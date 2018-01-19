في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسود‭ ‬ديمقراطيات‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬السلطة‭ ‬،‭ ‬يكون‭ ‬لزاماً‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬الفائز‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامجه‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬وفازعلى‭ ‬أساسه‭ . ‬وتكون‭ ‬برامج‭ ‬المتنافسين‭ ‬متفاوتة‭ ‬دائماً‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬أولويات‭ ‬بناء‭ ‬الدول‭ ‬وتطويرها‭ ‬ورفاهية‭ ‬شعوبها‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يوجد‭ ‬انفصام‭ ‬بين‭ ‬وعود‭ ‬مرحلة‭ ‬ماقبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬وبين‭ ‬مابعدها‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ . ‬وأسميها‭ ‬هنا‭ ‬مرحلة‭ ‬وعود‭ ‬وليست‭ ‬مرحلة‭ ‬برامج،‭ ‬لأنّ‭ ‬البرنامج‭ ‬الانتخابي‭ ‬نتاج‭ ‬عمليات‭ ‬مناقشة‭ ‬وانسجام‭ ‬طويلة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الفريق‭ ‬الانتخابي‭ ‬الواحد‭ ‬وهو‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إنّ‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬مختلف‭ ‬،ولا‭ ‬يخضع‭ ‬لأية‭ ‬تسمية‭ ‬متداولة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬السياسة‭.‬

وحتى‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭( ‬نتائج‭) ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬تعقد‭ ‬التحالفات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المصالح‭ ‬الحزبية‭ ‬والفئوية‭ ‬وليس‭ ‬بحسب‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬العليا‭ .‬

الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الكتلوية‭ ‬معروفة‭ ‬ومحسومة‭ ‬سلفاً‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬احتمالات‭ ‬واردة‭ ‬للتنافس‭ ‬بين‭ ‬شخصيات‭ ‬داخل‭ ‬التكوين‭ ‬الكتلوي‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬ولا‭ ‬يؤخر‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬تحالفات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬لاحقاً‭ . ‬فالأغلبية‭ ‬العددية‭ ‬أو‭ ‬الاغلبية‭ ‬السياسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬محسومة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للف‭ ‬والدوران‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬وسيجري‭ ‬هو‭ ‬اعطاء‭ ‬شرعية‭ ‬جديدة‭ ‬لوجوه‭ ‬قديمة‭ ‬أو‭ ‬ادامة‭ ‬شرعية‭ ‬قديمة‭ .‬

الوضع‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التوصيف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أحزاب‭ ‬ذات‭ ‬عقائد‭ ‬وطنية‭ ‬راسخة‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬برامجها‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬الاحزاب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬سبعة‭ ‬احزاب‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬تلك‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬أعرف‭ ‬حق‭ ‬اليقين‭ ‬إنها‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬الخيال‭ ‬،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬لتلك‭ ‬الاحزاب‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ .‬

فاتح عبدالسلام

رئيس التحرير – طبعة لندن