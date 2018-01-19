في العالم ، حيث تسود ديمقراطيات حقيقية في تداول السلطة ، يكون لزاماً على الحزب الفائز تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلنه وفازعلى أساسه . وتكون برامج المتنافسين متفاوتة دائماً من زاوية التخصص في أولويات بناء الدول وتطويرها ورفاهية شعوبها .
في العراق يوجد انفصام بين وعود مرحلة ماقبل الانتخابات وبين مابعدها في السلطة . وأسميها هنا مرحلة وعود وليست مرحلة برامج، لأنّ البرنامج الانتخابي نتاج عمليات مناقشة وانسجام طويلة بين أطراف الفريق الانتخابي الواحد وهو تعبير عن رؤية ، في حين إنّ السائد في العراق شيء آخر مختلف ،ولا يخضع لأية تسمية متداولة في علم السياسة.
وحتى بعد ظهور( نتائج) الانتخابات ، تعقد التحالفات على أساس المصالح الحزبية والفئوية وليس بحسب مصالح الوطن العليا .
الأهم من ذلك كله هو انّ نتيجة الانتخابات الكتلوية معروفة ومحسومة سلفاً ، وهناك احتمالات واردة للتنافس بين شخصيات داخل التكوين الكتلوي الواحد ، وذلك لا يقدم ولا يؤخر في إقامة تحالفات تشكيل الحكومة لاحقاً . فالأغلبية العددية أو الاغلبية السياسية المرتبطة بها محسومة ، من دون الحاجة للف والدوران ، وكل ما يجري وسيجري هو اعطاء شرعية جديدة لوجوه قديمة أو ادامة شرعية قديمة .
الوضع لا يخرج عن هذا التوصيف ما لم تقم في العراق أحزاب ذات عقائد وطنية راسخة تتنافس على أساس برامجها الكبرى ، وهذه الاحزاب لا يمكن أن تزيد عن خمسة أو سبعة احزاب تتوافر فيها تلك الشروط التي أعرف حق اليقين إنها ضرب من الخيال ، ولن يكون لتلك الاحزاب وجود في بلدنا .
فاتح عبدالسلام
رئيس التحرير – طبعة لندن