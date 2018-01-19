شاب عراقي ينفي ضلوعه في محاولة تفجير قطار بلندن

لندن- الزمان : نفى شاب عراقي الجمعة ضلوعه في محاولة تفجير قطار انفاق في لندن العام الماضي ما ادى الى اصابة 30 شخصا بجروح. ويواجه احمد حسن (18 عاما) اتهامات بمحاولة القتل والتسبب بانفجار خلال هجوم وقع في 15 ايلول/سبتمبر الماضي في محطة بارسونز غرين. ومثل حسن امام محكمة في لندن عبر اتصال فيديو من السجن حيث يتم اعتقاله. وتعد الجالية العراقية من اكثر الجاليات العربية والاسلامية هدوءاً وارتكابا للمشاكل والانفجار الذي وقع في ساعة الذروة، تسبب بحروق لعدد من الركاب فيما جرح آخرون بسبب التدافع الذي اعقب الحادثة للخروج من المترو المزدحم. وعولج 30 شخصا في المستشفيات عقب الانفجار الذي كان يمكن ان يتسبب بخسائر فادحة لو انفجرت العبوة بشكل كامل.
ووضعت العبوة في كيس بلاستيك وكانت تحتوي على مئات الغرامات من المتفجرات اضافة الى مسامير، بحسب ما ذكر احد المدعين العامين خلال جلسة محاكمة سابقة.
والانفجار الذي وقع في بارسونز غرين، الحي الهادئ والراقي، كان خامس هجوم ارهابي في بريطانيا خلال 6 أشهر وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
واعتقل حسن بعد يوم على التفجير بعد ان تعرف عليه ضابط في مرفأ دوفر للعبارات في جنوب شرق بريطانيا.
وكان حسن يقيم في ساري الى الجنوب من لندن، وقال ان ابويه قتلا في العراق.
وستبدأ المحاكمة في 5 آذار/مارس بعد جلسة استماع اخرى مقررة في 23 شباط/فبراير، ومن المقرر ان تستمر اسبوعين.