ ‬التدافع‭ ‬الذي‭ ‬اعقب‭ ‬الحادثة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المترو‭ ‬المزدحم‭. ‬وعولج‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬عقب‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتسبب‭ ‬بخسائر‭ ‬فادحة‭ ‬لو‭ ‬انفجرت‭ ‬العبوة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

ووضعت‭ ‬العبوة‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬بلاستيك‭ ‬وكانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الغرامات‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مسامير،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬احد‭ ‬المدعين‭ ‬العامين‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬محاكمة‭ ‬سابقة‭.‬

‭ ‬والانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬بارسونز‭ ‬غرين،‭ ‬الحي‭ ‬الهادئ‭ ‬والراقي،‭ ‬كان‭ ‬خامس‭ ‬هجوم‭ ‬ارهابي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وتبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

واعتقل‭ ‬حسن‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬التفجير‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعرف‭ ‬عليه‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬دوفر‭ ‬للعبارات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬بريطانيا‭.‬

وكان‭ ‬حسن‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬ساري‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬لندن،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬ابويه‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وستبدأ‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬اخرى‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬اسبوعين‭.‬