تحذير من مشاكل التبول لدى الرجال

برلين ـ الزمان: حذّر معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي من أن مشاكل التبول لدى الرجال، مثل تكرار التبول والتبول المتقطع واحتباس البول والشعور بألم أثناء التبول، تنذر بتضخم البروستاتا.وأوضح خبراء المعهد الألماني أنه بدءاً من عمر 50 سنة تقريبا يشعر الكثير من الرجال بضغط في المثانة، والذي غالباً ما يرجع إلى تورم البروستاتا الحميد. لذا ينبغي استشارة اختصاصي مسالك بولية عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج الدوائي أو الجراحة إذا لزم الأمر.وللحد من الرغبة المتكررة فيالتبوّل، ينبغي الإقلال من كمية السوائل حيث لا يجوز شرب أكثر من 1.5 لتر تقريباً يومياً، مع الإقلال من المشروبات المدرة للبول مثل المشروبات المحتوية على الكافيين، كالشاي والقهوة والكولا.
يُشار إلى أن البروستاتا هي غدة تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن وتحيط بالإحليل في مكان خروجه منالمثانة.