تحذير من مشاكل التبول لدى الرجال

برلين‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭:‬‭ ‬حذّر‭ ‬معهد‭ ‬الجودة‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬التبول‭ ‬لدى‭ ‬الرجال،‭ ‬مثل‭ ‬تكرار‭ ‬التبول‭ ‬والتبول‭ ‬المتقطع‭ ‬واحتباس‭ ‬البول‭ ‬والشعور‭ ‬بألم‭ ‬أثناء‭ ‬التبول،‭ ‬تنذر‭ ‬بتضخم‭ ‬البروستاتا‭.‬وأوضح‭ ‬خبراء‭ ‬المعهد‭ ‬الألماني‭ ‬أنه‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬50‭ ‬سنة‭ ‬تقريبا‭ ‬يشعر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بضغط‭ ‬في‭ ‬المثانة،‭ ‬والذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬تورم‭ ‬البروستاتا‭ ‬الحميد‭. ‬لذا‭ ‬ينبغي‭ ‬استشارة‭ ‬اختصاصي‭ ‬مسالك‭ ‬بولية‭ ‬عند‭ ‬ملاحظة‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬للخضوع‭ ‬للعلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬أو‭ ‬الجراحة‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭.‬وللحد‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭ ‬المتكررة‭ ‬فيالتبوّل،‭ ‬ينبغي‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬السوائل‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬شرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬لتر‭ ‬تقريباً‭ ‬يومياً،‭ ‬مع‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬المشروبات‭ ‬المدرة‭ ‬للبول‭ ‬مثل‭ ‬المشروبات‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬الكافيين،‭ ‬كالشاي‭ ‬والقهوة‭ ‬والكولا‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البروستاتا‭ ‬هي‭ ‬غدة‭ ‬تناسلية‭ ‬ذكرية‭ ‬توجد‭ ‬أسفل‭ ‬البطن‭ ‬وتحيط‭ ‬بالإحليل‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬خروجه‭ ‬منالمثانة‭.‬

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